Quảng Trị: Đề xuất nâng cấp Cảng hàng không để phục vụ hệ thống logistics của tỉnh

Trước nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng trên hành lang kinh tế Đông – Tây, Quảng Trị đề xuất nâng cấp Cảng hàng không Quảng Trị để từng bước hoàn thiện hệ thống logistics đa phương thức của địa phương.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Công văn số 477/UBND-CTXD gửi Bộ Xây dựng và Cục Hàng không Việt Nam, tham gia ý kiến về việc điều chỉnh cấp sân bay của Cảng hàng không Quảng Trị trong quá trình điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 7/6/2023.

Tại văn bản này, UBND tỉnh Quảng Trị tiếp tục kiến nghị các cơ quan Trung ương quan tâm, xem xét chấp thuận nâng cấp Cảng hàng không Quảng Trị từ cấp 4C lên cấp 4E. Theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế, cảng hàng không cấp 4E có khả năng tiếp nhận các loại tàu bay thân rộng, kích thước lớn như Boeing 777, Boeing 787, Airbus A350, phù hợp khai thác các chuyến bay quốc tế và vận tải hàng hóa quy mô lớn.

Theo Quyết định số 648/QĐ-TTg, Cảng hàng không Quảng Trị hiện được quy hoạch là cảng hàng không dân dụng cấp 4C, sân bay quân sự cấp II, với công suất 1 triệu hành khách/năm và 3.100 tấn hàng hóa/năm; khai thác tàu bay code C; diện tích sử dụng đất khoảng 316,57 ha.

Hiện nay, Công ty trách nhiệm hữu hạn Cảng hàng không Quảng Trị – doanh nghiệp dự án – đang triển khai thi công các hạng mục đầu tư xây dựng. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vào cuối năm 2026. Trong quá trình triển khai, nhằm bảo đảm khả năng khai thác lâu dài và phù hợp định hướng phát triển, doanh nghiệp dự án đã đề xuất điều chỉnh, nâng cấp quy mô cảng hàng không từ cấp 4C lên 4E.

Thi công sân đỗ Cảng hàng không Quảng Trị. Ảnh: Đăng Đức

Đáng chú ý, hạng mục đường cất hạ cánh hiện đang thi công đã được doanh nghiệp dự án tính toán kết cấu theo phương án tiếp nhận tàu bay code E, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cấp khai thác trong tương lai sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Làm rõ thêm cơ sở đề xuất, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết nhu cầu vận tải hàng hóa của tỉnh và khu vực hành lang kinh tế Đông – Tây đang gia tăng, nhất là đối với nhóm hàng hóa có giá trị cao. Với lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống giao thông và mạng lưới cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay, lượng hàng hóa thông quan qua khu vực phía Nam tỉnh hiện đạt từ 300 đến 750 phương tiện mỗi ngày và được dự báo tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Hàng hóa quá cảnh từ Thái Lan và Lào theo tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây chủ yếu là các mặt hàng có kích thước nhỏ, giá trị cao, phù hợp với vận tải hàng không. Bên cạnh đó, cửa khẩu quốc tế Lao Bảo còn có nguồn hàng tiềm năng là các mặt hàng thương mại điện tử, hàng mẫu công nghệ, được đánh giá có thể chuyển sang vận chuyển bằng đường hàng không thay vì phụ thuộc vào đường bộ như hiện nay.

Theo Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương định hướng phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo ứng dụng công nghệ cao; đồng thời phát triển dịch vụ logistics, hình thành các trung tâm trung chuyển hàng hóa của khu vực. Trong bối cảnh đó, việc nâng cấp Cảng hàng không Quảng Trị lên cấp 4E được xác định là cần thiết để hoàn thiện hệ thống logistics đa phương thức, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

UBND tỉnh Quảng Trị cho biết doanh nghiệp dự án đã cam kết thực hiện dự án đúng tiến độ theo hợp đồng BOT đã ký kết và tiếp tục đầu tư phát triển Cảng hàng không Quảng Trị lên cấp 4E sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quỹ đất phục vụ nhu cầu nâng cấp, mở rộng cảng hàng không đã được bố trí trong Quy hoạch tỉnh; khi có chủ trương đầu tư, địa phương sẽ tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.