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Cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) dự kiến vận hành trong quý 1/2027

Hà Anh

03/06/2026, 12:48

Theo Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tính đến giữa tháng 5/2026, quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam đạt khoảng 410 tỷ USD; giá trị giao dịch bình quân trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đạt khoảng 1,2 tỷ USD/phiên.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương phát biểu khai mạc Tọa đàm. Ảnh: TTTT
Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương phát biểu khai mạc Tọa đàm. Ảnh: TTTT

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, chiều ngày 02/6/2026, tại Singapore, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tổ chức toạ đàm với chủ đề “Các chính sách phát triển thị trường vốn của Việt Nam”.

Toạ đàm có sự tham dự của bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán và khoảng 100 nhà đầu tư quốc tế, tổ chức môi giới, ngân hàng lưu ký toàn cầu và các thành viên thị trường chứng khoán đến từ Việt Nam và khu vực.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cho biết trong thời gian qua, đặc biệt trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát và tăng trưởng đạt nhiều kết quả tích cực. Đây là nền tảng quan trọng tạo điều kiện để thị trường chứng khoán Việt Nam phục hồi và phát triển.

Theo Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tính đến giữa tháng 5/2026, quy mô vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam đạt khoảng 410 tỷ USD; giá trị giao dịch bình quân trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đạt khoảng 1,2 tỷ USD/phiên.

Bên cạnh đó, thị trường ghi nhận nhiều đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) gắn với niêm yết, đồng thời ngày càng thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tìm hiểu và chuẩn bị niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh, cùng với sự phát triển của thị trường, Việt Nam đã triển khai nhiều giải pháp cải cách quan trọng nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó, nổi bật là việc áp dụng cơ chế giao dịch không yêu cầu ký quỹ trước khi đặt lệnh đối với nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong mở tài khoản đầu tư gián tiếp và tài khoản giao dịch chứng khoán, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho dòng vốn quốc tế tham gia thị trường.

Bên cạnh đó, hệ thống công nghệ thông tin mới của thị trường chứng khoán đã được đưa vào vận hành từ tháng 5/2025, góp phần nâng cao năng lực vận hành và đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường. Chất lượng quản trị công ty, minh bạch thông tin, phát triển các tổ chức trung gian và đa dạng hóa sản phẩm đầu tư cũng tiếp tục được chú trọng. Nhiều đề án quan trọng như Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán, Đề án phát triển ngành quỹ và Đề án phổ biến kiến thức, đào tạo nhà đầu tư đang được triển khai đồng bộ và hiệu quả.

Chia sẻ về định hướng thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết cơ quan quản lý sẽ tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, nâng cao độ mở của thị trường theo thông lệ quốc tế, phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính hiện đại, đồng thời đẩy mạnh phát triển nhà đầu tư tổ chức và nâng cao chất lượng nhà đầu tư cá nhân.

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng sẽ tiếp tục duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên với cộng đồng nhà đầu tư quốc tế thông qua các nhóm tư vấn, qua đó kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đặc biệt, trong ngắn hạn, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng và đưa cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) vào vận hành dự kiến trong quý 1/2027; đề xuất sửa đổi Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nghiên cứu các giải pháp liên quan đến giới hạn sở hữu nước ngoài và tăng cường năng lực giám sát thị trường, góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả hoạt động và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đáng chú ý, các đại biểu đánh giá cao quyết tâm cải cách của Chính phủ và cơ quan quản lý trong việc phát triển thị trường vốn trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn chủ yếu cho nền kinh tế, đồng thời ghi nhận những nỗ lực cải cách nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả vận hành và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài. Nhiều ý kiến bày tỏ sự quan tâm đến lộ trình nâng hạng thị trường, việc triển khai các cơ chế mới như CCP, tài khoản giao dịch tổng cũng như các giải pháp phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, công cụ phòng ngừa rủi ro và mở rộng quy mô thị trường ngoại hối.

Cũng trong buổi tọa đàm, các nhà đầu tư cũng đánh giá Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế để thu hút dòng vốn dài hạn nhờ nền tảng tăng trưởng kinh tế tích cực, vị trí ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và quyết tâm thúc đẩy các cải cách mang tính cấu trúc nhằm xây dựng một thị trường vốn hiện đại, minh bạch và hội nhập quốc tế.

Đại diện cơ quan quản lý, ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã trực tiếp trao đổi với các nhà đầu tư quốc tế tại phiên thảo luận về những định hướng và giải pháp trọng tâm đang được Việt Nam triển khai như hoàn thiện các cơ chế, hạ tầng thị trường theo thông lệ quốc tế, trong đó có các giải pháp như cơ chế tài khoản giao dịch tổng (OTA), đối tác bù trừ trung tâm (CCP) và hệ thống kết nối giữa các công ty chứng khoán và các ngân hàng lưu ký phục vụ xử lý giao dịch nhằm tạo thuận lợi hơn cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia thị trường; tiếp tục thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, phát triển ngành quỹ, đa dạng hóa sản phẩm đầu tư và mở rộng nguồn hàng hóa chất lượng cao cho thị trường.

Các giải pháp này được triển khai đồng bộ trong khuôn khổ Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030, hướng tới xây dựng thị trường vốn hiện đại, minh bạch, hiệu quả và có khả năng đáp ứng tốt hơn nhu cầu huy động vốn cho nền kinh tế.

Kết thúc tọa đàm, đại diện cơ quan quản lý khẳng định Ủy ban Chứng khoán Nhà nước luôn cởi mở, lắng nghe ý kiến chuyên gia và nhà đầu tư quốc tế để tham mưu, hoàn thiện hành lang pháp lý cho thị trường chứng khoán Việt Nam, hướng tới tiệm cận các “thực tiễn tốt nhất” trên thế giới.

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Từ khóa:

các chính sách phát triển thị trường vốn của Việt Nam CCP chứng khoán IPO UBCKNN

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