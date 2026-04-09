Trang chủ Dân sinh

Đề xuất giữ nguyên cách xếp lương viên chức đến khi thực hiện chế độ tiền lương mới

Nhật Dương

09/04/2026, 11:21

Bộ Nội vụ đề xuất trong thời gian cấp có thẩm quyền chưa ban hành văn bản thực hiện chế độ tiền lương mới đối với viên chức, thì bậc, hệ số lương của chức danh viên chức hiện hành vẫn được sử dụng làm căn cứ xếp lương và thực hiện chế độ, chính sách. Việc này nhằm bảo đảm việc thực hiện chính sách tiền lương được ổn định...

Ảnh minh họa: N.D.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định về vị trí việc làm viên chức, nhằm cụ thể hóa quy định của Luật Viên chức 2025 về quản lý viên chức theo vị trí việc làm; xác lập vị trí việc làm là căn cứ trung tâm trong quản lý viên chức.

Đồng thời, qua đó thiết lập cơ chế quản lý viên chức theo vị trí việc làm thống nhất trong toàn quốc làm cơ sở cho việc bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phát triển đội ngũ viên chức gắn với yêu cầu nhiệm vụ. Quy định mới cũng sẽ tạo cơ sở pháp lý thực hiện xếp lương theo vị trí việc làm khi cấp có thẩm quyền ban hành chính sách tiền lương mới.

Nghị định áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; viên chức và người lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Về danh mục vị trí việc làm, dự thảo Nghị định quy định danh mục vị trí việc làm khung do Chính phủ ban hành, bao gồm danh mục vị trí việc làm quản lý; danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ và danh mục vị trí việc làm hỗ trợ.

Danh mục vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ và danh mục vị trí việc làm hỗ trợ được xác định theo nguyên tắc mỗi lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp, hoặc lĩnh vực hoạt động khác tương ứng với một vị trí việc làm. Trong từng vị trí việc làm đã xác định các bậc phát triển nghề nghiệp của từng vị trí việc làm.

Theo đó, căn cứ danh mục vị trí việc làm khung, đơn vị sự nghiệp công lập lựa chọn các vị trí việc làm và các bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm tương ứng được sử dụng tại đơn vị mình, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao để thực hiện việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, thực hiện chính sách tiền lương, chế độ, chính sách và các nội dung quản lý khác đối với viên chức theo vị trí việc làm.

Thực hiện quy định này bảo đảm việc xây dựng vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện thống nhất theo quy định của Chính phủ, các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực không ban hành hướng dẫn về danh mục vị trí việc làm thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý như quy định tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP.

Về xây dựng bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm, dự thảo Nghị định quy định thực hiện theo mẫu chung (kèm theo Nghị định), bảo đảm các đơn vị sự nghiệp công lập áp dụng đồng bộ, tránh mỗi nơi xây dựng theo cách riêng, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về vị trí việc làm viên chức.

Bên cạnh đó, để bảo đảm việc thực hiện chính sách tiền lương được ổn định, dự thảo Nghị định quy định trong thời gian cấp có thẩm quyền chưa ban hành văn bản thực hiện chế độ tiền lương mới đối với viên chức, thì bậc, hệ số lương của chức danh viên chức theo quy định của pháp luật về tiền lương hiện hành được sử dụng làm căn cứ kỹ thuật chuyển tiếp để xếp lương và thực hiện chế độ, chính sách tiền lương đối với viên chức được tuyển dụng, bố trí vào vị trí việc làm quy định tại Nghị định này.

Viên chức được tuyển dụng theo quy định của Luật Viên chức 2025 áp dụng chế độ tiền lương hiện hành ở bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm được tuyển dụng. Cụ thể: Bậc 1 xếp lương tương đương ngạch nhân viên; bậc 2 xếp lương tương đương ngạch cán sự; bậc 3 xếp lương tương đương ngạch chuyên viên; bậc 4 xếp lương tương đương ngạch chuyên viên chính; bậc 5 xếp lương tương đương ngạch chuyên viên cao cấp.

