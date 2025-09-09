Thứ Ba, 09/09/2025

Trang chủ Thế giới

Đầu tư của Nhật Bản vào Mỹ tăng mạnh

Đức Anh

09/09/2025, 16:49

Làn sóng đầu tư diễn ra mạnh mẽ khi doanh nghiệp Nhật Bản đặt cược vào tăng trưởng kinh tế Mỹ cũng như nỗ lực tránh thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

Theo số liệu sơ bộ mới công bố của Bộ Tài chính Nhật Bản, đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản vào Mỹ trong 7 tháng đầu năm nay đã tăng 20% so với cùng kỳ năm trước, lên 26,18 nghìn tỷ yên, tương đương 177 tỷ USD.

Làn sóng đầu tư diễn ra mạnh mẽ khi doanh nghiệp Nhật Bản đặt cược vào tăng trưởng kinh tế Mỹ cũng như nỗ lực tránh thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng cách tăng cường sản xuất tại Mỹ.

Trong 7 tháng đầu năm 2025, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ra nước ngoài  của Nhật Bản đã tăng 4% lên 55,89 nghìn tỷ yên. Trong đó, tỷ trọng đầu tư vào Mỹ trong tổng đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Nhật Bản tăng lên 47% - mức cao nhất kể từ khi số liệu này bắt đầu được công bố vào năm 2014.

Riêng trong tháng 7/2025, FDI của Nhật giảm 10% so với với cùng kỳ năm trước xuống còn 6,78 nghìn tỷ yên, nhưng đầu tư vào Mỹ vẫn tăng 19% lên 2,76 nghìn tỷ yên.

Các thương vụ mua lại doanh nghiệp Mỹ của doanh nghiệp Nhật Bản cũng tăng mạnh trong 7 tháng đầu năm 2025. Theo dữ liệu từ công ty LSEG, tổng giá trị các thương vụ mua lại đã hoàn tất đạt 25,5 tỷ USD, cao gấp hơn hai lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành vật liệu chiếm tỷ trọng lớn nhất với 66%, theo sau là ngành hàng tiêu dùng và dịch vụ với 17%.

Trong tháng 6/2025, nhà sản xuất thép Nhật Bản Nippon Steel hoàn tất thương vụ mua lại công ty thép U.S. Steel của Mỹ. Hồi tháng 5/2025, công ty in Toppan Holdings cũng mua lại một phần của một nhà sản xuất đóng gói lớn của Mỹ với giá khoảng 1,8 tỷ USD. Toyota Tsusho mua lại một công ty tái chế ô tô của Mỹ với giá 900 triệu USD trong tháng 7/2025.

Một điểm đáng chú ý nữa là xu hướng doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng cơ sở sản xuất tại Mỹ. Nhà sản xuất máy ép phun nhựa Nissei Plastic Industrial của Nhật đã đưa vào hoạt động một công xưởng mới trong nhà máy tại Mỹ hồi tháng 2/2025 và đang mở rộng các dòng sản phẩm sản xuất tại đây.

Trong 7 tháng đầu năm 2025, trừ Mỹ, đầu tư của Nhật Bản vào các quốc gia khác giảm xuống. Trong đó, đầu tư vào Mexico giảm 21% so với cùng kỳ năm trước còn 426,4 tỷ yên.

Theo tờ báo Nikkei Asia, nhiều năm qua, các doanh nghiệp Nhật, đặc biệt là các nhà sản xuất ô tô, đã mở rộng xây dựng chuỗi cung ứng tại Mexico. Tuy nhiên, trong bối cảnh thuế quan của ông Trump làm tăng chi phí xuất khẩu từ Mexico vào Mỹ, doanh nghiệp Nhật đang ngày càng thận trọng hơn khi đầu tư mới vào Mexico.

Đầu tư của Nhật Bản vào Trung Quốc cũng giảm 6% xuống còn 648,4 tỷ yên do doanh nghiệp lo ngại về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.

Đầu tư của Nhật Bản vào Mỹ thậm chí trở nên sôi động hơn kể từ đầu tháng 8/2025, khi nhà sản xuất thiết bị vệ sinh Toto khai trương nhà máy sản xuất thiết bị phòng tắm đầu tiên tại Mỹ sau gần 3 thập kỷ. Hitachi Energy cũng đã công bố kế hoạch đầu tư hơn 1 tỷ USD để tăng sản lượng tại Mỹ.

Theo số liệu công bố hồi tháng 7/2025 của Bộ Thương mại Mỹ, FDI vào Mỹ tính tới cuối năm 2024 đạt 5,71 nghìn tỷ USD. Trong đó, Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất. Với xu hướng tăng mạnh những tháng đầu năm, quốc gia châu Á này đang tiến gần tới vị trí dẫn đầu về FDI vào Mỹ trong năm nay.

đầu tư vào Mỹ FDI vào Mỹ Nhật bản

