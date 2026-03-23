Đẩy mạnh kiểm soát giá vật liệu, gỡ nút thắt cho hạ tầng giao thông

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số
25/CĐ-TTg ngày 21/3/2026 về việc tăng cường các giải pháp quản lý, bình ổn giá
nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu xây dựng; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy
nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các công trình, dự án quan trọng quốc
gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải.
TĂNG TỐC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG
TRỌNG ĐIỂM
Theo chỉ đạo, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương cùng lãnh đạo chủ chốt cấp xã cần quyết liệt hơn nữa trong công tác
lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc triển khai các dự án trên địa bàn.
Trọng
tâm là tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường,
hỗ trợ tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật; đồng thời huy động cả hệ thống
chính trị vào cuộc, làm tốt công tác dân vận nhằm nắm bắt đầy đủ tâm tư, nguyện
vọng của người dân.
Song song đó, các địa phương cần chủ động áp
dụng các giải pháp phù hợp với chức năng, thẩm quyền và quy định pháp luật để
giải quyết thấu tình đạt lý các khiếu nại, kiến nghị chính đáng của người dân.
Nguyên tắc xuyên suốt là bảo đảm “nơi ở sau tốt hơn nơi ở trước”, đồng thời
quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo sinh kế và việc làm bền
vững cho người dân trong vùng dự án.
Các tỉnh Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Trị,
Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Đồng Nai, Lâm Đồng, An Giang được yêu cầu xử lý dứt điểm
các tồn tại, vướng mắc, hoàn thành bàn giao toàn bộ phần mặt bằng còn lại của
hàng loạt dự án trọng điểm trong tháng 3/2026.
Trong khi đó, Bắc Ninh, Đồng Nai và Lâm Đồng
cần khẩn trương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại các
dự án như Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, Dầu Giây - Tân Phú, Tân Phú - Bảo Lộc,
bảo đảm không ảnh hưởng đến tiến độ thi công chung.
KIỂM SOÁT GIÁ NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU VÀ VẬT
LIỆU XÂY DỰNG
Đối với công tác quản lý nguyên, nhiên vật liệu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
tỉnh, thành phố được yêu cầu chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm
tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về giá; kiên quyết xử lý các hành vi đầu
cơ, găm hàng, thổi giá, lũng đoạn thị trường hoặc cung cấp thông tin sai lệch
gây nhiễu loạn thị trường. Đồng thời, rà soát, tổng hợp nhu cầu để ưu tiên bảo
đảm nguồn cung cho các công trình trọng điểm quốc gia và các dự án dân sinh cấp
bách.
Bên cạnh đó, các địa phương cần đẩy mạnh rà
soát trữ lượng khoáng sản, vật liệu xây dựng thông thường nhằm thúc đẩy cấp
phép và nâng công suất khai thác, đáp ứng nhu cầu thực tế.
Đối với các loại vật liệu có biến động bất
thường do ảnh hưởng từ giá nhiên liệu, cần thực hiện công bố giá và chỉ số giá
xây dựng định kỳ hằng tháng, hoặc sớm hơn khi cần thiết, làm cơ sở cho việc lập
và điều chỉnh dự toán. Việc công bố phải kịp thời, sát với mặt bằng thị trường,
tránh gây ách tắc triển khai dự án hoặc phát sinh tiêu cực.
Các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư và doanh
nghiệp xây dựng cần chủ động theo dõi biến động giá xăng dầu, vật liệu xây
dựng; đánh giá tác động đến tổng mức đầu tư, nguồn vốn và các điều khoản hợp
đồng, đặc biệt là hợp đồng trọn gói và đơn giá cố định, từ đó có giải pháp xử
lý phù hợp theo quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án trọng
điểm.
Thành
phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Đồng Nai,
An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long được giao ưu tiên cung cấp vật liệu cho các dự
án trọng điểm như Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc
Trăng, Cần Thơ - Cà Mau và Mỹ Thuận - Cần Thơ.