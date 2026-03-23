Dùng kết quả đánh giá viên chức làm căn cứ trả thưởng, thu nhập tăng thêm
Thu Hằng
23/03/2026, 10:18
Kết quả theo dõi, đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức được sử dụng làm căn cứ để xác định thu nhập tăng thêm, tiền thưởng và xem xét bố trí, thay đổi vị trí việc làm phù hợp với năng lực của họ, theo đề xuất của Bộ Nội vụ...
Đề xuất được Bộ Nội vụ nêu tại hồ sơ dự thảo Nghị địnhquy định khung tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng đối với
đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức, bắt đầu được
lấy ý kiến từ 23/3.
Theo dự thảo Nghị định, kết quả theo dõi, đánh giá, xếp loại chất lượng viên
chức được sử dụng để xử lý theo thẩm quyền
hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý những vướng mắc, bất cập trong tổ
chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Phát hiện, xử
lý kịp thời những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của viên chức. Kết quả đánh giá cũng được sử dụng làm
căn cứ để xác định thu nhập tăng thêm, tiền thưởng và xem xét bố trí, thay đổi vị trí việc làm phù hợp với năng lực của viên chức.
Khung tiêu chí
chung đánh giá, xếp
loại chất lượng viên chức đối với viên chức (được chấm tối đa 30 điểm) bao gồm: Phẩm chất chính trị, đạo
đức nghề nghiệp, văn hóa thực thi nhiệm vụ; ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành kỷ
cương trong thực thi nhiệm vụ, đạo đức nghề nghiệp; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ
theo yêu cầu của vị trí việc làm; tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ;
thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp; khả năng phối hợp trong công tác; tinh thần đổi mới, sáng tạo; dám
nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong thực thi nhiệm vụ.
Khung tiêu chí kết quả
thực hiện nhiệm vụ (được chấm tối đa 70 điểm), bao gồm 3 nhóm tiêu chí phản ánh đầy đủ các loại nhiệm vụ của
viên chức: nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch và
nhiệm vụ phát sinh, đột xuất.
Tiêu chí của viên chức phải được hình thành
trên cơ sở khung tiêu chí của đơn vị và vị trí việc làm, qua đó bảo đảm sự liên
thông, thống nhất từ mục tiêu của tổ chức đến kết quả thực hiện của từng cá nhân; đồng thời gắn với các yêu cầu về
số lượng, chất lượng và tiến độ bảo đảm việc đo lường khách quan.
Dự thảo Nghị định kế
thừa quy định 4 mức xếp loại chất lượng viên chức như hiện hành, đồng thời sửa
đổi căn cứ xếp loại theo hướng định lượng, dựa trên kết quả theo dõi, đánh giá
trong năm.
Theo đó, mức xếp loại
chất lượng hằng năm của viên chức được xác định trên cơ sở điểm trung bình của
các kỳ theo dõi, đánh giá (theo tháng, quý hoặc theo chu kỳ sản phẩm, công việc),
bảo đảm phản ánh toàn diện, liên tục quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Thời điểm xếp loại chất lượng
viên chức được thực hiện trước ngày 15/12 hằng năm, đối với trường hợp đặc thù, thực hiện trước
ngày 15/1 của năm sau.
Riêng đối với đơn vị
sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục, thời điểm đánh giá, xếp loại được
thực hiện theo quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành, nhằm bảo đảm phù hợp
với chu kỳ năm học và đặc thù hoạt động.
Dự thảo còn sửa
đổi, làm rõ cách thức đánh giá đối với các trường hợp viên chức có thời gian
làm việc không đủ 12 tháng.
Theo đó, đối với viên chức nghỉ việc riêng không hưởng
lương nhưng có thời gian làm việc thực tế trong năm từ 6 tháng trở lên hoặc nghỉ
ốm, nghỉ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, thì việc xếp
loại chất lượng được thực hiện trên cơ sở kết quả theo dõi, đánh giá của thời
gian làm việc thực tế trong năm.
Theo Bộ Nội
vụ, trong thời gian qua,
việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức được thực hiện theo quy định tại Nghị
định số 90/2020/NĐ-CP và Nghị định số 48/2023/NĐ-CP, đã bước đầu tạo khuôn khổ đánh giá thống nhất
trong các đơn vị sự nghiệp công lập.
