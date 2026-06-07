Công an Hà Nội cảnh báo việc mua bán phần mềm độc hại, chiếm đoạt tài khoản

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng cao, Công an TP Hà Nội cho biết gần đây, đơn vị tiếp nhận thông tin khách hàng của một số tổ chức tín dụng bị mất quyền sử dụng dịch vụ viễn thông của các nhà mạng dẫn đến bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng...

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng cao đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội triệt phá, bắt giữ 05 đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, trao đổi phần mềm độc hại có khả năng vượt hệ thống sinh trắc học của một số tổ chức tín dụng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 05 bị can về tội “Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật”.

Hiện nay, hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng hiện nay vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là dữ liệu tài khoản ngân hàng và dữ liệu thuê bao di động, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nêu cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng Internet.

Trong trường hợp phát hiện bị chiếm đoạt tiền trong tài ngân hàng do mất quyền sử dụng dịch vụ viễn thông của các nhà mạng, người dân cần khẩn trương trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để nhanh chóng ngăn chặn việc bị chiếm đoạt tài sản và truy vết xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật; đồng thời, liên hệ với tổ chức tín dụng có liên quan để được hỗ trợ.

Theo điều 285 Bộ luật Hình sự 2015, tội Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật quy định 3 khung hình phạt.

Theo đó, khoản 1, phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Khoản 2, phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Khoản 3, phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

Hành vi này là nguy hiểm vì gián tiếp tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp phương tiện để người khác thực hiện hành vi tấn công mạng.

Các tình tiết tăng hình phạt như thực hiện có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, gây thiệt hại về tài sản từ 1 tỷ đồng trở lên…

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.