Xử lý vướng mắc trong đấu giá tài sản: Đề xuất mức đặt cọc từ 10-50% giá khởi điểm
Đỗ Mến
25/09/2025, 08:53
Dự thảo Nghị quyết quy định, trong trường hợp giao đất ở cho cá nhân, trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thì tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tối thiểu là 10% và tối đa là 50% giá khởi điểm...
Theo Bộ Tư pháp, ngày 24/9, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh chủ trì cuộc họp
nghe báo cáo về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ quy định xử lý khó khăn, vướng
mắc trong hoạt động đấu giá tài sản.
DỰ KIẾN MỨC CỌC TỐI ĐA 50% GIÁ KHỞI ĐIỂM
Báo cáo của Cục Bổ trợ tư pháp chỉ rõ thực tiễn thời gian qua cho thấy có tình
trạng lợi dụng hoạt động đấu giá tài sản, trả giá cao bất thường sau đó không nộp
tiền trúng đấu giá (“bỏ cọc”), thông đồng, dìm giá hoặc cấu kết thao túng giá
trong đấu giá quyền sử dụng đất tại một số địa phương để trục lợi.
Điều này gây
ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản, tiềm ẩn nhiều
nguy cơ về an ninh, trật tự xã hội, tác động đến phát triển kinh tế - xã hội,
môi trường đầu tư, kinh doanh.
Tình trạng nêu trên xuất phát từ một số nguyên nhân chính như: giá khởi điểm thấp
so với giá thị trường do đó tiền đặt cọc tham gia đấu giá thấp (tối đa 20%) đã
dẫn đến tình trạng nhiều người dân, nhà đầu tư không có nhu cầu sử dụng đất
cũng tham gia đấu giá nhằm mục đích kiếm lợi nhuận.
Giá khởi điểm thấp dẫn đến trúng đấu giá cao gấp 20 - 30 lần
so với giá khởi điểm; thời gian nộp tiền trúng đấu giá tương đối dài cũng là một
trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều người dân, nhà đầu tư tham gia
đấu giá để tìm kiếm lợi nhuận.
Tình trạng khan hiếm nguồn cung đất nền tại Hà Nội
dẫn đến giá đất tăng đột biến. Một bộ phận cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá cố
tình “thổi giá” nhằm mục đích trục lợi.
Vì vậy, việc xây dựng Nghị quyết của Chính phủ quy định xử lý khó khăn, vướng mắc
trong hoạt động đấu giá tài sản là nhằm kịp thời khắc phục khó khăn, vướng
mắc, khơi thông nguồn lực trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ hiệu
quả công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội.
Dự thảo Nghị quyết quy định, trong trường hợp giao đất ở cho cá nhân, trường hợp
giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thì tiền đặt trước tham gia đấu
giá quyền sử dụng đất tối thiểu là 10% và tối đa là 50% giá khởi điểm.
Dự thảo nêu rõ người trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất
ở cho cá nhân vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền trúng đấu giá dẫn đến quyết định
công nhận kết quả đấu giá bị hủy, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm thì bị cấm
tham gia đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất ở trong thời hạn
từ 6 tháng đến 5 năm.
Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao
đất, cho thuê đất vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền trúng đấu giá dẫn đến quyết
định công nhận kết quả đấu giá bị hủy thì ngoài việc bị cấm tham gia đấu giá,
còn có trách nhiệm thanh toán đầy đủ chi phí tổ chức đấu giá, giá dịch vụ đấu
giá tài sản và các chi phí liên quan khác của cuộc đấu giá đó theo thông báo của
cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất…
CẦN ĐẢM BẢO KHẢ NĂNG ÁP DỤNG THỰC TIỄN VÀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ
NHÀ NƯỚC
Tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú cho rằng cần cân nhắc đề xuất cấm tham
gia đấu giá từ 6 tháng đến 5 năm, bởi Điều 70 của Luật Đấu giá tài sản hiện
hành chỉ áp dụng biện pháp cấm đối với các trường hợp liên quan đến dự án đầu
tư và khai thác khoáng sản.
Bên cạnh đó, việc nâng mức tiền đặt cọc lên đến 50% được coi
là một biện pháp răn đe rất mạnh mẽ. Người tham gia sẽ không dám bỏ cọc vì sẽ mất
một khoản tiền rất lớn. Do đó, việc bổ sung hình phạt cấm tham gia là không cần
thiết.
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú cũng cho rằng khi đã có quy định
về tiền đặt cọc cao và bị mất khi bỏ cọc thì việc thu thêm các khoản phí khác
là không có nhiều giá trị và chỉ làm phức tạp thêm vấn đề.
Thứ trưởng Phan Chí Hiếu băn khoăn với đề xuất nâng mức cọc tối đa lên 50%. Ông
cho rằng nếu áp dụng mức này, các địa phương sẽ có xu hướng áp dụng mức kịch trần,
dẫn đến hậu quả là không có người tham gia đấu giá hoặc chỉ có các doanh nghiệp
lớn, chuyên đi đấu giá để bán lại tham gia, có thể làm gia tăng tình trạng trục
lợi.
Theo Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, nguyên nhân chính của việc bỏ cọc là do giá khởi điểm quá thấp so với
giá thị trường nên ông kiến nghị tập trung vào việc định giá khởi điểm sát với
giá thị trường, khi đó mức cọc 20% cũng đã là một khoản tiền rất lớn mà không
ai dám bỏ.
Đồng thời, quy định mức cọc hợp lý, linh hoạt và nên giao quyền quyết
định mức cọc cụ thể cho bên có tài sản đấu giá, nghiên cứu áp dụng các chế tài
bổ sung theo pháp luật dân sự như bồi thường thiệt hại, chi trả các chi phí
phát sinh để tăng trách nhiệm của người trúng đấu giá.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh chỉ đạo rà soát lại tất cả các nội dung để sớm hoàn
thiện dự thảo Nghị quyết trên cơ sở tiếp thu đầy đủ tinh thần chỉ đạo, song khi
cụ thể hóa thành quy định, chính sách phải hết sức chặt chẽ, có cơ sở pháp lý
rõ ràng, đảm bảo khả năng áp dụng thực tiễn và hiệu quả quản lý nhà nước.
