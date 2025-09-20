Đi Xanh, nhận quà lớn cùng Xanh SM với tổng giá trị tới 140 triệu đồng
Khánh Huyền
20/09/2025, 14:21
Trong tháng 9 - tháng hành động vì bầu trời xanh, Xanh SM mang đến hai sân chơi hấp dẫn với tổng giá trị giải thưởng lên tới 140 triệu đồng nhằm lan tỏa lối sống xanh, thói quen di chuyển xanh trong cộng đồng và hưởng ứng các ngày đặc biệt như Ngày Quốc tế Không khí sạch (7/9) và Ngày Bảo vệ Tầng Ozone (16/9).
“ĐI XANH, SỐNG XANH”:
CUỘC THI SÁNG TẠO NỘI DUNG VÌ MÔI TRƯỜNG
Từ ngày
10/9 đến 10/10/2025, Xanh SM phối hợp cùng nền tảng Gen Green phát động cuộc thi “Đi Xanh, Sống Xanh”. Người tham gia chỉ cần đăng ký tài
khoản trên website Gen Green tại địa chỉ https://gen-green.global, thực hiện video về những thói quen sống xanh như đi taxi điện, đi bộ,
đạp xe, trồng cây hay giảm nhựa, rồi chia sẻ trên mạng xã hội để nhận thưởng tương xứng với chất lượng và mức độ lan tỏa
của video.
Điểm nổi
bật của cuộc thi là thưởng nóng theo mỗi lượt xem
trên YouTube, Facebook, TikTok. Nếu video đạt
1.000 lượt xem, chủ
tài khoản sẽ nhận ngay 20.000 đồng và sẽ tiếp tục tăng lên tương ứng với
từng cột mốc mà video đạt được. Tổng mức thưởng có thể lên tới 3 triệu
đồng/video.
Theo chuyên gia truyền thông Vũ
Hồng Hà, chương trình không chỉ mang đến sân chơi sáng tạo, giải trí lành mạnh và nguồn thu nhập hấp dẫn cho giới
trẻ, mà còn tạo ra ảnh hưởng tích
cực cho cộng đồng, xã hội.
“GIẢM PHÁT THẢI CÙNG XANH SM”: MỖI KM, MỘT DẤU ẤN
XANH
Bên cạnh
cuộc thi sáng tạo nội dung, Xanh SM cũng triển khai cuộc thi “Giảm phát thải
cùng Xanh SM”. Cụ thể, đối
với các khách hàng đang sử dụng dịch vụ của Xanh SM hàng ngày, từ ngày 1/9 đến 5/10/2025, mỗi chuyến đi sẽ
được hệ thống ghi nhận và quy đổi số km ra lượng CO2 giảm phát thải tương ứng. Mỗi tuần,
Top 5 khách hàng và Top 5 tài xế đạt mức giảm phát thải
cao nhất sẽ được vinh danh và nhận thưởng trực tiếp vào ví trên ứng dụng với giải thưởng chung cuộc trị giá 2 triệu đồng.
Anh Trần
Văn Nam - tài xế Xanh SM Car tại Hà Nội là một trong 5 bác tài đã được trao thưởng nhờ thành tích giảm hơn 350 kg CO2 trong
tuần đầu tiên. Anh
chia sẻ cảm xúc tự hào khi biết rằng
mỗi chuyến đi mà mình
thực hiện hàng ngày đều đang góp phần làm cho môi trường thành phố trở nên trong lành hơn.
Với chị Hiền Lương (TP.HCM), một trong năm khách hàng đầu tiên nhận giải, di chuyển xanh từ lâu đã là
thói quen hàng ngày. “Sống Xanh không phải là điều gì xa xôi, lớn lao mà
đơn giản chỉ là cách bạn chọn loại phương tiện nào để di chuyển mỗi ngày”, chị vui
vẻ cho biết.
Hai cuộc
thi “Đi Xanh, Sống Xanh” và “Giảm phát thải cùng Xanh SM” là
cách tri ân ý nghĩa
của Xanh SM dành cho cộng đồng, khách hàng và tài xế. Mỗi video lan tỏa lối sống xanh và
mỗi km di chuyển bằng xe Xanh đều đang góp phần mang lại bầu trời xanh, trong lành hơn cho tất cả
mọi người.
Nhân Ngày Quốc tế Không khói xe (22/9), Xanh SM còn dành tặng cho tất cả khách hàng mã ưu đãi KHONGKHOIXE
để giảm 20% (tối đa 50.000 đồng) cho dịch vụ Xanh SM Car và Xanh Premium và mã QUOCTEKHONGKHOIXE
để giảm 25% (tối đa 50.000 đồng) cho
dịch vụ Xanh SM Bike và Xanh SM Bike Plus. Để sử dụng dịch vụ và hưởng ngay những ưu đãi
hấp dẫn nêu trên, hãy tải ngay ứng dụng Xanh SM trên iOS và Android để gia nhập cộng đồng Xanh và
cùng nhau lan tỏa hành trình xanh ngay hôm nay.
