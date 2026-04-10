Doanh nghiệp niêm yết

DGC bị cắt margin do chậm công bố báo cáo tài chính

Hà Anh

10/04/2026, 07:54

Công ty chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Sơ đồ giá cổ phiếu DGC trên TradingView.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo danh sách bổ sung Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Cụ thể: HOSE vừa thông báo bổ sung mã DGC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. 

Nguyên nhân do công ty chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Trước đó vào ngày 17/3/2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã công bố việc khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan.

Ngay sau đó, công ty cũng đã công bố thông tin bất thường tới UBCKNN, HOSE và công bố trên trang web của công ty vào ngày 17/3/2026.

Hiện nay, vụ án vẫn đang trong quá hình điều tra, nhiều hồ sơ, tài liệu kế toán đang bị niêm phong và thu giữ tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra, do vậy công ty chưa thể thực hiện được công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Tại điểm c khoản 1 Điều 10 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 quy định: “Công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán nhưng không vượt quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Tuy nhiên, vì lý do bất khả kháng nêu trên, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang kính mong UBCKNN và HOSE xem xét cho phép Công ty được nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 muộn sau thời điểm 30/3/2026.

DGC cho biết ngay sau khi việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 có thể tiếp tục được triển khai thực hiện, công ty sẽ làm việc với Công ty kiểm toán và công bố thông tin đầy đủ về Báo cáo kiểm toán 2025 sau khi hoàn thành.

Theo đó, danh sách chứng khoán bị cắt margin trên HOSE tính đến ngày 8/4/2026 chỉ còn 69 mã giảm 6 mã so với danh sách các mã bị cắt margin trong quý 2/2026 - trong đó vẫn còn có một số mã đáng chú ý như NVL, LDG, SMC, TDH, CRV... và trong danh sách vẫn có các mã như: HVN, BCG, VMD và TCD là có cùng một lúc hai lý do bị cắt margin.

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