Đồng thời Nghị định xác định viên chức được bổ nhiệm vào vị trí việc làm quản lý được xếp lương theo bậc, hệ số lương của chức danh viên chức chuyên môn đang giữ theo quy định của pháp luật về tiền lương hiện hành.

Viên chức đang xếp lương theo các hạng chức danh nghề nghiệp chuyển sang bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm thì thực hiện xếp lương như sau:

Chuyển vào bậc 1 đối với trường hợp đang xếp lương tương đương ngạch nhân viên và tiếp tục xếp lương theo bậc, hệ số lương đang xếp.

Chuyển vào bậc 2 đối với trường hợp đang xếp lương tương đương ngạch cán sự và tiếp tục xếp lương theo bậc, hệ số lương đang xếp.

Chuyển vào bậc 3 đối với trường hợp đang xếp lương tương đương ngạch chuyên viên và tiếp tục xếp lương tương theo bậc, hệ số lương đang xếp.

Chuyển vào bậc 4 đối với trường hợp đang xếp lương tương đương ngạch chuyên viên chính và tiếp tục xếp lương theo bậc, hệ số lương đang xếp.

Chuyển vào bậc 5 đối với trường hợp đang xếp lương tương đương ngạch chuyên viên cao cấp và tiếp tục xếp lương theo bậc, hệ số lương đang xếp.

Trường hợp cấp có thẩm quyền ban hành chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, thì việc chuyển xếp lương đối với viên chức được thực hiện theo quy định và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Dùng kết quả đánh giá viên chức làm căn cứ trả thưởng, thu nhập tăng thêm

Thời hạn hoàn thành xếp lương theo vị trí việc làm với viên chức

Đề xuất quy định mới về xử lý kỷ luật viên chức

Đà Nẵng thực hiện nhiều biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát ATTP trong quý 1/2026

Quý 1/2026, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) Đà Nẵng đã kiểm tra 330 cơ sở kinh doanh thực phẩm, phát hiện và xử phạt 12 cơ sở vi phạm; thực hiện test nhanh hàn the đối với 15 mẫu thực phẩm, tất cả đều đạt yêu cầu; lấy 7 mẫu thực phẩm gửi kiểm tra định tính hàn the, kết quả đều đạt yêu cầu.

Nhóm tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ từ thẻ Visa bị phạt tù từ 3 đến 17 năm

Theo cáo trạng, các đối tượng cấu kết với một người Trung Quốc, sử dụng điện thoại và máy POS để chiếm đoạt tiền từ thẻ Visa rồi "rửa" qua tiền điện tử USDT...

Hưng Yên: Khởi tố 35 đối tượng trong vụ án đánh bạc quy mô hơn 9.300 tỷ đồng

Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 35 đối tượng trong vụ án lừa đảo, đánh bạc quy mô hơn 9.300 tỷ đồng. Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn giả mạo mua bán hàng hóa số lượng lớn để lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người dân...

Nghệ An: Dự án 4,5 triệu USD đào tạo nghề gắn với việc làm cho thanh niên và nhóm yếu thế

Với nguồn viện trợ không hoàn lại từ Chính phủ Hàn Quốc thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), dự án đào tạo nghề triển khai giai đoạn 2026–2029 tại Nghệ An được kỳ vọng tạo bước chuyển trong nâng cao chất lượng nhân lực, đồng thời mở ra cơ hội việc làm, kể cả tại Hàn Quốc, cho thanh niên và nhóm yếu thế...

Tân Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Pháp luật phải trở thành động lực cho phát triển

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh sẽ tiếp thu, kế thừa và phát huy những thành quả mà các thế hệ lãnh đạo đã dày công xây dựng. Đồng thời, Bộ trưởng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đoàn kết, đồng lòng của tập thể lãnh đạo Bộ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Hành trình 30 năm hàng Việt: Từ niềm tin nội địa đến giá trị toàn cầu

iPhone gập đầu tiên có thể mang tên “iPhone Ultra”

Việt Nam trong làn sóng tăng trưởng “kinh tế thú cưng”

Eo biển Hormuz chưa thông, giá dầu giao ngay vẫn gần 125 USD/thùng

Châu Á phản ứng thận trọng với thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran

