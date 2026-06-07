Công an Hà Nội cảnh báo việc mua bán phần mềm độc hại, chiếm đoạt tài khoản

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng cao đã phối
hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội triệt phá, bắt giữ 05 đối tượng
có hành vi sản xuất, mua bán, trao đổi phần mềm độc hại có khả năng vượt hệ thống
sinh trắc học của một số tổ chức tín dụng.
Căn cứ tài liệu, chứng
cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 05 bị can về tội “Sản xuất,
mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục
đích trái pháp luật”.
Hiện nay, hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian
mạng hiện nay vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là dữ liệu tài khoản ngân hàng
và dữ liệu thuê bao di động, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nêu cao
ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng Internet.
Trong trường hợp phát hiện bị chiếm đoạt tiền trong tài ngân
hàng do mất quyền sử dụng dịch vụ viễn thông của các nhà mạng, người dân cần khẩn
trương trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để nhanh chóng ngăn chặn việc bị
chiếm đoạt tài sản và truy vết xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của
pháp luật; đồng thời, liên hệ với tổ chức tín dụng có liên quan để được hỗ trợ.
Theo điều 285 Bộ luật Hình sự 2015, tội Sản xuất, mua bán,
trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái
pháp luật quy định 3 khung hình phạt.
Theo đó, khoản 1, phạt tiền từ 20 triệu đồng
đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03
tháng đến 02 năm.
Khoản 2, phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng hoặc
phạt tù từ 01 năm đến 05 năm. Khoản 3, phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng
hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.
Hành vi này là nguy hiểm vì gián tiếp tạo điều kiện thuận
lợi, cung cấp phương tiện để người khác thực hiện hành vi tấn công mạng.
Các tình tiết tăng hình phạt như thực hiện có tổ chức, có tính
chất chuyên nghiệp, gây thiệt hại về tài sản từ 1 tỷ đồng trở lên…
Người phạm tội
còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức
vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch
thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.