Đề xuất danh mục sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc diện kê khai giá

Nội dung này đang được Bộ Y tế đề xuất khi xây dựng dự thảo Thông tư danh mục sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc diện kê khai giá, bình ổn giá.

Thông tư này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi; cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về quản lý giá.

Theo dự thảo, danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc diện kê khai giá bao gồm: Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 36 tháng tuổi theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Y tế ban hành; sữa và các sản phẩm dinh dưỡng có chứa sữa động vật dưới dạng bột hoặc dạng lỏng, có công bố sử dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi nhưng không theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu rõ danh mục thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc diện kê khai giá, bao gồm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe; thực phẩm dinh dưỡng y học; thực phẩm bổ sung, bao gồm sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi; thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.

Bộ Y tế giao Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ này có trách nhiệm công khai trên trang thông tin điện tử của Cục danh mục thực phẩm bảo vệ sức khoẻ và các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm bổ sung, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt...

Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố Trung ương chỉ định quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm có trách nhiệm công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị danh mục các sản phẩm nêu trên.

Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố Trung ương chỉ định về tiếp nhận kê khai giá căn cứ vào danh mục trên, sẽ tiếp nhận hồ sơ kê khai giá do tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm nộp.

Định kỳ hằng tháng, Cục An toàn thực phẩm, cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm, có trách nhiệm cập nhật danh mục đối với các sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm trên trang thông tin điện tử của Cục này, hoặc trang thông tin điện tử của đơn vị.

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất nhiều loại sản phẩm thuộc thẩm quyền tiếp nhận kê khai giá của cả Bộ Y tế, và cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định, thì tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn nộp hồ sơ đến Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) để được tiếp nhận kê khai giá.