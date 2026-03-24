Thủ tướng Phạm Minh Chính tìm hiểu về năng lượng hạt nhân, tàu điện ngầm của Nga
Hà Lê
24/03/2026, 18:18
Trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, sáng 24/3 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm Bảo tàng Năng lượng nguyên tử và Trung tâm Điều khiển hệ thống tàu điện ngầm Moskva. Đây là hai lĩnh vực Nga có thế mạnh và Việt Nam đang tập trung phát triển.
Bảo tàng Năng lượng nguyên tử nằm trong Trung tâm Triển lãm Thành tựu Kinh tế Quốc dân tại thủ đô Moskva, được xây dựng từ năm 2018 và đưa vào khai thác năm 2023.
Công trình có quy mô 4 tầng nổi, 3 tầng hầm, tổng diện tích sàn khoảng 25.000 m2, là nơi giới thiệu lịch sử và các thành tựu hiện đại của ngành công nghiệp năng lượng hạt nhân Nga.
Tại đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham quan các khu trưng bày về dự án nguyên tử Liên Xô, giai đoạn phát triển ban đầu của khoa học hạt nhân và triển lãm về công nghiệp hạt nhân hiện đại, trong đó giới thiệu các ứng dụng của công nghệ hạt nhân trong năng lượng, y học, công nghiệp thực phẩm và nông nghiệp.
Tìm hiểu quá trình nghiên cứu, phát triển công nghệ nguyên tử, những yếu tố cốt lõi của khoa học và thực tiễn; nguồn lực con người, cơ sở vật chất của việc phát triển năng lượng nguyên tử cho mục đích hòa bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ ngưỡng mộ về thành tựu phát triển năng lượng nguyên tử của Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay.
Theo Thủ tướng, Liên Xô trước đây và Nga ngày nay đã có các dự án cụ thể hợp tác với Việt Nam trong nghiên cứu, phát triển năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình. Ngay trong chuyến công tác này của Thủ tướng, hai nước đã ký kết Hiệp định xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam, nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Với chiến lược phát triển đất nước nhanh, bền vững dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của Việt Nam, thời gian tới, Thủ tướng mong muốn Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nguyên tử vì mục đích hòa bình, trong đó, ngoài phát triển năng lượng nguyên tử, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học nguyên tử trong các lĩnh vực y học, công nghiệp thực phẩm, nông nghiệp…
Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trung tâm Điều khiển hệ thống tàu điện ngầm Moskva, nghe giới thiệu về lịch sử hình thành, mô hình vận hành tập trung và định hướng phát triển của hệ thống.
Hệ thống tàu điện ngầm Moskva được đưa vào hoạt động từ năm 1935. Tính đến tháng 12/2024, mạng lưới có tổng chiều dài 466,62 km với 271 ga, là hệ thống tàu điện ngầm dài nhất châu Âu và đứng thứ 8 thế giới, với lưu lượng trung bình khoảng 7,5 triệu lượt hành khách mỗi ngày.
Thủ tướng cho biết Việt Nam đang triển khai các đột phá chiến lược, trong đó có phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng hiện đại, xanh và thông minh.
Kinh nghiệm quy hoạch, xây dựng và vận hành hệ thống tàu điện ngầm Moskva có ý nghĩa tham khảo đối với Việt Nam trong quá trình phát triển các tuyến đường sắt đô thị, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch đô thị và hệ thống giao thông chung.
