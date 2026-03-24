Hoàn thiện chế định thừa phát lại

Như Nguyệt

24/03/2026, 21:04

Với gần 890.000 văn bản được tống đạt và khoảng 140.000 vi bằng được xác lập chỉ trong một năm, mạng lưới thừa phát lại đang nổi lên như một “cánh tay nối dài” của hệ thống tư pháp, góp phần giảm tải các thủ tục hành chính cho tòa án, đẩy nhanh tiến độ thi hành án dân sự...

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: MOJ.
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: MOJ.

Bộ Tư pháp vừa tổ chức Hội thảo tăng cường khả năng tiếp cận của công chúng đối với thi hành án dân sự thông qua chế định thừa phát lại.

Phát biểu khai mạc hội thảo, bà Nguyễn Thị Hoàng Giang, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự nêu rõ trong tiến trình cải cách tư pháp tại Việt Nam, việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân thông qua công tác thi hành án dân sự luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Bản án của tòa án chỉ thực sự có giá trị khi được thực thi hiệu quả trên thực tế. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy áp lực công việc đối với hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự Nhà nước là rất lớn.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ Dự án EU JULE giai đoạn II về “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” do Liên minh châu Âu tài trợ, với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Tư pháp và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP). 

Vì vậy, việc triển khai và hoàn thiện chế định thừa phát lại được xem là một bước đột phá, nhằm thực hiện chủ trương xã hội hóa một số hoạt động tư pháp, giúp người dân có thêm sự lựa chọn và tăng cường hiệu quả thực thi pháp luật.

Thừa phát lại không chỉ đơn thuần là người thực hiện các công việc về tống đạt, lập vi bằng hay xác minh điều kiện thi hành án, mà quan trọng hơn, đây chính là “cánh tay nối dài” giúp thu hẹp khoảng cách giữa người dân và công lý.

Thông qua thừa phát lại, người dân có thể chủ động hơn trong việc bảo vệ quyền lợi của mình, giúp quá trình thi hành án trở nên linh hoạt, giảm bớt sự phụ thuộc hoàn toàn vào bộ máy hành chính nhà nước.

Tính đến nay, mạng lưới thừa phát lại gồm 224 văn phòng tại 30/34 tỉnh, thành phố với đội ngũ hơn 400 thừa phát lại. Theo đó, từ tháng 10/2024 đến tháng 9/2025, đội ngũ thừa phát lại đã thực hiện tống đạt gần 890.000 văn bản (chủ yếu cho các cơ quan tòa án); góp phần quan trọng giảm tải áp lực hành chính cho hệ thống cơ quan nhà nước; xác lập gần 140.000 vi bằng.

Đặc biệt, có các vụ việc xác minh điều kiện thi hành án và thụ lý tổ chức thi hành án trực tiếp cho thấy tiềm năng to lớn của thừa phát lại trong việc đẩy nhanh tiến độ giải quyết án dân sự.

Tại hội thảo, bà Nguyễn Thị Thanh Hải, Cố vấn trưởng Dự án EU JULE II, UNDP Việt Nam cho biết một trong những mục tiêu quan trọng của Dự án EU JULE giai đoạn II là nâng cao khả năng tiếp cận công lý thông qua việc xây dựng hệ thống pháp luật và tư pháp ngày càng hoàn thiện, đồng bộ, minh bạch và toàn diện.

Trong đó, chương trình đặc biệt chú trọng hỗ trợ thực hiện xã hội hóa các dịch vụ công, nhất là các dịch vụ công trong lĩnh vực tư pháp, nhằm tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ này cho người dân.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hải, việc xã hội hóa một số hoạt động tư pháp thông qua chế định thừa phát lại đã trở thành mô hình phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Tại Việt Nam, chế định thừa phát lại ngày càng khẳng định vai trò trong quan hệ dân sự, hỗ trợ cơ quan nhà nước, góp phần giảm tải cho hệ thống thi hành án dân sự; qua đó nâng cao hiệu quả, tính kịp thời và đúng pháp luật của hoạt động tư pháp. 

Thi hành án TP.HCM phát hành 90.000 biên lai điện tử, thu hơn 12.000 tỷ đồng

10:53, 06/03/2026

Thi hành án TP.HCM phát hành 90.000 biên lai điện tử, thu hơn 12.000 tỷ đồng

Quy định mới trong việc cưỡng chế tài sản để thi hành án dân sự

20:00, 09/02/2026

Quy định mới trong việc cưỡng chế tài sản để thi hành án dân sự

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “ba không” ở các đơn vị thi hành án

10:18, 27/01/2026

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “ba không” ở các đơn vị thi hành án

Đọc thêm

Đề xuất bổ sung các trường hợp cho thôi việc đối với công chức

Đề xuất bổ sung các trường hợp cho thôi việc đối với công chức

Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung các trường hợp cho thôi việc đối với công chức, trong đó có người bị xếp loại chất lượng không hoàn thành nhiệm vụ trong năm đánh giá; do sắp xếp, tổ chức lại cơ quan, đơn vị mà không còn vị trí việc làm phù hợp...

VnEconomy

"Chiến dịch 20 ngày đêm" quyết tâm xử lý triệt để tình trạng nợ đọng văn bản

Bộ Tư pháp thực hiện “Chiến dịch 20 ngày đêm” phấn đấu giải quyết triệt để tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết đã có hiệu lực thi hành...

Phát hiện bệnh lao gắn với khám sức khỏe định kỳ cho mỗi người dân

Phát hiện bệnh lao gắn với khám sức khỏe định kỳ cho mỗi người dân

Năm 2026, Việt Nam lựa chọn chủ đề Ngày Thế giới phòng chống lao 24/3 là “Phát hiện bệnh lao gắn với khám sức khỏe định kỳ cho mỗi người dân”…

Đẩy mạnh hậu kiểm, kiểm tra và giám sát để bảo đảm an toàn thực phẩm

Đẩy mạnh hậu kiểm, kiểm tra và giám sát để bảo đảm an toàn thực phẩm

Bộ Y tế yêu cầu chú trọng tăng cường các giải pháp chỉ đạo, điều hành nhằm đề cao trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương trong quản lý nhà nước, đẩy mạnh hậu kiểm, kiểm tra và giám sát để bảo đảm an toàn thực phẩm, không để xảy ra khoảng trống quản lý...

Thị trường lao động Hà Nội sôi động, doanh nghiệp nâng chuẩn tuyển dụng

Thị trường lao động Hà Nội sôi động, doanh nghiệp nâng chuẩn tuyển dụng

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng bất ổn, các doanh nghiệp xuất khẩu đang ưu tiên tuyển dụng nhân sự mảng logistics và chuỗi cung ứng có khả năng xử lý khủng hoảng, tìm kiếm nguồn cung thay thế và quản trị rủi ro vận tải...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

eMagazine

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Chứng khoán Mỹ giảm điểm vì giá dầu đóng cửa trên mức 100 USD/thùng

Thế giới

2

Vina Kyoei: Chuẩn mực ổn định cho những chuỗi cung ứng đòi hỏi tiêu chuẩn cao

Thị trường

3

Căn hộ bám hạ tầng: Lựa chọn tối ưu tại Đông Bắc TP.HCM

Bất động sản

4

Định hình chuẩn mực sống nghỉ dưỡng tại Elyse Island với dịch vụ vận hành bằng sự thấu cảm

Bất động sản

5

Hạ tầng tỷ đô khơi thông dòng chảy cho bất động sản Đồng Nai

Bất động sản

