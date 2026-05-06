Đề xuất giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến vào dự thảo Nghị
định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động,
bệnh nghề nghiệp. Mục tiêu nhằm
tiếp tục hoàn thiện chính sách về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo
hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hướng đồng bộ, khả thi, ổn định và
phù hợp hơn với thực tiễn.
Đồng thời, rà soát, hoàn thiện các quy định
về cơ chế mức đóng, điều kiện áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường,
thủ tục thực hiện và các nội dung có liên quan.
Tại tờ trình, Bộ Nội vụ cho biết dự thảo
Nghị định sửa đổi quy định về mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh
nghề nghiệp theo hướng giảm mức đóng có thời hạn.
Theo đó, người sử dụng lao động hằng
tháng đóng bằng 0,3% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội từ khi
Nghị định có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2027; từ ngày 1/1/2028, áp dụng mức
đóng 0,5%.
Dự thảo tiếp tục kế thừa quy định
về phương thức đóng hằng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần đối với các đối tượng
trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp.
Bộ Nội vụ lý giải, việc điều chỉnh này
nhằm thực hiện chính sách hỗ trợ có thời hạn, góp phần giảm chi phí cho người sử
dụng lao động, hỗ trợ phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, đồng thời vẫn
bảo đảm an toàn quỹ.
So với quy định hiện hành, dự thảo
chuyển từ cơ chế áp dụng mức đóng thấp hơn trên cơ sở điều kiện, hồ sơ sang quy
định trực tiếp mức đóng đồng đều (0,3% trên quỹ tiền lương) theo thời gian áp dụng. Qua đó, đơn giản hóa thủ tục, tăng tính minh bạch,
dễ thực hiện và giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.
Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt
Nam, tổng thu quỹ năm
2025 khoảng 7.368,9 tỷ đồng, số người tham gia khoảng 18,1 triệu người, kết dư quỹ ước đến hết năm 2025 khoảng
86.442 tỷ đồng. Đồng thời, quỹ hiện vẫn được đánh giá là
có khả năng cân đối trong dài hạn và đáp ứng yêu cầu chi trả chế độ trong thời
gian tới. Cùng với đó, số kết dư năm 2025 ước tăng thêm khoảng 8.000 tỷ đồng so
với năm 2024.
Bộ Nội vụ tính toán, trên cơ sở số liệu
hiện có, việc áp dụng mức đóng 0,3% trong năm 2027 dự kiến làm giảm thu quỹ khoảng gần 3.000 tỷ đồng,
song vẫn nằm trong khả năng cân đối trong ngắn hạn.
Tuy nhiên, trong thời gian tới,
áp lực chi có xu hướng gia tăng, cả về số người hưởng và mức chi trả, do điều
chỉnh tiền lương và định hướng nâng mức hưởng theo quy định của Luật An toàn, vệ
sinh lao động.
Vì vậy, cơ quan soạn thảo xác định
việc giảm mức đóng xuống 0,3% chỉ là giải pháp hỗ trợ có thời hạn trong bối cảnh
cần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Mức này được lựa chọn trên cơ sở kế thừa
quy định hiện hành, đồng thời tạo tác động giảm chi phí rõ rệt trong thời gian
áp dụng.
Sau thời gian hỗ trợ, việc quay
trở lại mức 0,5% từ ngày 1/1/2028 là cần thiết nhằm bảo đảm
an toàn quỹ. Đây là mức
đóng đã được thực hiện ổn định trên thực tế, phù hợp với nguyên tắc chia sẻ của
bảo hiểm xã hội và tạo dư địa tài chính để đáp ứng nhu cầu chi trả trong thời
gian tới.
“Phương án áp dụng hai mức nêu trên vừa
kế thừa quy định hiện hành, vừa bảo đảm tính khả thi, dễ thực hiện và hạn chế
xáo trộn trong quá trình tổ chức thực hiện”, Bộ Nội vụ lý giải.
Bên cạnh giảm mức đóng, dự thảo Nghị định
bổ sung quy định áp dụng mức đóng đối với người lao động cao tuổi theo quy định
của Bộ luật Lao động.
Việc bổ sung nội dung này xuất
phát từ kết quả tổng kết thi hành Nghị định số 58/2020/NĐ-CP, cho thấy phạm vi điều chỉnh của chính
sách hiện hành chưa bao quát đầy đủ một số trường hợp người lao động vẫn tiếp tục
tham gia quan hệ lao động trên thực tế.
Trong khi đó, người lao động cao
tuổi theo quy định của Bộ luật Lao động vẫn tiếp tục làm việc nhưng không được
hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, do không có quy định bắt buộc người sử
dụng lao động đóng.
Do đó, việc bổ sung nhóm đối tượng
này là cần thiết nhằm bảo đảm chính sách bao quát hơn, phù hợp hơn với thực tiễn
sử dụng lao động hiện nay. Đồng
thời, tăng cường tính
thống nhất, đồng bộ giữa quy định về mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động,
bệnh nghề nghiệp với pháp luật lao động và pháp luật bảo hiểm xã hội.
Dự thảo Nghị định lược bỏ thủ tục
hành chính quy định về mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo cơ chế áp dụng có điều kiện đối với
doanh nghiệp. Đồng thời, lược bỏ các quy định liên
quan đến điều kiện áp dụng, hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời hạn thực hiện và việc
xem xét, quyết định áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường theo Nghị định
số 58/2020/NĐ-CP.
Việc lược bỏ các nội dung nêu
trên xuất phát từ kết quả tổng kết thi hành Nghị định số 58/2020/NĐ-CP, cho thấy cơ chế này còn khó
triển khai trên thực tế. Các
điều kiện để được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường tương đối chặt
chẽ, trong khi hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện còn phức tạp, phát sinh chi
phí và chưa thật sự tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận
chính sách.
Trong bối cảnh đó, dự thảo Nghị định
chuyển sang phương án quy định trực tiếp mức đóng 0,3% trong thời gian có hạn đối
với các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh, thay cho cơ chế giảm mức đóng theo
từng trường hợp trước đây.
Việc lược bỏ cơ chế cũ và các quy
định liên quan góp phần đơn giản hóa chính sách, giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận
lợi hơn cho doanh nghiệp, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát
triển kinh tế tư nhân và chủ trương hỗ trợ, khuyến khích hoạt động sản xuất,
kinh doanh.