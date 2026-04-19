Chủ Nhật, 19/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Chậm nộp báo cáo tài chính năm 2025, DGC bị đưa vào diện cảnh báo

Hà Anh

19/04/2026, 09:27

HOSE cho biết đưa cổ phiếu DGC vào diện cảnh báo từ ngày 23/4/2026 do tổ chức niêm yết chậm nộp Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán quá 15 ngày so với quy định.

Sơ đồ giá cổ phiếu DGC trên TradingView.

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã DGC-HOSE) vào diện cảnh báo.

Theo đó, HOSE cho biết đưa cổ phiếu DGC vào diện cảnh báo từ ngày 23/4/2026 do tổ chức niêm yết chậm nộp Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán quá 15 ngày so với quy định, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 40 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết.

Trước đó, HOSE thông báo đã bổ sung mã DGC vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do công ty chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Ngày 17/3/2026, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã công bố việc khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan.

Ngay sau đó, công ty cũng đã công bố thông tin bất thường tới UBCKNN, HOSE và công bố trên trang web của công ty vào ngày 17/3/2026.

Hiện nay, vụ án vẫn đang trong quá hình điều tra, nhiều hồ sơ, tài liệu kế toán đang bị niêm phong và thu giữ tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra, do vậy công ty chưa thể thực hiện được công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Tại điểm c khoản 1 Điều 10 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 quy định: “Công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán nhưng không vượt quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Tuy nhiên, vì lý do bất khả kháng nêu trên, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang kính mong UBCKNN và HOSE xem xét cho phép Công ty được nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 muộn sau thời điểm 30/3/2026.

DGC cho biết ngay sau khi việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 có thể tiếp tục được triển khai thực hiện, công ty sẽ làm việc với Công ty kiểm toán và công bố thông tin đầy đủ về Báo cáo kiểm toán 2025 sau khi hoàn thành.

Được biết, DCG sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 vào ngày 8/5 tới tại Trung tâm Hội nghị 133, số 105 đường Lý Sơn, phường Bồ Đề, Hà Nội nhằm thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 gồm: ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT; ông Đào Hữu Duy Anh - Phó Chủ tịch HĐQT và ông Phạm Văn Hùng - thành viên HĐQT đang bị khởi tố theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an và bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024-2029.

Chốt phiên ngày 17/4, giá cổ phiếu DGC giảm thêm 0,73% xuống 54.500 đồng/cổ phiếu và cũng vùng giá thấp nhất của DGC trong hơn ba năm qua. Qua đó, giảm vốn hóa thị trường của DGC xuống còn khoảng 20.697 tỷ đồng.

Tháng 3/2026, VND và DGC "rớt" khỏi danh sách doanh nghiệp tỷ USD

09:30, 08/04/2026

Tháng 3/2026, VND và DGC

Chốt lời mạnh lên, đà tăng suy yếu, DGC bán tháo giá sàn

15:39, 17/03/2026

Chốt lời mạnh lên, đà tăng suy yếu, DGC bán tháo giá sàn

DGC có khả năng bị loại khỏi nhóm VN30

14:01, 05/01/2026

DGC có khả năng bị loại khỏi nhóm VN30

Từ khóa:

chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2025 chứng khoán DGC

Đọc thêm

Traphaco báo lợi nhuận quý 1 tăng 42%, mục tiêu mỗi năm ra mắt 10 sản phẩm mới, cổ phiếu kịch trần

Trong giai đoạn 2026–2030, Traphaco đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 10%/năm. Riêng doanh thu quý 1/2026 tăng 13% và lợi nhuận tăng tới 42%, mức tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ...

ACV xem xét phương án giảm giá dịch vụ hàng không hỗ trợ hãng bay trước biến động Trung Đông

Trước áp lực gia tăng từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông khiến giá nhiên liệu hàng không tăng trở lại, ngành hàng không Việt Nam đang triển khai đồng thời nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí khai thác và duy trì ổn định hoạt động vận tải...

Dragon Capital thoái vốn, không còn là cổ đông lớn tại PVD

Một thành viên thuộc quỹ ngoại Dragon Capital là Hanoi Investment Holdings Limited đã bán 200.000 cổ phiếu PVD, trong phiên 10/04

NBB bị phạt 262,5 triệu đồng vì giao dịch trái quy định

Trong đó, mức phạt nặng nhất là 137,5 triệu đồng (mức trung bình của mức cao nhất và mức trung bình của khung tiền phạt từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng).

Diamond Properties đăng ký thoái vốn tại NVL

CTCP Diamond Properties vừa đăng ký bán ra 2,98 triệu cổ phiếu NVL, từ ngày 20/4 đến 19/5/2026 với lý do cân đối danh mục đầu tư.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: "Cú sốc" Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Thế giới

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Vốn đầu tư phát triển: Chuyển từ mở rộng quy mô sang nâng cao hiệu quả

Tài chính

2

UOB: GDP quý 1 vượt kỳ vọng, triển vọng 2026 giữ nhịp ổn định

Đầu tư

3

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Ấn phẩm

4

[Bài 3] Việt Nam nên làm gì khi Hormuz bất ổn

Thế giới

5

Hà Tĩnh đầu tư 700 tỷ đồng mở đường mới, kết nối ven biển và cao tốc

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy