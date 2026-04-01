Đi lao động thời vụ tại Hàn Quốc bắt buộc phải tham gia bảo hiểm tai nạn
Nhật Dương
01/04/2026, 10:00
Việc tham gia bảo hiểm tai nạn đối với người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc là bắt buộc, nhằm đảm bảo họ được chi trả chi phí y tế do thương tật, hoặc bệnh tật phát sinh trong sinh hoạt hàng ngày khi lưu trú tại đây...
Bộ Nội vụ có văn bản gửi Ủy ban nhân dân
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tham gia bảo hiểm tai nạn bắt buộc cho người lao động đi
làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.
Hoạt động đưa người lao động đi làm việc
thời vụ tại Hàn Quốc thực hiện
theo Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 27/4/2022 của Chính phủ về việc tiếp tục
thí điểm thực hiện đưa người lao động Việt Nam đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc
theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước.
Trước đó, Bộ Nội vụ nhận được thông báo
của cơ quan chức năng Hàn Quốc về việc kể từ ngày 15/2/2026, Hàn Quốc thi hành
Luật Đặc biệt Hỗ trợ lao động trong ngành nông, ngư nghiệp (sửa đổi), nhằm bảo vệ quyền của người
lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo thị thực E-8.
Bộ Nội vụ cho biết theo quy định của Luật, việc
tham gia bảo hiểm tai nạn đối với người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc
là bắt buộc, nhằm đảm bảo
người lao động thời vụ được chi trả chi phí y tế do thương tật, hoặc bệnh tật phát sinh trong sinh hoạt
hàng ngày khi lưu trú tại Hàn Quốc.
Người lao động thời vụ có thể thực
hiện bằng cách mua bảo hiểm du lịch tại Việt Nam (như đang thực hiện), hoặc đăng ký tham gia bảo
hiểm tai nạn do công ty bảo hiểm tư nhân tại Hàn Quốc cung cấp trước hoặc sau
khi nhập cảnh.
Tuy nhiên, loại bảo hiểm này phải
đáp ứng yêu cầu theo quy định của phía Hàn Quốc, bao gồm các mức trách nhiệm: Tử vong do tai nạn tối thiểu
30.000.000 KRW; thương
tật do tai nạn tối thiểu 30.000.000 KRW; tử vong hoặc thương tật do bệnh tật tối thiểu 15.000.000 KRW; chi phí y tế thực tế tối
thiểu 10.000.000 KRW.
Thời hạn bắt buộc phải hoàn tất
thủ tục tham gia bảo hiểm là trong vòng 15 ngày kể từ ngày người lao động nhập
cảnh vào Hàn Quốc. Trường hợp lao động thời vụ nước ngoài lưu trú tại Hàn Quốc
mà không tham gia bảo hiểm tai nạn sau 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, người lao
động đó có thể bị phạt tiền đến mức tối đa 5.000.000 KRW.
Đối với thủ tục đăng ký bảo hiểm
sau khi nhập cảnh, người lao động thời vụ có thể liên hệ với chính quyền địa
phương nơi họ lưu trú tại Hàn Quốc, hoặc với tổng đài và trang web của các nhà
cung cấp bảo hiểm.
Với các quyền lợi chi trả bảo hiểm như trên, theo thông
tin do phía Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc gửi, mức phí bảo hiểm
người lao động thời vụ đóng khoảng 20.000 KRW/tháng, tương đương 360.000 đồng/tháng.
Quyền lợi bảo hiểm có thể khác nhau tùy theo các điều khoản bổ sung của từng nhà cung cấp. Mức phí bảo hiểm hàng tháng có thể thay đổi tùy theo nhà cung cấp, dựa trên các điều khoản bổ sung của nhà cung cấp, giới tính và độ tuổi khách hàng. Danh sách các công ty bảo hiểm nêu trên có thể được điều chỉnh, thay đổi theo từng thời điểm.
Bộ Nội vụ thông tin và đề nghị các địa phương chỉ đạo các
đơn vị chức năng thực hiện trong quá trình triển khai hoạt động hợp tác với
phía Hàn Quốc về chương trình này.
Chương trình đưa
lao động sang làm công việc thời vụ tại Hàn Quốc được thực hiện theo Thỏa thuận
ký giữa địa phương của Việt Nam và địa phương của Hàn Quốc. Do vậy, chỉ người lao động của địa
phương có ký Thỏa thuận với địa phương của Hàn Quốc mới được tham gia Chương
trình.
Tại các địa phương triển khai
Chương trình này, Sở Nội vụ
là cơ quan quản lý thực hiện và Trung tâm dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Nội vụ là đơn vị trực tiếp
tuyển chọn, hoàn thiện hồ sơ và phái cử lao động sang làm việc tại Hàn Quốc.
Các doanh nghiệp không được tham gia thực hiện Chương trình này.
Hàn Quốc hiện là một trong ba thị trường
lao động trọng điểm, thu hút nhiều lao động Việt Nam sang làm việc, bên cạnh Nhật
Bản, Đài Loan (Trung Quốc). Theo số liệu thống kê của Bộ Nội vụ, riêng trong năm 2025, đã có hơn 11.600 lao động Việt Nam sang làm việc tại thị trường này.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 695/QĐ-BVHTTDL ngày 31/3/2026 về việc gia hạn thời hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025...
Hà Nội: Rà soát tất cả đầu mối cung cấp thực phẩm cho trường học
Các trường học cần rà soát toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn bán trú, từ khâu xây dựng kế hoạch, lựa chọn nhà cung cấp đến tiếp nhận, bảo quản, chế biến, chia suất, phục vụ, kiểm tra, giám sát và xử lý sự cố, theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội...
Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã không phải cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã.
Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã không phải là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã. Do đó, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã không được bầu làm Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp xã, Bộ Nội vụ phản hồi...
Bộ Y tế siết chặt hậu kiểm với hàng loạt nhóm thực phẩm
Bộ Y tế đề nghị triển khai hoạt động hậu kiểm tập trung vào nhóm sản phẩm/sản phẩm thuộc diện tự công bố, đăng ký bản công bố sản phẩm, sản phẩm nhập khẩu thuộc diện miễn kiểm tra hoặc kiểm tra giảm...
Quy trình mới về kiểm soát chất lượng thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Theo thông tin từ Bộ Y tế, nhằm tăng cường công tác thẩm định, nâng cao kiểm soát chất lượng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Bộ này đã ban hành quy trình “Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe”...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
