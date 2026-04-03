Điểm danh 4 cổ phiếu hưởng lợi lớn từ việc xây dựng sân bay quốc tế Gia Bình
Thu Minh
03/04/2026, 07:35
MBS kỳ vọng TCB, KBC, CTD, HVN là những doanh nghiệp hưởng lợi rõ rệt trong quá trình xây dựng và vận hành sân bay Gia Bình.
Để giải quyết vấn đề tắc nghẽn và khai thác hiệu quả hàng không, gần đây Chính Phủ đã đẩy mạnh thi công các cảng hàng không mới, giúp mở rộng công suất và gia tăng hiệu suất khai thác, đón đầu lượng khách và hàng hóa đang trong xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ.
Đối với khu vực phía Nam, sân bay Long Thành khi đi vào vận hành sẽ đảm nhận vai trò là trung tâm trung chuyển quốc tế và hàng hóa quy mô lớn, giúp Tân Sơn Nhất quay về phục vụ tối ưu cho mảng nội địa và khách doanh nhân nội đô, từ đó giúp tối ưu hiệu suất khai thác, kỳ vọng giúp chất lượng dịch vụ cải thiện rõ rệt.
Trong báo cáo cập nhật ngành hàng không mới đây, Chứng khoán MBS cũng kỳ vọng sân bay Gia Bình xuất hiện như một Long Thành của miền Bắc, với lợi thế tuyệt đối về không gian vùng trời tách biệt và quỹ đất sạch sẵn có.
Sự ra đời của Gia Bình tạo nên một chiến lược phân chia hoàn hảo khi Gia Bình sẽ trở thành cứ điểm cho Logistics hàng không thế hệ mới và luồng khách VIP, phục vụ các khu công nghiệp công nghệ cao, để Nội Bài tập trung toàn lực vào phục vụ hành khách đại chúng.
Sự cộng hưởng này không chỉ tháo gỡ nút thắt về slot bay cho các hãng hàng không, mà còn mở ra dư địa kinh doanh mới cho các doanh nghiệp dịch vụ mặt đất và bán lẻ với những tiêu chuẩn 5 sao hiện đại hơn.
Sân bay Quốc tế Gia Bình được định vị là mắt xích chiến lược trong quy hoạch hạ tầng hàng không quốc gia, với tổng vốn đầu tư lên tới hơn 196.000 tỷ đồng, do liên danh các tập đoàn lớn như Masterise Group (80%) và Công ty CP Hạ tầng Gelex (20%) tham gia đầu tư hạ tầng. Với quy hoạch lên tới 4 đường băng đạt tiêu chuẩn cấp 4F (cấp cao nhất trong hàng không dân dụng).
Về quy mô, sân bay Gia Bình dự kiến sẽ đáp ứng nhu cầu khai thác khoảng 30 triệu lượt hành khách/năm và 1,6 triệu tấn hàng hóa/năm ở giai đoạn I đến năm 2030, đến năm 2050 công suất tăng lên khoảng 50 triệu lượt hành khách/năm và 2,5 triệu tấn hàng hóa/năm.
Việc hình thành sân bay Gia Bình tại Bắc Ninh được đánh giá là giải pháp chiến lược nhằm bổ sung năng lực hạ tầng, hỗ trợ giảm tải cho Nội Bài trong dài hạn, trong đó sân bay Gia Bình sẽ tập trung chuyên biệt vào Logistics hàng không công nghệ cao và phục vụ luồng khách chuyên gia, chính trị gia và khách VIP.
Hiện tại, để đáp ứng nhu cầu tiếp đón đoàn đại biểu APEX 2027, sân bay Quốc tế Gia Bình đang bước vào giai đoạn thi công nước rút với sự chỉ đạo sát sao từ Chính phủ. Hiện tại, hạng mục nhà ga VIP đã bắt đầu thi công phần hầm và dự kiến hoàn thành kết cấu này vào giữa tháng 4/2026; song song đó, các nhà thầu đang tập trung xử lý nền đất cho hệ thống đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ để triển khai xây dựng chính từ quý 3/2026.
