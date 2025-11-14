Thứ Sáu, 14/11/2025

Địa phương

Đẩy mạnh phân bổ vốn: Hà Tĩnh nâng cao năng lực hấp thụ của các dự án

Nguyễn Thuấn

14/11/2025, 19:56

Trong bối cảnh năm 2025 được xác định là thời điểm then chốt để thúc đẩy tăng trưởng, Hà Tĩnh đang đặt quyết tâm chính trị cao đối với nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công. Việc triển khai kế hoạch vốn sớm hơn, bổ sung thêm nguồn lực và xử lý kịp thời các vướng mắc đã tạo dư địa quan trọng để địa phương duy trì đà tăng trưởng của nguồn vốn đầu tư phát triển...

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải kiểm tra tiến độ thi công dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông. Ảnh: BHT
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải kiểm tra tiến độ thi công dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kéo dài về phía Đông. Ảnh: BHT

Trong thời gian qua, công tác giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành của chính quyền tỉnh Hà Tĩnh. UBND tỉnh đã xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị chủ đạo của năm 2025, đồng thời yêu cầu các đơn vị, chủ đầu tư siết chặt kỷ luật tiến độ, chủ động tháo gỡ vướng mắc để bảo đảm giải ngân toàn bộ số vốn được giao. Năm nay, Hà Tĩnh cũng đã bổ sung hơn 2.000 tỷ đồng vào kế hoạch vốn theo Quyết định 917/QĐ-UBND ngày 29/4/2025 và triển khai phân bổ gần hai tháng sớm hơn năm trước, tạo điều kiện đẩy nhanh khối lượng thực hiện.

Diễn biến giải ngân những tháng gần đây cho thấy xu hướng cải thiện rõ rệt. Ước tính trong tháng 10/2025, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 1.078,38 tỷ đồng, tăng 3,11% so với tháng trước và tăng 5,54% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh đạt 1.017,49 tỷ đồng, tăng 3,73% so với tháng trước; vốn ngân sách cấp xã đạt 60,89 tỷ đồng, dù giảm nhẹ so với tháng trước nhưng vẫn tăng tới 66,26% so với cùng kỳ.

Cùng với việc khối lượng thực hiện được duy trì ở mức cao, các chủ đầu tư và ban quản lý dự án trên địa bàn đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công nhiều công trình trọng điểm. Một số dự án có khối lượng lớn đang được triển khai quyết liệt gồm: đường trục chính trung tâm nối Quốc lộ 1 đoạn tránh Kỳ Anh đến cụm Cảng nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương; Tiểu dự án đô thị Kỳ Anh thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực; tuyến đường từ Quốc lộ 12C đi khu liên hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh; đường vành đai phía Đông thành phố Hà Tĩnh. Đây đều là những hạng mục có vai trò quan trọng trong kết nối hạ tầng, thúc đẩy công nghiệp – dịch vụ và mở rộng không gian phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Tính chung 10 tháng năm 2025, tổng vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 6.452,33 tỷ đồng, tăng 29,56% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh đạt 6.007,46 tỷ đồng, tăng 29,13%; vốn ngân sách cấp xã đạt 444,88 tỷ đồng, tăng 35,58%. Mức tăng trưởng này không chỉ phản ánh nỗ lực thực hiện các dự án hiện hữu mà còn cho thấy khả năng hấp thụ vốn và mức độ sẵn sàng của hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Theo đánh giá chung, kết quả giải ngân tích cực năm 2025 có sự đóng góp lớn từ việc triển khai sớm kế hoạch vốn, sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, cùng quyết tâm xử lý nhanh các thủ tục đầu tư. UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cam kết tiến độ theo từng tháng, từng quý; chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND tỉnh nếu để chậm trễ. Trong bối cảnh Hà Tĩnh đang bước vào quá trình chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc chủ động điều chỉnh phương án quản lý đầu tư công được đặt ra nhằm bảo đảm không gián đoạn trong công tác chỉ đạo, điều hành dự án.

Hà Tĩnh hiện nằm trong nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao của cả nước, qua đó cho thấy hiệu quả của phương thức điều hành linh hoạt, quyết liệt và bám sát thực tiễn. Địa phương đặt mục tiêu duy trì đà giải ngân ổn định trong những tháng cuối năm, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, giữ vững cam kết giải ngân toàn bộ số vốn năm 2025, tạo nền tảng cho tăng trưởng của năm tiếp theo.

đầu tư Đầu tư công dự án trọng điểm Hà Tĩnh giải ngân vốn đầu tư công Hà Tĩnh kế hoạch vốn 2025 tình hình giải ngân 2025 UBND tỉnh Hà Tĩnh

