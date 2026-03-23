Đẩy mạnh kiểm soát giá vật liệu, gỡ nút thắt cho hạ tầng giao thông

Nhằm bảo đảm tiến độ các công trình hạ tầng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu kiểm soát chặt giá vật liệu xây dựng, đồng thời xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 25/CĐ-TTg ngày 21/3/2026 về việc tăng cường các giải pháp quản lý, bình ổn giá nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu xây dựng; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải.

TĂNG TỐC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG TRỌNG ĐIỂM

Theo chỉ đạo, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng lãnh đạo chủ chốt cấp xã cần quyết liệt hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc triển khai các dự án trên địa bàn.

Trọng tâm là tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật; đồng thời huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, làm tốt công tác dân vận nhằm nắm bắt đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Song song đó, các địa phương cần chủ động áp dụng các giải pháp phù hợp với chức năng, thẩm quyền và quy định pháp luật để giải quyết thấu tình đạt lý các khiếu nại, kiến nghị chính đáng của người dân. Nguyên tắc xuyên suốt là bảo đảm “nơi ở sau tốt hơn nơi ở trước”, đồng thời quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo sinh kế và việc làm bền vững cho người dân trong vùng dự án.

Các tỉnh Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Đồng Nai, Lâm Đồng, An Giang được yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, hoàn thành bàn giao toàn bộ phần mặt bằng còn lại của hàng loạt dự án trọng điểm trong tháng 3/2026.

Trong khi đó, Bắc Ninh, Đồng Nai và Lâm Đồng cần khẩn trương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại các dự án như Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, Dầu Giây - Tân Phú, Tân Phú - Bảo Lộc, bảo đảm không ảnh hưởng đến tiến độ thi công chung.

KIỂM SOÁT GIÁ NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Đối với công tác quản lý nguyên, nhiên vật liệu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố được yêu cầu chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về giá; kiên quyết xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, thổi giá, lũng đoạn thị trường hoặc cung cấp thông tin sai lệch gây nhiễu loạn thị trường. Đồng thời, rà soát, tổng hợp nhu cầu để ưu tiên bảo đảm nguồn cung cho các công trình trọng điểm quốc gia và các dự án dân sinh cấp bách.

Bên cạnh đó, các địa phương cần đẩy mạnh rà soát trữ lượng khoáng sản, vật liệu xây dựng thông thường nhằm thúc đẩy cấp phép và nâng công suất khai thác, đáp ứng nhu cầu thực tế.

Đối với các loại vật liệu có biến động bất thường do ảnh hưởng từ giá nhiên liệu, cần thực hiện công bố giá và chỉ số giá xây dựng định kỳ hằng tháng, hoặc sớm hơn khi cần thiết, làm cơ sở cho việc lập và điều chỉnh dự toán. Việc công bố phải kịp thời, sát với mặt bằng thị trường, tránh gây ách tắc triển khai dự án hoặc phát sinh tiêu cực.

Các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư và doanh nghiệp xây dựng cần chủ động theo dõi biến động giá xăng dầu, vật liệu xây dựng; đánh giá tác động đến tổng mức đầu tư, nguồn vốn và các điều khoản hợp đồng, đặc biệt là hợp đồng trọn gói và đơn giá cố định, từ đó có giải pháp xử lý phù hợp theo quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm.

Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Đồng Nai, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long được giao ưu tiên cung cấp vật liệu cho các dự án trọng điểm như Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Cần Thơ - Cà Mau và Mỹ Thuận - Cần Thơ.