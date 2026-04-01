Đi lao động thời vụ tại Hàn Quốc bắt buộc phải tham gia bảo hiểm tai nạn

Việc tham gia bảo hiểm tai nạn đối với người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc là bắt buộc, nhằm đảm bảo họ được chi trả chi phí y tế do thương tật, hoặc bệnh tật phát sinh trong sinh hoạt hàng ngày khi lưu trú tại đây...

Bộ Nội vụ có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tham gia bảo hiểm tai nạn bắt buộc cho người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.

Hoạt động đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc thực hiện theo Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 27/4/2022 của Chính phủ về việc tiếp tục thí điểm thực hiện đưa người lao động Việt Nam đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước.

Trước đó, Bộ Nội vụ nhận được thông báo của cơ quan chức năng Hàn Quốc về việc kể từ ngày 15/2/2026, Hàn Quốc thi hành Luật Đặc biệt Hỗ trợ lao động trong ngành nông, ngư nghiệp (sửa đổi), nhằm bảo vệ quyền của người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo thị thực E-8.

Bộ Nội vụ cho biết theo quy định của Luật, việc tham gia bảo hiểm tai nạn đối với người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc là bắt buộc, nhằm đảm bảo người lao động thời vụ được chi trả chi phí y tế do thương tật, hoặc bệnh tật phát sinh trong sinh hoạt hàng ngày khi lưu trú tại Hàn Quốc.

Người lao động thời vụ có thể thực hiện bằng cách mua bảo hiểm du lịch tại Việt Nam (như đang thực hiện), hoặc đăng ký tham gia bảo hiểm tai nạn do công ty bảo hiểm tư nhân tại Hàn Quốc cung cấp trước hoặc sau khi nhập cảnh.

Tuy nhiên, loại bảo hiểm này phải đáp ứng yêu cầu theo quy định của phía Hàn Quốc, bao gồm các mức trách nhiệm: Tử vong do tai nạn tối thiểu 30.000.000 KRW; thương tật do tai nạn tối thiểu 30.000.000 KRW; tử vong hoặc thương tật do bệnh tật tối thiểu 15.000.000 KRW; chi phí y tế thực tế tối thiểu 10.000.000 KRW.

Thời hạn bắt buộc phải hoàn tất thủ tục tham gia bảo hiểm là trong vòng 15 ngày kể từ ngày người lao động nhập cảnh vào Hàn Quốc. Trường hợp lao động thời vụ nước ngoài lưu trú tại Hàn Quốc mà không tham gia bảo hiểm tai nạn sau 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, người lao động đó có thể bị phạt tiền đến mức tối đa 5.000.000 KRW.

Đối với thủ tục đăng ký bảo hiểm sau khi nhập cảnh, người lao động thời vụ có thể liên hệ với chính quyền địa phương nơi họ lưu trú tại Hàn Quốc, hoặc với tổng đài và trang web của các nhà cung cấp bảo hiểm.

Với các quyền lợi chi trả bảo hiểm như trên, theo thông tin do phía Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc gửi, mức phí bảo hiểm người lao động thời vụ đóng khoảng 20.000 KRW/tháng, tương đương 360.000 đồng/tháng.

Thông tin tham khảo về thủ tục đăng ký sau khi nhập cảnh, các nhà cung cấp bảo hiểm, chi tiết phạm vi của từng sản phẩm bảo hiểm và mức phí hàng tháng theo thông báo của cơ quan chức năng Hàn Quốc.

Quyền lợi bảo hiểm có thể khác nhau tùy theo các điều khoản bổ sung của từng nhà cung cấp. Mức phí bảo hiểm hàng tháng có thể thay đổi tùy theo nhà cung cấp, dựa trên các điều khoản bổ sung của nhà cung cấp, giới tính và độ tuổi khách hàng. Danh sách các công ty bảo hiểm nêu trên có thể được điều chỉnh, thay đổi theo từng thời điểm.

Bộ Nội vụ thông tin và đề nghị các địa phương chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện trong quá trình triển khai hoạt động hợp tác với phía Hàn Quốc về chương trình này.

Chương trình đưa lao động sang làm công việc thời vụ tại Hàn Quốc được thực hiện theo Thỏa thuận ký giữa địa phương của Việt Nam và địa phương của Hàn Quốc. Do vậy, chỉ người lao động của địa phương có ký Thỏa thuận với địa phương của Hàn Quốc mới được tham gia Chương trình.

Tại các địa phương triển khai Chương trình này, Sở Nội vụ là cơ quan quản lý thực hiện và Trung tâm dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Nội vụ là đơn vị trực tiếp tuyển chọn, hoàn thiện hồ sơ và phái cử lao động sang làm việc tại Hàn Quốc. Các doanh nghiệp không được tham gia thực hiện Chương trình này.

Hàn Quốc hiện là một trong ba thị trường lao động trọng điểm, thu hút nhiều lao động Việt Nam sang làm việc, bên cạnh Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc). Theo số liệu thống kê của Bộ Nội vụ, riêng trong năm 2025, đã có hơn 11.600 lao động Việt Nam sang làm việc tại thị trường này.