Điện mặt trời còn nhiều tiềm năng phát triển

"Hiện nay và trong tương lai, việc phát triển điện mặt trời đang rất thuận lợi do sự cạnh tranh về giá thành so với các loại hình điện khác. Hơn nữa, ngành điện đang có kế hoạch chuyển đổi cơ cấu năng lượng từ than đá và nhiên liệu hóa thạch sang nguồn điện năng sạch, cùng các nguồn năng lượng phát thải thấp khác".