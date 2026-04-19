Chậm nộp báo cáo tài chính năm 2025, DGC bị đưa vào diện cảnh báo

Theo đó, HOSE cho biết đưa cổ phiếu DGC vào diện cảnh báo từ ngày 23/4/2026 do tổ chức niêm yết chậm nộp Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán quá 15 ngày so với quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 40 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết.

Trước đó, HOSE thông báo đã bổ sung mã DGC vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do công ty chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Ngày 17/3/2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã công bố việc khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan.

Ngay sau đó, công ty cũng đã công bố thông tin bất thường tới UBCKNN, HOSE và công bố trên trang web của công ty vào ngày 17/3/2026.

Hiện nay, vụ án vẫn đang trong quá hình điều tra, nhiều hồ sơ, tài liệu kế toán đang bị niêm phong và thu giữ tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra, do vậy công ty chưa thể thực hiện được công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Tại điểm c khoản 1 Điều 10 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 quy định: “Công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán nhưng không vượt quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Tuy nhiên, vì lý do bất khả kháng nêu trên, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang kính mong UBCKNN và HOSE xem xét cho phép Công ty được nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 muộn sau thời điểm 30/3/2026.

DGC cho biết ngay sau khi việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 có thể tiếp tục được triển khai thực hiện, công ty sẽ làm việc với Công ty kiểm toán và công bố thông tin đầy đủ về Báo cáo kiểm toán 2025 sau khi hoàn thành.

Được biết, DCG sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 vào ngày 8/5 tới tại Trung tâm Hội nghị 133, số 105 đường Lý Sơn, phường Bồ Đề, Hà Nội nhằm thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 gồm: ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT; ông Đào Hữu Duy Anh - Phó Chủ tịch HĐQT và ông Phạm Văn Hùng - thành viên HĐQT đang bị khởi tố theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an và bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.

Chốt phiên ngày 17/4, giá cổ phiếu DGC giảm thêm 0,73% xuống 54.500 đồng/cổ phiếu và cũng vùng giá thấp nhất của DGC trong hơn ba năm qua. Qua đó, giảm vốn hóa thị trường của DGC xuống còn khoảng 20.697 tỷ đồng.