Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Liên bang Nga: Hướng tới các dự án hợp tác cụ thể

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, chiều 24/3 (giờ địa phương), tại Moskva, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Nga, cùng lãnh đạo hai Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại thông qua các dự án cụ thể, hiệu quả.

Tham dự diễn đàn có Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Dmitry Chernychenko; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương hai nước. Diễn đàn thu hút 220 đại biểu đến từ 120 doanh nghiệp lớn, tiêu biểu của Việt Nam và Liên bang Nga.

Tại diễn đàn, các đại biểu được giới thiệu về môi trường đầu tư, kinh doanh; tiềm năng, thế mạnh hợp tác của mỗi nước; các chương trình, dự án ưu tiên thu hút đầu tư.

Doanh nghiệp hai bên trao đổi về thuận lợi, khó khăn trong hợp tác, đầu tư; đề xuất giải pháp thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, viễn thông, ngân hàng, tài chính, nông nghiệp, du lịch, công nghiệp, xây dựng, bất động sản, logistics và hạ tầng giao thông.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Liên bang Nga. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Dmitry Chernychenko khẳng định Việt Nam là đối tác tin cậy của Nga tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Nga coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam và mong muốn nâng cao hiệu quả hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Đánh giá cao tốc độ tăng trưởng và chiến lược phát triển của Việt Nam, Phó Thủ tướng Nga cho biết Nga sẵn sàng hợp tác, đầu tư với Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng (dầu khí, than), nông nghiệp (thịt, lúa mì, phân bón), giao thông vận tải (hàng không, đường biển, đường sắt), du lịch và đào tạo nguồn nhân lực; đồng thời nhấn mạnh việc khai thác hiệu quả Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu.

Phía Nga cũng sẵn sàng mở rộng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Việc hai bên ký Hiệp định về xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam được coi là minh chứng cho định hướng hợp tác này.

Cho rằng dư địa hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước còn lớn, Phó Thủ tướng Dmitry Chernychenko mong doanh nghiệp hai nước tăng cường trao đổi, kết nối, tìm hiểu cơ hội đầu tư, góp phần củng cố và phát triển kinh tế mỗi nước trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng tình hình thế giới diễn biến phức tạp, tác động sâu rộng tới kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh đó, hai nước cần tăng cường đoàn kết, hợp tác và đối thoại, thúc đẩy hợp tác thực chất thông qua các dự án cụ thể, hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Liên bang Nga. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga suốt hơn 75 năm qua là mối quan hệ thủy chung, không có rào cản, không có giới hạn. Hợp tác kinh tế – thương mại thời gian qua phát triển tích cực nhưng chưa tương xứng với tiềm năng và quan hệ chính trị, ngoại giao giữa hai nước.

Theo Thủ tướng Chính phủ, kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt 4,77 tỷ USD. Nga hiện có 199 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 990 triệu USD; Việt Nam có 16 dự án đầu tư tại Nga với tổng vốn đăng ký 1,6 tỷ USD.

Thủ tướng Chính phủ cho biết trong chuyến thăm lần này, ông có các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo Nga và làm việc với nhiều cơ sở kinh tế, xã hội nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện, trong đó có việc đưa quan hệ kinh tế phát triển mạnh mẽ hơn thông qua các dự án cụ thể.

Thông tin về định hướng phát triển của Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cho biết Việt Nam đang triển khai hai mục tiêu 100 năm; ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định chính trị. Việt Nam đang thực hiện ba đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực, qua đó cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Thủ tướng Chính phủ cho biết Việt Nam đã ban hành nhiều nghị quyết chiến lược phát triển các ngành, lĩnh vực ưu tiên mà Nga có thế mạnh như dầu khí, điện hạt nhân, năng lượng sạch; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; y tế, giáo dục, đào tạo; phát triển hạ tầng giao thông, viễn thông và hạ tầng xanh. Thủ tướng mong doanh nghiệp hai nước tăng cường trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trên tinh thần cùng làm, cùng hưởng và cùng phát triển.

Tại diễn đàn, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Chính phủ hai nước, doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga đã trao bốn thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực dầu khí, vận tải biển, đường sắt và logistics.

Trước đó, ngày 23/3, tại Moskva, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo Tập đoàn TH về Dự án Tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tại Liên bang Nga. Dự án được triển khai từ năm 2018 tại tỉnh Moskva và tỉnh Kaluga, với sự quan tâm, tạo điều kiện của Chính phủ hai nước.

Đến nay, tại tỉnh Kaluga, Tập đoàn TH đã phát triển đàn bò sữa lên 3.300 con; nhà máy sữa giai đoạn 1 công suất 500 tấn/ngày đã đi vào hoạt động. Tại tỉnh Moskva, Tập đoàn phát triển gần 2.800 con bò sữa; tại vùng Viễn Đông, dự án khai hoang 13.000 ha đất trồng cỏ, dự kiến nuôi 12.000 con bò sữa và xây dựng nhà máy chế biến sữa công suất 250 tấn/ngày đang được triển khai.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao kết quả bước đầu của dự án, cho rằng đây là mô hình tiêu biểu cho đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam – Liên bang Nga theo hướng thực chất và hiệu quả.