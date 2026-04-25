DGC thanh lý hợp đồng kiểm toán với PwC và giải trình việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo

DGC cho biết đang thực hiện các thủ tục để lựa chọn lại đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức ngày 8/5 tới.

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã DGC-HOSE) vừa công bố văn bản giải trình liên quan đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo, đồng thời đưa ra lộ trình khắc phục trong thời gian tới.

Cụ thể: thực hiện văn bản số 575/SGDHCM-NY ngày 16/4/2026 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, công ty phải báo cáo nguyên nhân và biện pháp xử lý việc chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 quá thời hạn quy định hơn 15 ngày.

Theo đó, DGC cho biết đang thực hiện các thủ tục để lựa chọn lại đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức ngày 8/5.

Sau khi hoàn tất việc lựa chọn, công ty sẽ triển khai kiểm toán và công bố thông tin theo quy định, dự kiến trong quý 2/2026.

Được biết ngày 24/4, DGC cho biết đã ký biên bản thanh lý Hợp đồng kiểm toán số HAN 3130/PwC-HN/HĐ/2025 ký với Công ty TNHH PwC (Việt Nam). Theo đó, DGC và PwC đồng ý chấm dứt hợp đồng dịch vụ kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

Được biết, DCG sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 vào ngày 8/5 tới tại Trung tâm Hội nghị 133, số 105 đường Lý Sơn, phường Bồ Đề, Hà Nội nhằm thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 gồm: ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT; ông Đào Hữu Duy Anh - Phó Chủ tịch HĐQT và ông Phạm Văn Hùng - thành viên HĐQT đang bị khởi tố theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an và bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.

Vừa qua, UBND tỉnh Lào Cai đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón cho Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai – đơn vị thành viên của DGC. Giấy chứng nhận có thời hạn 5 năm.

Theo đó, Hóa chất Đức Giang Lào Cai có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đến điều kiện sản xuất phân bón trong suốt quá trình hoạt động.