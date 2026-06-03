Thương vụ IPO “tỷ USD” và tham vọng “mở khóa” giá trị ngành bán lẻ điện máy

Trong bối cảnh AI, 5G và hệ sinh thái nhà thông minh đang tạo ra làn sóng nâng cấp thiết bị công nghệ, Điện Máy Xanh vừa công bố kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với định giá ước tính lên đến hàng tỷ USD, đồng thời đặt mục tiêu mở rộng dư địa tăng trưởng từ mảng kinh doanh dịch vụ, thương mại điện tử đến phát triển ra thị trường quốc tế…

Chiều 28/5 vừa qua, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) đã tổ chức IPO Roadshow tại TP. Hồ Chí Minh công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap giữ vai trò đơn vị tư vấn tài chính độc quyền và đại lý phân phối chính thức.

THƯƠNG VỤ IPO TỶ ĐÔ VÀ CHIẾN LƯỢC TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng giám đốc Điện Máy Xanh cho biết doanh nghiệp đã hoàn tất quá trình tái cấu trúc trước thềm IPO. Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) sẽ hoạt động theo mô hình Công ty mẹ, nắm giữ các mảng kinh doanh gồm Điện Máy Xanh, Bách Hóa Xanh cùng nhóm startup như AvaKids và An Khang.

Trong cấu trúc mới, Công ty Cổ phần Điện Máy Xanh sở hữu và quản lý các chuỗi cửa hàng bán lẻ Thế Giới Di Động, Điện máy Xanh, TopZone, đồng thời vận hành các mảng dịch vụ liên quan như Thợ Điện máy Xanh, nền tảng Super App và liên doanh Era Blue tại Indonesia.

Tổng giám đốc DMX Đoàn Văn Hiểu Em chia sẻ các thông tin chiến lược đến các nhà đầu tư. Ảnh: DMX.

Việc tái cấu trúc nhằm nâng cao tính minh bạch trong vận hành, đồng thời tạo điều kiện để từng mảng kinh doanh có chiến lược phát triển riêng, định hướng phù hợp theo đặc thù và giai đoạn phát triển của từng mảng. Công ty mẹ sẽ tập trung vào vai trò đầu tư, định hướng chiến lược và hỗ trợ các công ty thành viên, thay vì trực tiếp tham gia điều hành.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em cho biết Điện Máy Xanh dự kiến hoàn tất đăng ký niêm yết cổ phiếu vào đầu tháng 8.2026. Theo mức định giá hiện tại khoảng 3,35 tỷ USD, hệ số P/E của doanh nghiệp tương ứng khoảng 12 lần nếu tính theo kế hoạch lợi nhuận 7.350 tỷ đồng của năm 2026, và với kết quả kinh doanh khả quan của Q1.2026, hệ số P/E ước tính chỉ còn khoảng 10 lần, đây là mức định giá vô cùng hấp dẫn đối với một công ty bán lẻ có vị thế hàng đầu thị trường như DMX.

Theo kế hoạch, Điện Máy Xanh sẽ chào bán cổ phiếu với mức giá 80.000 đồng/cổ phiếu, với tổng số tiền huy động qua đợt IPO ước đạt gần 550 triệu USD, tương đương khoảng 14.360 tỷ đồng.

“Ban lãnh đạo, bao gồm Chủ tịch HĐQT cùng nhóm cổ đông sáng lập, CEO và đội ngũ quản lý chủ chốt sẽ tham gia mua cổ phiếu trong đợt IPO này bằng nguồn tài chính cá nhân. Động thái này nhằm thể hiện cam kết đồng hành dài hạn với kế hoạch tăng trưởng sau niêm yết”, ông Đoàn Văn Hiểu Em chia sẻ.

Bên cạnh kế hoạch IPO, Điện Máy Xanh cho biết dự kiến sẽ chi trả cổ tức khoảng 4.000 đồng/cổ phiếu sau khi niêm yết từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty, tương ứng khoảng 5% lợi tức trên mức giá chào bán.

