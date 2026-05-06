Đề xuất giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Thu Hằng

06/05/2026, 10:02

Người lao động hằng tháng sẽ đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bằng 0,3% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội đến hết năm 2027; từ ngày 1/1/2028, áp dụng mức đóng 0,5%, theo đề xuất của Bộ Nội vụ...

Người lao động làm thủ tục hưởng chế độ liên quan đến bảo hiểm. Ảnh: T.H.
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến vào dự thảo Nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Mục tiêu nhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hướng đồng bộ, khả thi, ổn định và phù hợp hơn với thực tiễn.

Đồng thời, rà soát, hoàn thiện các quy định về cơ chế mức đóng, điều kiện áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường, thủ tục thực hiện và các nội dung có liên quan.

Tại tờ trình, Bộ Nội vụ cho biết dự thảo Nghị định sửa đổi quy định về mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo hướng giảm mức đóng có thời hạn.

Theo đó, người sử dụng lao động hằng tháng đóng bằng 0,3% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội từ khi Nghị định có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2027; từ ngày 1/1/2028, áp dụng mức đóng 0,5%. 

Dự thảo tiếp tục kế thừa quy định về phương thức đóng hằng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần đối với các đối tượng trong lĩnh vực nông, lâm, ngư, diêm nghiệp.

Bộ Nội vụ lý giải, việc điều chỉnh này nhằm thực hiện chính sách hỗ trợ có thời hạn, góp phần giảm chi phí cho người sử dụng lao động, hỗ trợ phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, đồng thời vẫn bảo đảm an toàn quỹ.

So với quy định hiện hành, dự thảo chuyển từ cơ chế áp dụng mức đóng thấp hơn trên cơ sở điều kiện, hồ sơ sang quy định trực tiếp mức đóng đồng đều (0,3% trên quỹ tiền lương) theo thời gian áp dụng. Qua đó, đơn giản hóa thủ tục, tăng tính minh bạch, dễ thực hiện và giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tổng thu quỹ năm 2025 khoảng 7.368,9 tỷ đồng, số người tham gia khoảng 18,1 triệu người, kết dư quỹ ước đến hết năm 2025 khoảng 86.442 tỷ đồng. Đồng thời, quỹ hiện vẫn được đánh giá là có khả năng cân đối trong dài hạn và đáp ứng yêu cầu chi trả chế độ trong thời gian tới. Cùng với đó, số kết dư năm 2025 ước tăng thêm khoảng 8.000 tỷ đồng so với năm 2024.

Bộ Nội vụ tính toán, trên cơ sở số liệu hiện có, việc áp dụng mức đóng 0,3% trong năm 2027 dự kiến làm giảm thu quỹ khoảng gần 3.000 tỷ đồng, song vẫn nằm trong khả năng cân đối trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, trong thời gian tới, áp lực chi có xu hướng gia tăng, cả về số người hưởng và mức chi trả, do điều chỉnh tiền lương và định hướng nâng mức hưởng theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Vì vậy, cơ quan soạn thảo xác định việc giảm mức đóng xuống 0,3% chỉ là giải pháp hỗ trợ có thời hạn trong bối cảnh cần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Mức này được lựa chọn trên cơ sở kế thừa quy định hiện hành, đồng thời tạo tác động giảm chi phí rõ rệt trong thời gian áp dụng.

Sau thời gian hỗ trợ, việc quay trở lại mức 0,5% từ ngày 1/1/2028 là cần thiết nhằm bảo đảm an toàn quỹ. Đây là mức đóng đã được thực hiện ổn định trên thực tế, phù hợp với nguyên tắc chia sẻ của bảo hiểm xã hội và tạo dư địa tài chính để đáp ứng nhu cầu chi trả trong thời gian tới.

“Phương án áp dụng hai mức nêu trên vừa kế thừa quy định hiện hành, vừa bảo đảm tính khả thi, dễ thực hiện và hạn chế xáo trộn trong quá trình tổ chức thực hiện”, Bộ Nội vụ lý giải.

Bên cạnh giảm mức đóng, dự thảo Nghị định bổ sung quy định áp dụng mức đóng đối với người lao động cao tuổi theo quy định của Bộ luật Lao động.

