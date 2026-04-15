Đề xuất nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng từ ngày 1/7

Một trong những điểm đáng chú ý tại Dự
thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số nội dung Luật Thuế thu nhập cá nhân của Bộ Tài chính đang
lấy ý kiến là việc điều chỉnh tiêu chí thu nhập để xác định người phụ thuộc khi
tính giảm trừ gia cảnh.
Theo
phương án được đề xuất, mức thu nhập bình quân tháng trong năm của người phụ
thuộc sẽ được nâng lên 3 triệu đồng, thay cho ngưỡng 1 triệu đồng đang áp dụng.
Bộ Tài chính đánh giá, mức điều chỉnh tăng thêm 2 triệu
đồng được đánh giá là cao hơn mức tăng của chi tiêu
bình quân đầu người và thu nhập bình quân đầu người trong giai đoạn từ năm 2014
đến nay và dự báo cho một số năm tiếp theo, đồng thời cũng cao hơn mức thu nhập
bình quân để xác định hộ nghèo tại khu vực thành thị quy định tại Nghị định số
351/2025/NĐ-CP.
Theo quy định đang được áp dụng, cá nhân được xác định là người phụ thuộc
khi không có thu nhập hoặc có thu nhập từ tất cả các nguồn nhưng bình quân
không vượt quá 1 triệu đồng mỗi tháng trong năm. Quy định này được ban hành từ
năm 2013 và gần như chưa được điều chỉnh trong suốt hơn một thập kỷ.
Trong bối cảnh kinh tế - xã hội đã có nhiều thay đổi, đặc biệt là sự gia tăng đáng kể của chi phí sinh hoạt và thu nhập của người dân, việc duy trì ngưỡng 1 triệu đồng là không còn phù hợp. Nếu giữ nguyên ngưỡng 1 triệu đồng khiến tiêu chí xác định người phụ thuộc trở nên lạc hậu, không phản ánh đúng điều kiện kinh tế hiện nay.
(Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số nội dung Luật Thuế thu nhập cá nhân)
Dữ liệu thống kê cho thấy cơ quan
này cho biết chi tiêu bình quân đầu người năm 2024 đạt khoảng 2,977 triệu
đồng/tháng, tăng khoảng 1,6 lần so với mức 1,888 triệu đồng của năm 2014. Trong
khi đó, thu nhập bình quân đầu người đã tăng lên 5,15 triệu đồng/tháng, gần
gấp đôi so với mức 2,637 triệu đồng cách đây 10 năm.
Bên cạnh đó, việc nâng ngưỡng thu nhập của
người phụ thuộc cũng được đặt trong mối liên hệ với chuẩn nghèo đa chiều quốc
gia giai đoạn 2026–2030. Theo định hướng mới, mức thu nhập để xác định hộ
nghèo, cận nghèo, đặc biệt
tại khu vực thành thị đã được điều chỉnh tăng.
Vì vậy, việc nâng ngưỡng thu nhập
của người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng được cho là phù hợp với mặt bằng chung và
đảm bảo tính đồng bộ trong hệ thống chính sách.
Trên cơ sở các yếu tố về thu nhập bình quân, chi tiêu
bình quân cũng như tiêu chí xác định hộ nghèo và cận nghèo trong giai đoạn tới, Cục Chính sách Thuế trình Bộ Tài chính đề xuất mức
thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc tương đương với mức thu nhập xác
định hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực thành thị cũng như mức chi tiêu bình quân đầu
người.
Bên cạnh nội dung về mức thu nhập, dự thảo cũng tiếp tục làm rõ các nhóm đối
tượng được tính là người phụ thuộc.
Theo đó, phạm vi này bao gồm con đẻ, con
nuôi hợp pháp, con riêng của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng của người nộp thuế;
cha mẹ ruột, cha mẹ của vợ hoặc chồng; cha dượng, mẹ kế; cha mẹ nuôi theo quy
định pháp luật.
Ngoài các đối tượng nêu trên, một số trường
hợp đặc biệt cũng được tính là người phụ thuộc, như con đã trên 18 tuổi nhưng
bị mất năng lực hành vi dân sự, người khuyết tật, người không có khả năng lao
động. Đồng thời, con đang theo học tại các cơ sở giáo dục như đại học, cao
đẳng, trung cấp, dạy nghề hoặc học phổ thông (kể cả trong thời gian chờ kết quả
thi từ tháng 6 đến tháng 9 của năm lớp 12) cũng thuộc diện được xem xét.
Về
thủ tục hành chính, dự thảo nhấn mạnh nguyên tắc người nộp thuế tự đăng ký,
thay đổi người phụ thuộc và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin kê
khai. Đồng thời phải xác định, kê khai trung thực thu nhập của người phụ thuộc;
trường hợp kê khai sai sẽ bị xử lý theo quy định.
Trên cơ sở thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế, cơ quan
thuế khai thác, sử dụng dữ liệu thông tin trong Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ
thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ
liệu chuyên ngành do cơ quan nhà nước quản lý được chia sẻ, khai thác theo quy
định của pháp luật để làm căn cứ xác định người phụ thuộc được giảm trừ gia
cảnh.
Trường hợp cơ
quan thuế không thể khai thác, sử dụng được dữ liệu thông tin xác định người
phụ thuộc trong Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ
tục hành chính, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành do cơ quan
nhà nước quản lý được chia sẻ, khai thác theo quy định của pháp luật thì người
nộp thuế cung cấp các giấy tờ liên quan đến việc xác định người phụ thuộc.
Theo kế hoạch, thông tư mới dự kiến sẽ chính thức có
hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Việc điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ góp phần đảm bảo
chính sách thuế thu nhập cá nhân bám sát thực tiễn đời sống, đồng thời hỗ trợ
tốt hơn cho người nộp thuế trong việc giảm trừ gia cảnh.