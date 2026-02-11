Quảng Trị: Đề xuất nâng cấp Cảng hàng không để phục vụ hệ thống logistics của tỉnh

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 11/02/2026
Nguyễn Thuấn
11/02/2026, 11:01
Trước nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng trên hành lang kinh tế Đông – Tây, Quảng Trị đề xuất nâng cấp Cảng hàng không Quảng Trị để từng bước hoàn thiện hệ thống logistics đa phương thức của địa phương.
UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Công văn số 477/UBND-CTXD gửi Bộ Xây dựng và Cục Hàng không Việt Nam, tham gia ý kiến về việc điều chỉnh cấp sân bay của Cảng hàng không Quảng Trị trong quá trình điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 7/6/2023.
Tại văn bản này, UBND tỉnh Quảng Trị tiếp tục kiến nghị các cơ quan Trung ương quan tâm, xem xét chấp thuận nâng cấp Cảng hàng không Quảng Trị từ cấp 4C lên cấp 4E. Theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế, cảng hàng không cấp 4E có khả năng tiếp nhận các loại tàu bay thân rộng, kích thước lớn như Boeing 777, Boeing 787, Airbus A350, phù hợp khai thác các chuyến bay quốc tế và vận tải hàng hóa quy mô lớn.
Theo Quyết định số 648/QĐ-TTg, Cảng hàng không Quảng Trị hiện được quy hoạch là cảng hàng không dân dụng cấp 4C, sân bay quân sự cấp II, với công suất 1 triệu hành khách/năm và 3.100 tấn hàng hóa/năm; khai thác tàu bay code C; diện tích sử dụng đất khoảng 316,57 ha.
Hiện nay, Công ty trách nhiệm hữu hạn Cảng hàng không Quảng Trị – doanh nghiệp dự án – đang triển khai thi công các hạng mục đầu tư xây dựng. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vào cuối năm 2026. Trong quá trình triển khai, nhằm bảo đảm khả năng khai thác lâu dài và phù hợp định hướng phát triển, doanh nghiệp dự án đã đề xuất điều chỉnh, nâng cấp quy mô cảng hàng không từ cấp 4C lên 4E.
Đáng chú ý, hạng mục đường cất hạ cánh hiện đang thi công đã được doanh nghiệp dự án tính toán kết cấu theo phương án tiếp nhận tàu bay code E, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cấp khai thác trong tương lai sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
Làm rõ thêm cơ sở đề xuất, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết nhu cầu vận tải hàng hóa của tỉnh và khu vực hành lang kinh tế Đông – Tây đang gia tăng, nhất là đối với nhóm hàng hóa có giá trị cao. Với lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống giao thông và mạng lưới cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay, lượng hàng hóa thông quan qua khu vực phía Nam tỉnh hiện đạt từ 300 đến 750 phương tiện mỗi ngày và được dự báo tiếp tục tăng trong thời gian tới.
Hàng hóa quá cảnh từ Thái Lan và Lào theo tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây chủ yếu là các mặt hàng có kích thước nhỏ, giá trị cao, phù hợp với vận tải hàng không. Bên cạnh đó, cửa khẩu quốc tế Lao Bảo còn có nguồn hàng tiềm năng là các mặt hàng thương mại điện tử, hàng mẫu công nghệ, được đánh giá có thể chuyển sang vận chuyển bằng đường hàng không thay vì phụ thuộc vào đường bộ như hiện nay.
Theo Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương định hướng phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo ứng dụng công nghệ cao; đồng thời phát triển dịch vụ logistics, hình thành các trung tâm trung chuyển hàng hóa của khu vực. Trong bối cảnh đó, việc nâng cấp Cảng hàng không Quảng Trị lên cấp 4E được xác định là cần thiết để hoàn thiện hệ thống logistics đa phương thức, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.
UBND tỉnh Quảng Trị cho biết doanh nghiệp dự án đã cam kết thực hiện dự án đúng tiến độ theo hợp đồng BOT đã ký kết và tiếp tục đầu tư phát triển Cảng hàng không Quảng Trị lên cấp 4E sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quỹ đất phục vụ nhu cầu nâng cấp, mở rộng cảng hàng không đã được bố trí trong Quy hoạch tỉnh; khi có chủ trương đầu tư, địa phương sẽ tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.
Dự án Cảng hàng không Quảng Trị được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BOT, do Công ty cổ phần Tập đoàn T&T đề xuất lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư, gồm hai dự án thành phần: giải phóng mặt bằng và xây dựng công trình.
Theo quy mô quy hoạch, Cảng hàng không Quảng Trị đạt tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4C theo Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế, có khả năng phát triển khai thác tàu bay code E, đồng thời là sân bay quân sự cấp II, đáp ứng công suất đến 5 triệu hành khách/năm và 25.500 tấn hàng hóa/năm. Tổng mức đầu tư dự án hơn 5.821 tỷ đồng, bằng vốn của nhà đầu tư; địa điểm thực hiện tại các xã Gio Linh và Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị.
Sáng 11/2/2026, tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC-HCMC), tổ chức lễ ra mắt hoạt động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu chỉ đạo…
Trong bối cảnh mở rộng địa giới hành chính và hướng tới phát triển thành “siêu đô thị”, TP.Hồ Chí Minh đang đứng trước một câu hỏi chiến lược mang tính nền tảng: thành phố sẽ phát triển theo mô hình đô thị nén (compact city) tập trung vào lõi trung tâm, hay theo mô hình đô thị đa cực (polycentric city) - nơi nhiều trung tâm phát triển cùng tương tác với nhau…
Ngày 10/02, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) đã phối hợp cùng Mạng lưới đổi mới sáng tạo và chuyên gia Công nghệ Lượng tử Việt Nam (VNQuantum), Viện Lượng tử Mở (OQI) và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai chính thức tổ chức Lễ Khởi động Cuộc thi Hackathon Quốc tế về Tính toán Lượng Tử (QC4SG 2026). Đây là một trong những hoạt động nhằm đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ lượng tử toàn cầu...
Đã qua thời kỳ các doanh nghiệp lớn tự mình làm tất cả. Xu hướng “đổi mới sáng tạo mở” (Open Innovation) đang buộc các doanh nghiệp lớn phải tìm đến các startup để giải quyết những bài toán đặc thù về AI hay vận hành. Song thay vì chạy theo trào lưu, các chuyên gia cho rằng mỗi tổ chức cần tự tìm ra “long mạch” của mình. Đối với các tập đoàn nhà nước, đó là việc tách bạch chức năng đổi mới sáng tạo khỏi nghiên cứu và phán triển (R&D) truyền thống; còn với startup, đó là tư duy “fail fast” (thử sai nhanh) và tập trung vào những thị trường ngách mà các ông lớn bỏ ngỏ.
Với quy mô thị trường dự kiến đạt hàng tỷ USD, pin lưu trữ năng lượng (BESS) đang trở thành ngành công nghiệp quan trọng và đầy tiềm năng để doanh nghiệp Việt tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, với hàm lượng công nghệ cao…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: