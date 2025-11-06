Đẩy nhanh tiến độ thi công cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng có tổng mức đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng

Dự án cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng, công trình trọng điểm quốc gia, đang được các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công. Tỉnh Ninh Bình xác định việc tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu bàn giao toàn bộ trong năm 2025.

Tuyến cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng dài 54,9 km đi qua địa bàn Ninh Bình gồm ba dự án thành phần: Dự án đầu tư công cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng dài 25,3 km; Dự án cầu vượt sông Đáy dài 2 km; và Dự án cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng đầu tư theo phương thức đối tác công – tư (PPP) dài 27,6 km. Trong đó, hạng mục cầu vượt sông Đáy đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo điều kiện kết nối liên vùng thuận lợi hơn.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Ninh Bình, Dự án cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng theo hình thức đầu tư công có tổng mức đầu tư 6.865 tỷ đồng. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đạt 80%, thi công đồng loạt 7 mũi, với giá trị thực hiện 224,7 tỷ đồng, đạt 5,4% giá trị hợp đồng. Dù gặp khó khăn do thời tiết và nguồn vật liệu khan hiếm, Ninh Bình đã chủ động phối hợp với các địa phương lân cận để bảo đảm nguồn cát thi công, phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 12/2025.

Hiện dự án đã giải ngân được 2.479,7 tỷ đồng trên tổng vốn kế hoạch 4.953 tỷ đồng, tương đương 50,1%. Trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương chiếm 81,7%.

Đối với Dự án cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng theo phương thức PPP, tổng chiều dài 27,6 km, hiện công tác giải phóng mặt bằng đạt 82%. Nhà thầu đang triển khai 12 mũi thi công đồng loạt trên nhiều hạng mục như nền đường, cầu, cống… Dự án được đặt mục tiêu hoàn thành cơ bản vào năm 2027.

Tại hội nghị kiểm tra tiến độ dự án do UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức ngày 5/11, các địa phương có dự án đi qua báo cáo đã bàn giao hơn 85% khối lượng mặt bằng, các khu tái định cư cơ bản hoàn thành.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn gặp khó khăn tại một số vị trí liên quan đến xác định giá đất, thẩm quyền giao đất tái định cư sau khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, và việc xác định nhân khẩu đồng quyền sử dụng đất.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn

Ngoài ra, việc di chuyển hạ tầng kỹ thuật – như đường điện 110 kV, 220 kV, hệ thống cấp thoát nước – cũng còn nhiều vướng mắc do liên quan tới nhiều đơn vị quản lý khác nhau. Cùng với đó, giá vật liệu xây dựng tăng cao và tiến độ phân bổ vốn theo đợt ảnh hưởng phần nào đến tốc độ giải ngân và thi công tại hiện trường.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Ninh Bình Nguyễn Cao Sơn nhấn mạnh, tuyến cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của Ninh Bình và vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ với các khu vực duyên hải và tam giác tăng trưởng phía Nam đồng bằng.

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bảo đảm chất lượng và an toàn công trình. Các ngành chức năng được giao nhiệm vụ tăng cường phối hợp, kịp thời tham mưu, hướng dẫn để dự án triển khai đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu Thủ tướng Chính phủ về hoàn thành toàn tuyến trong năm 2026.