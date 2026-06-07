Chủ Nhật, 07/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Công an Hà Nội cảnh báo việc mua bán phần mềm độc hại, chiếm đoạt tài khoản

Đỗ Như

07/06/2026, 09:44

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng cao, Công an TP Hà Nội cho biết gần đây, đơn vị tiếp nhận thông tin khách hàng của một số tổ chức tín dụng bị mất quyền sử dụng dịch vụ viễn thông của các nhà mạng dẫn đến bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng cao đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội triệt phá, bắt giữ 05 đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, trao đổi phần mềm độc hại có khả năng vượt hệ thống sinh trắc học của một số tổ chức tín dụng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 05 bị can về tội “Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật”.

Hiện nay, hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng hiện nay vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là dữ liệu tài khoản ngân hàng và dữ liệu thuê bao di động, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nêu cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng Internet.

Trong trường hợp phát hiện bị chiếm đoạt tiền trong tài ngân hàng do mất quyền sử dụng dịch vụ viễn thông của các nhà mạng, người dân cần khẩn trương trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để nhanh chóng ngăn chặn việc bị chiếm đoạt tài sản và truy vết xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật; đồng thời, liên hệ với tổ chức tín dụng có liên quan để được hỗ trợ.

Theo điều 285 Bộ luật Hình sự 2015, tội Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật quy định 3 khung hình phạt.

Theo đó, khoản 1, phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Khoản 2, phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Khoản 3, phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

Hành vi này là nguy hiểm vì gián tiếp tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp phương tiện để người khác thực hiện hành vi tấn công mạng.

Các tình tiết tăng hình phạt như thực hiện có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, gây thiệt hại về tài sản từ 1 tỷ đồng trở lên…

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Đảm bảo 3 giá trị cốt lõi trong thị trường giao dịch dữ liệu

11:47, 26/05/2026

Đảm bảo 3 giá trị cốt lõi trong thị trường giao dịch dữ liệu

Vụ “Xôi Lạc TV”: Phong tỏa 58 tài khoản ngân hàng, kê biên nhiều tài sản

14:49, 07/03/2026

Vụ “Xôi Lạc TV”: Phong tỏa 58 tài khoản ngân hàng, kê biên nhiều tài sản

Vụ “shark Thủy”: Rà soát, phong tỏa các bất động sản, tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm

16:28, 19/11/2025

Vụ “shark Thủy”: Rà soát, phong tỏa các bất động sản, tài khoản ngân hàng, sổ tiết kiệm

Từ khóa:

chiếm đoạt tài khoản lừa đảo phần mềm độc hại sinh trắc học tài khoản ngân hàng

Đọc thêm

Khoảng 70% doanh nghiệp đã thực hiện khám sức khỏe cho người lao động

Khoảng 70% doanh nghiệp đã thực hiện khám sức khỏe cho người lao động

Theo Bộ Y tế, nhiều doanh nghiệp đã chủ động kết hợp việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, với theo dõi những bệnh không lây nhiễm như tim mạch, huyết áp, tiểu đường...

Công đoàn Việt Nam dự kiến xây hơn 10.700 căn nhà ở xã hội cho công nhân

Công đoàn Việt Nam dự kiến xây hơn 10.700 căn nhà ở xã hội cho công nhân

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến xây dựng khoảng 10.700 căn nhà ở xã hội đến năm 2030, nhằm tạo điều kiện để người lao động có nơi ở ổn định, yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và các khu công nghiệp...

Xây dựng một Việt Nam “xanh, sạch, đẹp hơn” phải bằng hành động cụ thể và sự đồng lòng

Xây dựng một Việt Nam “xanh, sạch, đẹp hơn” phải bằng hành động cụ thể và sự đồng lòng

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng “phát triển nhanh nhưng phải bền vững”; “không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần”; “bảo vệ môi trường phải được đặt ở vị trí trung tâm trong quá trình hoạch định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và phát triển kinh tế xã hội của từng ngành, từng địa phương”.

Hệ thống thi hành án dân sự: Đổi mới tư duy để phát huy hiệu quả của mô hình mới

Hệ thống thi hành án dân sự: Đổi mới tư duy để phát huy hiệu quả của mô hình mới

Sơ kết 1 năm sắp xếp hệ thống thi hành án dân sự, Thứ trưởng Bộ Tư pháp nhấn mạnh muốn thích ứng và phát huy hiệu quả của mô hình mới, trước hết phải đổi mới tư duy, nhận thức và phương thức quản lý, điều hành.

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho luật sư tập sự

Hoàn thiện hành lang pháp lý cho luật sư tập sự

Dự thảo cho phép luật sư tập sự tham gia một số hoạt động tố tụng, nhằm nâng cao chất lượng luật sư, khắc phục khoảng trống pháp lý trong thời gian vừa qua đối với việc quản lý luật sư tập tự...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Video

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

eMagazine

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Quy hoạch 100 năm TP. Hồ Chí Minh: Đừng để mục tiêu kinh tế lấn át giá trị tự nhiên

Bất động sản

2

Hawaii tìm đường thoát khỏi “cái bóng dầu mỏ”

Kinh tế xanh

3

Môi giới bất động sản trước yêu cầu thay đổi trong chu kỳ mới

Bất động sản

4

Khoảng 70% doanh nghiệp đã thực hiện khám sức khỏe cho người lao động

Dân sinh

5

Công đoàn Việt Nam dự kiến xây hơn 10.700 căn nhà ở xã hội cho công nhân

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy