"Điểm mặt" ngân hàng tăng mạnh lợi nhuận trong quý 3/2024 nhờ nền thấp so với cùng kỳ

Công ty Chứng khoán MB (MBS) vừa công bố báo cáo, trong đó dự báo về kết quả kinh doanh khả quan của một số ngân hàng quý 3/2024.

MBS dự báo tăng trưởng tín dụng quý 3/2024 sẽ tiếp tục cải thiện so với quý 2 (đến 17/9, tăng trưởng tín dụng đạt 7,38% so với 6% cuối quý 2) nhờ sự phục hồi của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thu nhập ngoài lãi vẫn ảm đạm và chưa thể phục hồi khi chỉ dựa chủ yếu vào mảng thu phí và xử lý nợ. Hoạt động kinh doanh ngoại hối và chứng khoán dự báo sẽ không có mức tăng trưởng cao khi tình hình thị trường vẫn chưa có nhiều tín hiệu khởi sắc.

MBS dự báo NIM (tỷ lệ thu nhập lãi thuần) quý 3 sẽ đi ngang hoặc giảm nhẹ so với nửa đầu năm ở hầu hết các ngân hàng do lãi suất tiền gửi sẽ tăng dần trong nửa cuối năm 2024 khi các ngân hàng tăng cường hoạt động huy động vốn trong khi lãi suất cho vay dự kiến sẽ duy trì ở mức thấp và sẽ không tăng đáng kể nhằm hỗ trợ nền kinh tế.

Theo các chuyên gia, nợ xấu của các ngân hàng niêm yết trong quý 3/2024 sẽ không tăng so với quý 2 vì dư nợ từ nhóm khách hàng doanh nghiệp vẫn tiếp tục dẫn dắt tín dụng trong quý 3; đồng thời, các ngân hàng sẽ giảm tốc trích lập trong nửa cuối năm 2024 do tín dụng từ nhóm khách hàng cá nhân không tăng nhiều. Theo đó, bộ đệm dự phòng được dự báo sẽ giảm do trích lập giảm tốc cùng với việc xoá nợ xấu vẫn sẽ được duy trì như trong nừa đầu năm 2024.

Tính tới cuối quý 2/2024, tỷ lệ nợ xấu bình quân của các ngân hàng đạt 1,98%, tăng so với 1,76% cuối quý 4/2023. Dư nợ nhóm 2 tăng nhẹ 1,27% so với cuối năm 2023, tỷ lệ nợ nhóm 2/ tổng dư nợ cho vay khách hàng giảm từ mức đỉnh 2,5% cuối quý/2023 về mức 1,8% cuối quý/2024. Đây là một xu hướng tích cực của nhóm ngân hàng. Tỷ lệ bao phủ nợ nhóm 2-5 giảm nhẹ từ mức 50,17% cuối năm 2023 về mức 47,94% cuối quý 2/2024.

MBS dự báo lãi ròng của các ngân hàng niêm yết trong quý 3/2024 có thể tăng 16,5% so với cùng kỳ. Một số ngân hàng được dự báo có mức tăng trưởng lợi nhuận nổi bật như HDBank +44%, TPBank +35% nhờ tăng trưởng tín dụng cao; EIB +70%, ViettinBank +40% nhờ mức nền thấp cùng kỳ.

Trước đó, Chứng khoán Shinhan (SSV) cho rằng sau 2 năm đẩy mạnh cho vay khách hàng doanh nghiệp, sự phục hồi của nhóm bán lẻ và khả năng thu hồi, xử lý nợ sẽ là điểm nhấn của ngành ngân hàng trong giai đoạn 2024-2025. SSV giữ nguyên dự phóng tăng trưởng lợi nhuận trước thuế ngành ngân hàng ở mức 15% cho năm 2024 và 24% cho năm 2025.

Theo báo cáo tài chính của các ngân hàng niêm yết, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2024 toàn ngành tương đối khả quan, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2023 (YoY).

Nhóm ngân hàng cổ phần Nhà nước tiếp tục tăng trưởng ở mức vừa phải khi Vietcombank, Viettinbank chỉ tăng lần lượt 2% và 3% so với cùng kỳ năm trước; BIDV tăng khoảng 12% YoY. Nhóm ngân hàng cổ phần tư nhân còn lại có sự phân hóa đáng kể. Các ngân hàng có mức tăng trưởng tốt trong 6 tháng đầu 2024 từ mức nền thấp của năm trước như Techcombank và VPBank. Những ngân hàng có mức tăng trưởng tín dụng tốt và cải thiện NIM như HDB, SeaBank, Nam Á và LPBank cũng có mức lợi nhuận khả quan trong nửa đầu năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, đà giảm lợi nhuận hiện diện rõ nét ở 2 ngân hàng VIB và OCB do nhu cầu vay bán lẻ thấp, NIM thu hẹp đáng kể do lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh và các gói vay mua nhà, sản xuất kinh doanh lãi suất ưu đãi, nợ xấu nhóm bán lẻ tăng cao. Trong khi đó, ngoài những lí do trên, OCB thu hút sự chú ý với nhiều sự thay đổi về mặt nhân sự ở những vị trí quan trọng trong năm 2024 còn với VIB là kế hoạch thoái vốn của đối tác chiến lược CBA.

So với kế hoạch lợi nhuận năm 2024, kết thúc nửa đầu 2024, nhóm ngân hàng niêm yết thực hiện được 48,79%. Các ngân hàng như VIB, VPBank, Eximbank và OCB đang thực hiện kém hơn kế hoạch đề ra sau 6 tháng kinh doanh.