Việc bổ sung nội dung này xuất phát từ kết quả tổng kết thi hành Nghị định số 58/2020/NĐ-CP, cho thấy phạm vi điều chỉnh của chính sách hiện hành chưa bao quát đầy đủ một số trường hợp người lao động vẫn tiếp tục tham gia quan hệ lao động trên thực tế.

Trong khi đó, người lao động cao tuổi theo quy định của Bộ luật Lao động vẫn tiếp tục làm việc nhưng không được hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, do không có quy định bắt buộc người sử dụng lao động đóng.

Do đó, việc bổ sung nhóm đối tượng này là cần thiết nhằm bảo đảm chính sách bao quát hơn, phù hợp hơn với thực tiễn sử dụng lao động hiện nay. Đồng thời, tăng cường tính thống nhất, đồng bộ giữa quy định về mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với pháp luật lao động và pháp luật bảo hiểm xã hội.

Dự thảo Nghị định lược bỏ thủ tục hành chính quy định về mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo cơ chế áp dụng có điều kiện đối với doanh nghiệp. Đồng thời, lược bỏ các quy định liên quan đến điều kiện áp dụng, hồ sơ, trình tự, thủ tục, thời hạn thực hiện và việc xem xét, quyết định áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường theo Nghị định số 58/2020/NĐ-CP.

Việc lược bỏ các nội dung nêu trên xuất phát từ kết quả tổng kết thi hành Nghị định số 58/2020/NĐ-CP, cho thấy cơ chế này còn khó triển khai trên thực tế. Các điều kiện để được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường tương đối chặt chẽ, trong khi hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện còn phức tạp, phát sinh chi phí và chưa thật sự tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận chính sách.

Trong bối cảnh đó, dự thảo Nghị định chuyển sang phương án quy định trực tiếp mức đóng 0,3% trong thời gian có hạn đối với các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh, thay cho cơ chế giảm mức đóng theo từng trường hợp trước đây.

Việc lược bỏ cơ chế cũ và các quy định liên quan góp phần đơn giản hóa chính sách, giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và chủ trương hỗ trợ, khuyến khích hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Mở đợt cao điểm triệt phá, xử lý web phim, nhạc, game lậu

Mở đợt cao điểm triệt phá, xử lý web phim, nhạc, game lậu

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 05/5/2026 về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...

Từ 1/7, UBND các tỉnh, thành sẽ cấp phép quảng cáo thực phẩm chức năng

Từ 1/7, UBND các tỉnh, thành sẽ cấp phép quảng cáo thực phẩm chức năng

Từ ngày 1/7/2026, việc cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe sẽ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh, thay vì thực hiện tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế như hiện nay...

Ngành du lịch đón khoảng 12 triệu lượt khách trong kỳ nghỉ lễ

Ngành du lịch đón khoảng 12 triệu lượt khách trong kỳ nghỉ lễ

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong hai kỳ nghỉ lễ vừa qua, gồm Giỗ Tổ Hùng Vương (25 - 27/4/2026); Ngày Giải phóng miền Nam và Ngày Quốc tế Lao động (30/4 - 3/5/2026), ngành du lịch cả nước đã đạt khoảng 12 triệu lượt khách, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2025...

Những "cánh tay nối dài" xuống đồng cứu lúa cùng nông dân

Những “cánh tay nối dài” xuống đồng cứu lúa cùng nông dân

Đêm 3/5 vừa qua, giông lốc kèm mưa đá quét qua nhiều địa phương miền Trung đã gây thiệt hại nặng cho sản xuất nông nghiệp, trong đó Hà Tĩnh và Nghệ An ghi nhận gần 9.000 ha lúa xuân bị đổ ngã. Chính quyền, lực lượng chức năng và người dân đang khẩn trương xuống đồng, chạy đua thu hoạch nhằm giảm thiểu tổn thất...

Gia tăng các vi phạm liên quan đến bảo hiểm xã hội

Gia tăng các vi phạm liên quan đến bảo hiểm xã hội

Trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, vi phạm chủ yếu là chậm đóng, đóng không đủ số người thuộc diện tham gia; đóng không đúng mức quy định; không lập hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động. Đây là nhóm hành vi phổ biến nhất, xuất hiện ở hầu hết các địa phương...

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