Đặc biệt, tuyến đường kết nối sân bay với Thủ đô Hà Nội đã được phê duyệt triển khai theo hình thức công trình khẩn cấp để đảm bảo tính đồng bộ hạ tầng.
Đối với ngành hàng không, MBS kỳ vọng sau khi hoàn thành toàn bộ giai đoạn 1 và 1,2 (dự kiến khoảng giữa năm 2028 có thể khai thác thương mại) sự xuất hiện của Gia Bình sẽ tạo ra một cú hích làm thay đổi cấu trúc ngành hàng không khu vực phía Bắc, cải thiện rõ rệt về chất lượng dịch vụ cũng như hiệu suất khai thác.
MBS đồng thời kỳ vọng TCB, KBC, CTD, HVN là những doanh nghiệp hưởng lợi rõ rệt trong quá trình xây dựng và vận hành sân bay Gia Bình.
Với TCB, việc xây dựng sân bay Gia Bình sẽ có tác động tích cực tới tăng trưởng tín dụng của TCB và hệ sinh thái đi kèm. Thứ nhất, chiến lược dài hạn của TCB là giảm tỷ trọng cho vay phát triển Bất động sản xuống còn 20-25% tổng dư nợ cho vay. Với tổng vốn vay dự kiến cả hai giai đoạn cho sân bay Gia Bình vào khoảng 167.000 tỷ đồng, kỳ vọng TCB sẽ tài trợ phần lớn vốn vay cho siêu dự án sân bay Gia Bình.
Việc giải ngân cho dự án này sẽ tạo ra nguồn thu lãi thuần lớn và ổn định, giúp đẩy nhanh tiến độ đa dạng hóa danh mục cho vay.
Thứ hai, Masterise nếu có thể hoàn thành sân bay Gia Bình đúng thời hạn có thể tạo tiền đề cho việc tham gia các dự án BT lớn sau này, như vậy có thể đa dạng hóa danh mục sản phẩm Bất động sản hiện tại, cũng phù hợp với mục tiêu tiến tới đa dạng hóa danh mục Bất động sản của TCB.
Với KBC, với tỷ trọng diện tích đất thương phẩm tại các thủ phủ công nghiệp Bắc Ninh, Bắc Giang và Thái Nguyên chiếm tới 32% tổng quỹ đất toàn công ty, KBC là doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp hưởng lợi rõ rệt nhất từ dự án sân bay Gia Bình. Kỳ vọng lợi thế hạ tầng mới sẽ giúp KBC gia tăng tỷ lệ lấp đầy tại các dự án trọng điểm và thiết lập mặt bằng giá thuê đất mới cao hơn.
CTD cũng được hưởng lợi trong bối cảnh tham gia liên danh xây lắp tại sân bay Gia Bình. Với những kinh nghiệm có sẵn nhờ các dự án lớn như sân bay Phú Quốc, Long Thành, CTD có thể đảm nhận gói thầu hạ tầng kĩ thuật, kĩ thuật nhà ga hoặc hệ thống MEP tại sân bay Gia Bình. Dự án này có thể đóng góp vào backlog và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong năm 2027 – 28. Ước tính backlog từ dự án này khoảng 5000-7000 tỷ, chiếm 10% tổng backlog của doanh nghiệp.
Cuối cùng là HVN được kỳ vọng là doanh nghiệp hưởng lợi trực tiếp khi sân bay Gia Bình được định vị trở thành căn cứ chuyên biệt phục vụ luồng khách VIP. Việc phân tách luồng khách rõ ràng cho phép HVN tối ưu hóa doanh thu trên mỗi ghế thông qua dịch vụ mặt đất chuẩn 5 sao và hệ thống phòng chờ thương gia hiện đại.
Theo ước tính, khi dự án đi vào vận hành, HVN có khả năng bổ sung thêm khoảng 6,9% công suất khai thác nhờ việc phân phối suất bay hiệu quả, trực tiếp hỗ trợ cải thiện biên lợi nhuận gộp và củng cố năng lực cạnh tranh trong dài hạn.
