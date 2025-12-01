Dự án sân bay Phan Thiết hoàn tất thẩm định, đủ điều kiện đấu thầu

Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi thành viên UBND tỉnh xin ý kiến về dự án Cảng hàng không Phan Thiết hạng mục hàng không dân dụng (tại phường Mũi Né)…

Theo đó, UBND tỉnh nhận được Báo cáo thẩm định số của Sở Tài chính về hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết hạng mục hàng không dân dụng do Sở Xây dựng đề xuất.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, dự án đủ điều kiện trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định Luật Đầu tư năm 2020.

Do đó, Văn phòng UBND tỉnh trình xin ý kiến các thành viên UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết hạng mục hàng không dân dụng.

Hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh rà soát, xử lý dứt điểm các thủ tục thanh lý hợp đồng BOT và các chi phí liên quan. Trong triển khai dự án mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư phải bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về quốc phòng - an ninh đối với sân bay lưỡng dụng.

Ngày 23//9/2025, Văn phòng Chính phủ có công văn số 9014 với nội dung: HĐND và UBND tỉnh Lâm Đồng có thẩm quyền chấm dứt hợp đồng, quyết định và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sân bay Phan Thiết - hạng mục dân dụng.

Dự án sân bay Phan Thiết khởi công vào tháng 1/2015, gồm 2 hạng mục quân sự và dân dụng. Phần dân dụng nâng cấp từ sân bay cấp 4C lên 4E, đường băng dài 3.050 m, công suất thiết kế 2 triệu hành khách/năm vào năm 2030.

Đến nay, hạng mục quân sự tại Phan Thiết đã được Bộ Quốc phòng (Quân chủng Phòng không - Không quân) tổ chức triển khai cơ bản hoàn thành đưa vào hoạt động. Riêng hạng mục dân dụng theo hình thức hợp đồng BOT đang trong quá trình điều chỉnh chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư thay thế.

Tuy nhiên, do điều chỉnh quy mô dự án, tăng tổng mức đầu tư nên phải điều chỉnh lại chủ trương đầu tư theo quy định. Đến ngày 20/9/2024, UBND tỉnh Bình Thuận cũ (nay sáp nhập vào Lâm Đồng) đã có Tờ trình số 3513/TTr-UBND gửi Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư và chấm dứt hợp đồng trước thời hạn dự án Cảng hàng không Phan Thiết, hạng mục dân dụng theo hình thức hợp đồng BOT với nhà đầu tư cũ.

Tháng 7/2025, Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời đã có văn bản gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết đối với hạng mục hàng không dân dụng, và đề xuất chuyển đổi hình thức đầu tư dự án từ hình thức BOT sang hình thức đầu tư kinh doanh theo quy định tại Luật Đầu tư.

Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh nghiên cứu, rà soát và tổ chức thẩm định báo cáo của nhà đầu tư; tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết các đề xuất của nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.