Đẩy mạnh kiểm soát giá vật liệu, gỡ nút thắt cho hạ tầng giao thông

Gia Huy

23/03/2026, 13:49

Nhằm bảo đảm tiến độ các công trình hạ tầng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu kiểm soát chặt giá vật liệu xây dựng, đồng thời xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai...

Ảnh minh họa.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 25/CĐ-TTg ngày 21/3/2026 về việc tăng cường các giải pháp quản lý, bình ổn giá nhiên liệu, nguyên liệu, vật liệu xây dựng; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải.

TĂNG TỐC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG TRỌNG ĐIỂM

Theo chỉ đạo, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng lãnh đạo chủ chốt cấp xã cần quyết liệt hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc triển khai các dự án trên địa bàn.

Trọng tâm là tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, hỗ trợ tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật; đồng thời huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, làm tốt công tác dân vận nhằm nắm bắt đầy đủ tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Song song đó, các địa phương cần chủ động áp dụng các giải pháp phù hợp với chức năng, thẩm quyền và quy định pháp luật để giải quyết thấu tình đạt lý các khiếu nại, kiến nghị chính đáng của người dân. Nguyên tắc xuyên suốt là bảo đảm “nơi ở sau tốt hơn nơi ở trước”, đồng thời quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo sinh kế và việc làm bền vững cho người dân trong vùng dự án.

Các tỉnh Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Đồng Nai, Lâm Đồng, An Giang được yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, hoàn thành bàn giao toàn bộ phần mặt bằng còn lại của hàng loạt dự án trọng điểm trong tháng 3/2026.

Trong khi đó, Bắc Ninh, Đồng Nai và Lâm Đồng cần khẩn trương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại các dự án như Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, Dầu Giây - Tân Phú, Tân Phú - Bảo Lộc, bảo đảm không ảnh hưởng đến tiến độ thi công chung.

 KIỂM SOÁT GIÁ NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Đối với công tác quản lý nguyên, nhiên vật liệu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố được yêu cầu chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về giá; kiên quyết xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, thổi giá, lũng đoạn thị trường hoặc cung cấp thông tin sai lệch gây nhiễu loạn thị trường. Đồng thời, rà soát, tổng hợp nhu cầu để ưu tiên bảo đảm nguồn cung cho các công trình trọng điểm quốc gia và các dự án dân sinh cấp bách.

Bên cạnh đó, các địa phương cần đẩy mạnh rà soát trữ lượng khoáng sản, vật liệu xây dựng thông thường nhằm thúc đẩy cấp phép và nâng công suất khai thác, đáp ứng nhu cầu thực tế. 

Đối với các loại vật liệu có biến động bất thường do ảnh hưởng từ giá nhiên liệu, cần thực hiện công bố giá và chỉ số giá xây dựng định kỳ hằng tháng, hoặc sớm hơn khi cần thiết, làm cơ sở cho việc lập và điều chỉnh dự toán. Việc công bố phải kịp thời, sát với mặt bằng thị trường, tránh gây ách tắc triển khai dự án hoặc phát sinh tiêu cực.

Các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư và doanh nghiệp xây dựng cần chủ động theo dõi biến động giá xăng dầu, vật liệu xây dựng; đánh giá tác động đến tổng mức đầu tư, nguồn vốn và các điều khoản hợp đồng, đặc biệt là hợp đồng trọn gói và đơn giá cố định, từ đó có giải pháp xử lý phù hợp theo quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm.

Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Đồng Nai, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long được giao ưu tiên cung cấp vật liệu cho các dự án trọng điểm như Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, Cần Thơ - Cà Mau và Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Chiều 23/3, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia...

Trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 23/3 (giờ địa phương), tại Moskva, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Novatek nhằm thúc đẩy hợp tác, triển khai các dự án khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) quy mô lớn tại Việt Nam.

Sáng ngày 23/3/2026, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Mặt trận hai nước Việt Nam - Campuchia tiếp tục tăng cường phối hợp và củng cố tin cậy chính trị, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân.

Nghị quyết 66-NQ/TW và Nghị quyết 57-NQ/TW đi vào cuộc sống đang mở ra một cách tiếp cận mới trong quản trị quốc gia đó là trao quyền và cách giám sát vận hành quyền đó. Đây là sự kết hợp giữa thể chế và công nghệ để mở đường đưa đến sự thành công của phân cấp, phân quyền.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

