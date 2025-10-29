Thứ Tư, 29/10/2025

Đề xuất xây dựng tuyến đường 10.000 tỷ kết nối sân bay Cam Ranh và khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa

Gia Huy

29/10/2025, 08:02

Với tổng chiều dài khoảng 25 km, tuyến đường dự kiến sẽ trở thành trục giao thông chiến lược, kết nối liền mạch từ sân bay Cam Ranh đến các khu kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh, tạo động lực phát triển kinh tế và du lịch...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, địa phương này đang đề xuất đầu tư tuyến đường ven biển kết nối sân bay Cam Ranh với các khu kinh tế trọng điểm phía Nam tỉnh (Ninh Thuận cũ). Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 25 km, trong đó 4 km là cầu vượt biển và 21 km đường bộ.

Dự án được thiết kế với mặt cắt ngang từ 20,5 đến 27 m; riêng phần cầu có bề rộng khoảng 27 m, gồm 6 làn xe, chiều cao thông thuyền 37 m, bảo đảm kết nối đồng bộ giữa giao thông đường bộ và đường thủy. Tuyến đường dự kiến đi qua địa bàn phường Bắc Cam Ranh, xã Nam Cam Ranh và xã Công Hải.

Tỉnh Khánh Hòa đang đề xuất xây dựng tuyến đường kết nối Sân bay Cam Ranh với khu vực phía Nam của tỉnh.
Tỉnh Khánh Hòa đang đề xuất xây dựng tuyến đường kết nối Sân bay Cam Ranh với khu vực phía Nam của tỉnh.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 10.000 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương. Trong đó, chi phí xây dựng phần đường khoảng 2.300 tỷ đồng, phần cầu khoảng 7.500 tỷ đồng, phần còn lại dành cho công tác giải phóng mặt bằng.

Sau khi sáp nhập với Ninh Thuận, tỉnh Khánh Hòa có diện tích hơn 8.555 km2, dân số hơn 2,24 triệu người, gồm 65 đơn vị hành chính cấp xã (48 xã, 16 phường và 1 đặc khu), trung tâm hành chính đặt tại thành phố Nha Trang.

Khi hoàn thành, tuyến đường ven biển này dự kiến sẽ trở thành trục giao thông chiến lược, kết nối liền mạch từ sân bay Cam Ranh đến các khu kinh tế trọng điểm phía Nam Khánh Hòa. Đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch và dịch vụ ven biển mà cũng như góp phần nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, củng cố quốc phòng – an ninh khu vực duyên hải Nam Trung Bộ.

Từ khóa:

đầu tư đường bộ hạ tầng Hạ tầng đường bộ Khánh Hòa khánh hòa Xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Cam Ranh

1

Dòng tiền đang có xu hướng luân chuyển qua các ngành để tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn

Chứng khoán

2

Biến “thoả thuận xanh” của EU thành “bệ phóng” cho doanh nghiệp Việt Nam

Thị trường

3

Việt Nam và Nga đẩy nhanh đàm phán về xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Chuyển động xanh

4

Kiến nghị hoàn thiện cơ chế tài chính môi trường, thực hiện thu phí theo lượng rác phát sinh

Kinh tế xanh

5

Pyn Elite Fund: Nhiều yếu tố cơ bản hỗ trợ xu hướng tăng của thị trường chứng khoán

Chứng khoán

