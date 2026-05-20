TP.HCM định hướng phát triển trung tâm sản xuất thiết bị bay cho kinh tế tầm thấp

TP. Hồ Chí Minh định hướng đến năm 2030 sẽ khai thác không gian tầm thấp như một nguồn tài nguyên kinh tế mới. Đồng thời, xây dựng cơ chế hỗ trợ nghiên cứu, sản xuất thiết bị bay, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp và động lực tăng trưởng mới...

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch phát triển kinh tế tầm thấp đến năm 2030.

Kế hoạch hướng tới mục tiêu hình thành một ngành kinh tế - kỹ thuật mới, xây dựng hệ sinh thái công nghiệp cùng trung tâm nghiên cứu, sản xuất đầu tiên của cả nước trong lĩnh vực này. TP. Hồ Chí Minh kỳ vọng kinh tế tầm thấp sẽ trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần nâng cao năng suất các ngành truyền thống.

Theo lộ trình, giai đoạn 2026 - 2027, Thành phố sẽ tập trung thí điểm hoàn thiện thể chế và xây dựng nền móng. Các nhiệm vụ gồm: Xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát; quy hoạch không gian tầm thấp; xác định vùng cấm bay, vùng hạn chế và hành lang bay tiềm năng; xây dựng hệ thống quản lý giao thông không gian tầm thấp (UTM) với các chức năng giám sát, định danh từ xa; triển khai chương trình đào tạo nhân lực.

Giai đoạn 2028 - 2030, Thành phố sẽ mở rộng triển khai và thúc đẩy thương mại hóa, bao gồm tổng kết cơ chế thử nghiệm, đề xuất hoàn thiện hành lang pháp lý và nâng cấp hệ thống UTM theo hướng tự động hóa, tích hợp dữ liệu.

Sau năm 2030, TP. Hồ Chí Minh định hướng đẩy mạnh thương mại hóa, đa dạng dịch vụ kinh tế tầm thấp, tập trung nghiên cứu, chuyển giao và làm chủ công nghệ nền tảng nhằm xây dựng hệ sinh thái hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Các lĩnh vực được ưu tiên thí điểm gồm nông nghiệp, logistics, vận tải, y tế, du lịch, quản lý đô thị, giám sát, ứng cứu khẩn cấp, an ninh và quốc phòng.

Để hiện thực hóa mục tiêu, Thành phố đặt trọng tâm vào việc làm chủ công nghệ, phát triển hệ sinh thái nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao, qua đó bảo đảm chủ quyền dữ liệu, công nghệ và không phận.

Trong định hướng phát triển không gian tầm thấp, TP. Hồ Chí Minh chuyển từ tư duy quản lý không phận đơn thuần sang khai thác như một nguồn lực kinh tế, tạo dư địa phát triển cho công nghiệp, dịch vụ, logistics và đô thị thông minh.

Các cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ tăng cường truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về lợi ích, hiệu quả và tính an toàn của mô hình này. Thành phố yêu cầu đẩy mạnh công tác đánh giá, khen thưởng thường niên; khuyến khích các sáng kiến, mô hình hiệu quả và thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng.

Về cơ chế chính sách, TP. Hồ Chí Minh sẽ xây dựng các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tầm thấp, đồng thời tháo gỡ những rào cản hiện hữu. Các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát dự kiến được triển khai nhằm quản lý, giám sát thiết bị bay không người lái; đồng thời rà soát, bổ sung quy định để xử lý các điểm nghẽn chính sách.

Cùng với đó, Thành phố sẽ quy hoạch không gian tầm thấp theo từng phân lớp độ cao, đồng bộ hạ tầng và các dịch vụ ưu tiên; xác định rõ cơ quan quản lý, cơ chế phối hợp và đẩy mạnh phân cấp.

Đồng thời, TP. Hồ Chí Minh dự kiến ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất thiết bị bay tầm thấp; thúc đẩy hợp tác công - tư, hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển công nghệ lõi và áp dụng cơ chế thử nghiệm để khuyến khích đổi mới sáng tạo.

Kế hoạch cũng ưu tiên nguồn lực xây dựng đồng bộ hạ tầng vật lý, hạ tầng số và hạ tầng thử nghiệm phục vụ kinh tế tầm thấp, bảo đảm an toàn, bảo mật và khả năng kết nối liên ngành; đồng thời tăng cường hợp tác công tư để thu hút đầu tư.

Đáng chú ý, Thành phố sẽ xây dựng trung tâm giám sát, quản lý thiết bị bay không người lái, đồng thời triển khai lộ trình phát triển hệ thống quản lý không gian tầm thấp theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, tích hợp kết nối mạng 5G/6G.

Hạ tầng vật lý cũng được định hướng phát triển với mạng lưới bãi đáp, trạm sạc, trung tâm điều hành bay và trung tâm logistics gắn với quy hoạch đô thị, khu công nghiệp, sân bay và cảng biển. Thành phố đồng thời thí điểm hệ thống sạc nhanh và năng lượng sạch.