Theo ông Hiểu Em, doanh nghiệp hiện sở hữu hệ thống cửa hàng phủ rộng toàn quốc và chiếm hơn 50% thị phần trong lĩnh vực bán lẻ điện thoại - điện máy, trong khi nhu cầu đầu tư mở rộng trong giai đoạn tới không còn quá lớn, tạo điều kiện để duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt ở mức cao. Theo đó, doanh nghiệp sẽ chia cổ tức tiền mặt tối thiểu bằng 50% lợi nhuận sau thuế hàng năm.

Bên cạnh các câu hỏi về định giá và chính sách cổ tức, mức độ quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài cũng là nội dung được nhiều nhà đầu tư cá nhân đặt ra tại sự kiện. Trả lời câu hỏi về khả năng tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài và quỹ ngoại trong đợt IPO, ông Pháp Đặng, Giám đốc điều hành Khối Ngân hàng đầu tư, Chứng khoán Vietcap, cho biết số lượng cụ thể chưa thể chia sẻ ở thời điểm hiện tại, song Vietcap kỳ vọng nhóm nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài sẽ chiếm tỷ trọng cao trong tổng lượng đăng ký mua.

“Đây là một trong những đợt chào bán IPO lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, nên việc phân phối hết lượng cổ phiếu không hề dễ dàng. Trong bức tranh đó, nhà đầu tư nước ngoài là một trụ cột quan trọng. Vietcap đã dành nhiều thời gian và nguồn lực để tiếp cận khối ngoại, tổ chức roadshow tại Singapore và gặp gỡ trực tiếp không dưới 300 tổ chức đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài”, ông Pháp Đặng chia sẻ.

THỊ TRƯỜNG ĐIỆN MÁY ĐÓN “SÓNG” TĂNG TRƯỞNG TỪ AI VÀ NHÀ THÔNG MINH

Một trong những e ngại lớn nhất của giới đầu tư với ngành bán lẻ điện thoại - điện máy là nguy cơ bão hòa thị trường. Tuy nhiên, dưới góc nhìn phân tích, thị trường được cho là vẫn còn động lực tăng trưởng nhờ xu hướng nâng cấp thiết bị công nghệ, AI, 5G và hệ sinh thái nhà thông minh.

Ông Đồng Quang Trung, Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư của Điện Máy Xanh, cho biết doanh nghiệp lựa chọn IPO không chỉ nhằm mục tiêu huy động vốn mà còn để “mở khóa” định giá cho mảng bán lẻ điện thoại - điện máy sau quá trình hoạt động trong cấu trúc chung của Công ty mẹ MWG.

“Việc tách riêng các mảng kinh doanh và công bố báo cáo tài chính độc lập sẽ giúp thị trường đánh giá rõ hơn hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời tạo áp lực quản trị và yêu cầu tăng trưởng cao hơn đối với đội ngũ điều hành”, ông Trung chia sẻ.

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng giai đoạn mới, Điện Máy Xanh cho biết đang triển khai chiến lược phát triển dựa trên 5 trụ cột gồm: Tối ưu hệ thống bán lẻ, mở rộng tài chính tiêu dùng, phát triển dịch vụ Thợ Điện máy Xanh, đẩy mạnh thương mại điện tử thông qua Super App và mở rộng ra thị trường Indonesia với liên doanh Era Blue.

Trong đó, doanh nghiệp định hướng nâng cao hiệu quả vận hành thay vì tiếp tục mở rộng số lượng cửa hàng như trước. Sau giai đoạn tái cấu trúc hậu Covid-19 với việc đóng cửa hơn 400 cửa hàng để tối ưu hiệu quả, Điện Máy Xanh hiện tập trung vào cải thiện trải nghiệm khách hàng, phát triển sản phẩm độc quyền, mở rộng TopZone hợp tác cùng Apple và ứng dụng AI trong vận hành.

