Đề xuất quy định đấu giá trực tuyến đối với 2 nhóm tài sản

Bộ Công an đề xuất quy định tổ chức đấu giá trực tuyến trên Hệ thống quản lý đấu giá tài sản với 2 nhóm tài sản nhằm bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất ngay từ khâu công khai và theo dõi kết quả thực hiện...

Bộ Tư pháp vừa đăng tải hồ sơ tờ trình dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khi đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản. Dự thảo do Bộ Công an xây dựng.

Theo Bộ Công an, Luật Đấu giá tài sản năm 2024 đã cơ bản giải quyết những vướng mắc, bất cập của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 song vẫn còn một số khó khăn chưa được giải quyết triệt để liên quan đến đấu giá tài sản trực tuyến. Trong đó có khó khăn, vướng mắc liên quan đến thể chế, pháp lý, hạ tầng công nghệ, dữ liệu, Cổng đấu giá tài sản quốc gia...

Thực tế, nhiều tài sản vẫn được tổ chức đấu giá theo phương thức trực tiếp thủ công, phân tán tại các bộ, ngành, địa phương; chưa có nền tảng thống nhất để quản lý, theo dõi và kiểm soát hoạt động đấu giá trên phạm vi toàn quốc.

Đặc biệt, Luật Đấu giá tài sản chưa có quy định bắt buộc về định danh, xác thực danh tính điện tử người tham gia đấu giá, người có tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên, Hội đồng đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan…

Điều này dẫn đến nguy cơ các tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin, tài liệu sai sự thật, sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá trực tuyến; từ đó trục lợi trong hoạt động đấu giá tài sản.

Đồng thời, việc quản lý thông tin và hồ sơ đấu giá chưa được số hóa một cách đầy đủ, đồng bộ, làm gia tăng nguy cơ phát sinh các hành vi tiêu cực như: thông đồng, dìm giá; giả mạo giấy tờ về tài sản; gây thất thoát tài sản nhà nước và suy giảm niềm tin của người dân, doanh nghiệp vào tính minh bạch của hoạt động đấu giá.

Từ các bất cập trên, Bộ Công an đề xuất thực hiện đấu giá tài sản trực tuyến thông qua Hệ thống quản lý đấu giá tài sản do Bộ Công an xây dựng, quản lý và vận hành hoặc trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện kết nối do Bộ Công an quy định và đồng bộ dữ liệu kết quả với hệ thống quản lý đấu giá tài sản.

Cổng Đấu giá tài sản quốc gia và Hệ thống quản lý đấu giá tài sản tổ chức việc đấu giá tài sản trực tuyến đảm bảo tính kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu về đấu giá tài sản.

Bộ Công an cũng đề xuất quy định tổ chức đấu giá trực tuyến trên Hệ thống quản lý đấu giá tài sản với 2 nhóm tài sản.

Bao gồm: nhóm thứ nhất là "tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng; tài sản đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân; tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước" và nhóm thứ hai là "quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai".

Theo Bộ Công an, quy định này được xây dựng trên cơ sở lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm đối với hai loại tài sản có giá trị lớn, thường xuyên phát sinh giao dịch và giữ vai trò quan trọng trong việc tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước của nhiều địa phương, đơn vị.

Việc quy định bắt buộc tổ chức đấu giá trực tuyến đối với hai loại tài sản này trên Hệ thống Quản lý đấu giá tài sản nhằm bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất ngay từ khâu công khai và theo dõi kết quả thực hiện.

Về yêu cầu tài khoản khi tham gia đấu giá trực tuyến, Bộ Công an đề xuất tài khoản của người có tài sản, người tham gia đấu giá, đấu giá viên và các tổ chức liên quan phải được định danh, xác thực từ mức độ 2 trở lên.