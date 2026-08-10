Ngày 11/8, VnEconomy tổ chức Diễn đàn: Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng

Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức sẽ diễn ra vào lúc 13h30 ngày 11/8/2026 tại Trung tâm hội nghị BMC, tầng 11, Tòa nhà V.E.T Building, 98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội…

Nguồn: Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy.

Trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao, hướng tới xây dựng nền kinh tế có quy mô lớn hơn, năng lực cạnh tranh cao hơn và trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045. Để hiện thực hóa mục tiêu này, yêu cầu bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định, an toàn, có giá thành cạnh tranh và phát triển bền vững trở thành một trong những điều kiện tiên quyết.

Trên thế giới, ngành năng lượng đang trải qua những thay đổi sâu sắc dưới tác động của chuyển dịch năng lượng toàn cầu, cạnh tranh địa chính trị, biến động giá năng lượng, yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính và mục tiêu phát thải ròng bằng "0" (Net Zero). Nhiều quốc gia đang đẩy mạnh đầu tư vào các nguồn năng lượng mới như LNG, hydrogen, điện gió ngoài khơi, năng lượng tái tạo, hệ thống lưu trữ năng lượng và các công nghệ thu giữ, lưu trữ carbon (CCS/CCUS), đồng thời tái cấu trúc chính sách nhằm nâng cao khả năng tự chủ và sức cạnh tranh của ngành năng lượng.

Đối với Việt Nam, nhu cầu năng lượng được dự báo sẽ tiếp tục tăng nhanh trong giai đoạn đến năm 2030 và những năm tiếp theo, cùng với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, chuyển đổi số và phát triển các ngành kinh tế mới. Đặc biệt, sự phát triển của trung tâm dữ liệu, AI, hạ tầng số và các ngành công nghiệp công nghệ cao sẽ làm gia tăng nhu cầu điện và các dạng năng lượng sơ cấp, đòi hỏi phải chuẩn bị đồng bộ cả về nguồn cung, hạ tầng và thể chế.

Tuy nhiên, quá trình phát triển ngành năng lượng vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Nguồn dầu khí truyền thống có xu hướng suy giảm; nhiều dự án năng lượng chậm triển khai; hệ thống pháp luật, cơ chế và chính sách còn thiếu đồng bộ; một số quy định chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn và đang tiếp tục được nghiên cứu sửa đổi.

Đặc biệt, huy động nguồn lực đầu tư cho các dự án năng lượng, nhất là các dự án quy mô lớn, năng lượng tái tạo, LNG, hydrogen và hạ tầng truyền tải vẫn còn nhiều vướng mắc về cơ chế tài chính, thủ tục đầu tư và hành lang pháp lý.

Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống chính sách, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có sức cạnh tranh cao được xem là một trong những điều kiện tiên quyết để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, thu hút các nguồn lực đầu tư và thúc đẩy phát triển ngành năng lượng theo hướng hiện đại, xanh và bền vững.

Với vai trò là cơ quan báo chí kinh tế hàng đầu, cầu nối giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp, Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times tổ chức Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.

Sự kiện được định vị là diễn đàn đối thoại cấp cao với sự tham gia của các Bộ, ban, ngành, hiệp hội, đại diện các doanh nghiệp/tổ chức năng lượng uy tín trong nước và quốc tế, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực pháp lý, tài chính quốc tế, dầu khí… Thông qua việc đúc kết các kiến nghị và giải pháp chính sách mang tính dẫn dắt, đột phá, diễn đàn hướng tới mục tiêu tối ưu hóa nguồn lực, tạo đà cho ngành năng lượng Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Chương trình có sự đồng hành của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – Công ty Cổ phần (PVFCCo).

Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” sẽ tập trung vào các nội dung chính sau:

Thứ nhất: Cập nhật bối cảnh quốc tế và các xu hướng phát triển mới.

Thứ hai: Dự báo nhu cầu năng lượng trong giai đoạn tăng trưởng mới.

Thứ ba: Nhận diện các vướng mắc, điểm nghẽn trong thể chế và chính sách.

Thứ tư: Hoàn thiện hành lang pháp lý tạo môi trường đầu tư cạnh tranh.

Thứ năm: Chính sách huy động nguồn lực cho phát triển năng lượng.

Thứ sáu: Bối cảnh mới đặt ra yêu cầu cấp thiết phải hoàn thiện chính sách phát triển năng lượng.

Sự kiện sẽ được phát sóng trên các nền tảng của VnEconomy: VnEconomy.vn, FanPage VnEconomy, Youtube VnEconomy và được truyền thông rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng và phương tiện truyền thông số của Tòa soạn.