Song song đó, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh mảng tài chính tiêu dùng thông qua các giải pháp trả chậm, đồng thời mở rộng hệ sinh thái dịch vụ hậu mãi với Thợ Điện máy Xanh và phát triển Super App theo mô hình “đại siêu thị online”. Ở thị trường quốc tế, liên doanh Era Blue tại Indonesia được xác định là một động lực tăng trưởng dài hạn.

Ông Hoàng Nam, Giám đốc bộ phận Nghiên cứu và Phân tích của Vietcap chia sẻ về động lực tăng trưởng dài hạn của DMX. Ảnh: DMX.

Đánh giá về triển vọng ngành, ông Hoàng Nam, Giám đốc bộ phận Nghiên cứu và Phân tích của Vietcap, cho rằng thị trường điện máy, điện tử Việt Nam vẫn chưa bước vào giai đoạn bão hòa. Theo nghiên cứu của Vietcap, quy mô thị trường có thể tăng khoảng 1,5 lần vào năm 2030 so với năm 2025, thuộc nhóm tăng trưởng nhanh trong khu vực. Ước tính, quy mô thị trường điện máy Việt Nam có thể đạt khoảng 15 tỷ USD vào năm 2030.

Bên cạnh đó, mảng tài chính tiêu dùng vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng khi tỷ lệ tín dụng tiêu dùng/GDP của Việt Nam thấp hơn mặt bằng khu vực. Trong khi đó, thương mại điện tử mở ra cơ hội cho các nhà bán lẻ có hệ sinh thái offline lớn mở rộng hoạt động trực tuyến nhờ lợi thế về dịch vụ và hậu mãi.

“Động lực tăng trưởng không chỉ đến từ nhu cầu thay thế thiết bị mà còn xuất phát từ xu hướng nâng cấp sản phẩm trong bối cảnh AI, 5G và các thiết bị thông minh ngày càng phổ biến. Nhu cầu đối với smartphone, laptop, Smart TV, máy tính bảng và hệ sinh thái nhà thông minh được dự báo tiếp tục gia tăng trong các năm tới”, ông Nam nhận định.

Việc Apple nâng Việt Nam lên nhóm thị trường Tier 1 (nhóm 1) từ năm 2025 là yếu tố tích cực đối với ngành bán lẻ điện thoại - điện máytử. Theo ông Nam, sự phát triển của TopZone và hệ thống bán lẻ của Điện Máy Xanh đã góp phần thúc đẩy thị phần hàng Apple chính hãng tại Việt Nam gia tăng đáng kể, đồng thờivới thị phần sản phẩm Apple của DMX cũng tăng từ khoảng 25% lên 50% trong giai đoạn 2022 - 2025.

Đồng thờiMặt khác, xu hướng siết chặt quản lý hóa đơn và nguồn gốc hàng hóa được cho là tạo lợi thế cho các nhà bán lẻ chính quy. Trong 4 tháng đầu năm 2026, theo nguồn thông tin của DMX, doanh thu nhóm sản phẩm Apple tại Điện Máy Xanh đạt mức tăng trưởng khoảng 60% so với cùng kỳ.

Về liên doanh Era Blue tại Indonesia, ông Hoàng Nam cho biết Vietcap đánh giá đây là một động lực tăng trưởng dài hạn đáng chú ý. Sau chuyến khảo sát thực tế tại đảo Java, Vietcap nhận thấy mô hình Era Blue có nhiều điểm tương đồng với thời gian đầu của giai đoạn tăng trưởng của Điện Máy Xanh tại Việt Nam.

Hiện Era Blue đã mở rộng lên hơn 220 cửa hàng, thị trường điện máy Indonesia vẫn còn nhiều dư địa ở phân khúc đại chúng, tạo điều kiện để mô hình này tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới.

“Từ các động lực trên, dự báo doanh thu của Điện Máy Xanh giai đoạn 2026 - 2030 có thể tăng trưởng trung bình khoảng 11% mỗi năm, trong khi lợi nhuận tăng khoảng 22%/năm nhờ tỷ trọng dịch vụ và các mảng có biên lợi nhuận cao ngày càng mở rộng”, ông Hoàng Nam đưa ra dự báo.