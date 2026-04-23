Đến năm 2030, bảo đảm người có công và gia đình được chăm lo toàn diện

Nhật Dương

23/04/2026, 15:03

Thủ tướng Chính phủ đề nghị huy động sự tham gia của toàn xã hội, với mục tiêu đến năm 2030 bảo đảm 100% người có công và gia đình người có công được chăm lo toàn diện cả vật chất và tinh thần, có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú...

Người có công với cách mạng. Ảnh: Mạnh Dũng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Công văn số 431/TTg-KGVX ngày 22/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu Bộ Nội vụ và các địa phương tăng cường chăm lo đời sống người có công nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Theo nội dung công văn, để làm tốt hơn công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công trực tiếp thăm hỏi, trao tặng quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với các thương binh, bệnh binh nặng hiện đang được chăm sóc, điều trị, nuôi dưỡng tại các trung tâm. Việc tặng quà bảo đảm hoàn thành trước ngày 28/4/2024.

Các địa phương rà soát kỹ lưỡng, chính xác, đầy đủ đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo đúng chỉ đạo tại Công văn số 270/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ.

Trước mắt, tập trung rà soát ngay các đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, hiện đang sinh sống trong nhà tạm, nhà dột nát, có văn bản thông báo danh sách, gửi Bộ Nội vụ trước ngày 20/5/2026.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác người có công với cách mạng; thực hiện kịp thời, thông suốt các thủ tục hành chính trong việc xem xét công nhận người có công và chi trả trợ cấp ưu đãi, tuyệt đối không để bị gián đoạn.

Ưu tiên, bố trí nguồn lực để tu bổ, sửa chữa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ, các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng giai đoạn 2026 – 2030; tổ chức thăm hỏi, tặng quà đối tượng người có công trên địa bàn.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã hội và mỗi người dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; huy động sự tham gia của toàn xã hội, với mục tiêu đến năm 2030 bảo đảm 100% người có công và gia đình họ được chăm lo toàn diện cả vật chất và tinh thần, có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Bộ Nội vụ được giao hướng dẫn các địa phương triển khai nhiệm vụ tặng quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; có văn bản tổng hợp kết quả thực hiện của các địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 13 giờ ngày 29/4/2026.

Bộ Nội vụ tổng hợp danh sách các đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, hiện đang sinh sống trong nhà tạm, nhà dột nát theo báo cáo của địa phương. Trên cơ sở đó, phối hợp với Bộ Quốc phòng để đề xuất phương án phù hợp nhằm hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng này.

Khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật phiên bản mới