Tuy nhiên, thực tiễn
cho thấy công tác đánh giá viên chức vẫn là khâu yếu, chưa phản ánh đúng thực
chất kết quả thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể, việc đánh giá còn nặng về nhận xét định
tính, thiếu công cụ đo lường định lượng đối với sản phẩm, công việc theo vị trí
việc làm; chưa gắn với tiến độ, số lượng, chất lượng sản phẩm đầu ra; chưa được
thực hiện theo hướng xuyên suốt, liên tục và đa chiều.
Tình trạng nể nang,
cào bằng vẫn tồn tại phổ biến, dẫn đến đa số viên chức được xếp loại ở mức
“hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, làm giảm ý nghĩa phân loại, chưa tạo động lực
nâng cao hiệu suất và chất lượng công việc, cũng như chưa thực sự là công cụ
sàng lọc đội ngũ.
Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, hạn chế nêu trên là do chưa có khung
tiêu chí đánh giá mang tính chuẩn hóa, định lượng, gắn với sản phẩm, công việc
của từng vị trí việc làm; chưa hình thành cơ chế theo dõi, ghi nhận kết quả thực
hiện nhiệm vụ một cách thường xuyên, liên tục…
Vì vậy, Luật Viên chức năm 2025
đã quy định nguyên tắc, thẩm quyền, nội dung đánh giá, xếp loại chất lượng viên
chức trên cơ sở theo dõi, đánh giá thường xuyên, liên tục, đa chiều, định lượng
bằng các tiêu chí cụ thể gắn với tiến độ, số lượng, chất lượng của kết quả, sản
phẩm theo vị trí việc làm.
Sử dụng kết quả đánh giá để thực hiện khen thưởng, chế độ
thu nhập tăng thêm, tiền thưởng hoặc xem xét bố trí vào vị trí việc làm thấp
hơn, hoặc cho thôi việc để sàng lọc
người không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ra khỏi bộ máy…
Điều động, biệt phái gần 4.000 công chức, viên chức cho chính quyền xã
14:55, 05/01/2026
Thông qua Luật Viên chức (sửa đổi): Viên chức được góp vốn, điều hành doanh nghiệp
19:51, 10/12/2025
Đề xuất viên chức nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được trợ cấp 12 tháng lương
Hoàn thành Nghị định về điều chỉnh lương cơ sở trong tháng 5/2026
Bộ Nội vụ được giao xây dựng Nghị định về điều chỉnh lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và đối tượng liên quan từ ngày 1/7/2026, dự kiến hoàn thành trong tháng 5...
Đà Nẵng: Nhiều chủ doanh nghiệp bị khởi tố vì mua bán hóa đơn trái phép
Từ nhu cầu hợp thức hóa chi phí để giảm nghĩa vụ thuế, nhiều chủ doanh nghiệp đã móc nối với các đối tượng trung gian mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống với quy mô hàng chục tỷ đồng. Đường dây này hoạt động tinh vi, có sự tham gia của các “cò” hóa đơn...
Mở rộng bảo hiểm xã hội đối với hộ kinh doanh: Vẫn còn nhiều người "ngần ngại"
Quy định mới đã cho phép mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tới chủ hộ kinh doanh có đăng ký. Song thực tế, việc tham gia với nhóm này vẫn còn những rào cản, nhất là về tài chính, thu nhập, cơ chế thực thi...
Bắc Ninh: Khởi tố 4 đối tượng làm giả con dấu, tài liệu để mua nhà ở xã hội
Với thủ đoạn tinh vi từ khâu soạn thảo giấy tờ, giả mạo chữ ký đến đóng dấu xác nhận của doanh nghiệp, các đối tượng đã hợp thức hóa nhiều hồ sơ mua nhà ở xã hội không đủ điều kiện...
Bộ Nội vụ thông tin về vụ 8 lao động Việt Nam gặp nạn tại Nhật Bản
Vụ việc đã khiến 1 lao động Việt Nam tử vong, 3 người mất tích, 1 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện và 3 người đã được cứu an toàn...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: