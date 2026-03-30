Thứ Hai, 30/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế xanh

Điện mặt trời dẫn đầu cuộc đua năng lượng toàn cầu

Trọng Hoàng

30/03/2026, 10:32

Nguồn điện rẻ nhất thế giới đang tăng trưởng với tốc độ chưa từng có, dần vượt qua than, khí và cả điện hạt nhân, trở thành trụ cột mới của hệ thống năng lượng toàn cầu.

Điện mặt trời không chỉ giảm mạnh về chi phí mà còn được triển khai ở quy mô lớn, hình thành các “công viên năng lượng” trên toàn cầu. Ảnh: DW/BACA/picture alliance

Kể từ đầu thế kỷ 21, năng lượng mặt trời đã phát triển vượt xa mọi dự báo. Từ chỗ đắt đỏ và chỉ ứng dụng hạn chế, công nghệ này hiện trở thành nguồn điện phổ biến, dễ triển khai và chi phí thấp trên toàn cầu.

TĂNG TRƯỞNG BÙNG NỔ, TRUNG QUỐC DẪN DẮT

Trong một thập kỷ, công suất điện mặt trời toàn cầu đã tăng từ 228 GW năm 2015 lên khoảng 2.919 GW vào năm 2025, chiếm khoảng 10% tổng năng lượng toàn cầu, vượt điện hạt nhân (9%). Nếu duy trì tốc độ hiện tại, con số này có thể đạt 9.000 GW vào năm 2030.

Trung Quốc hiện dẫn đầu tuyệt đối với khoảng 1.300 GW công suất, sau khi bổ sung thêm 315 GW chỉ riêng trong năm 2025. Đồng thời, hơn 80% tấm pin mặt trời toàn cầu được sản xuất tại quốc gia này.

Liên minh châu Âu đứng thứ hai với 406 GW, đáp ứng 13% nhu cầu điện, trong khi tỷ trọng điện than giảm mạnh xuống còn 9%. Tại Hoa Kỳ, điện mặt trời hiện chiếm khoảng 8% sản lượng điện, tăng mạnh so với 1% năm 2015, trong khi điện than giảm còn 17%.

Các nền kinh tế mới nổi cũng tăng tốc đáng kể. Ấn Độ đạt 136 GW, còn Pakistan và Nam Phi đã nâng tỷ trọng điện mặt trời lên lần lượt khoảng 20% và 10%.

GIÁ GIẢM SÂU, MỞ RỘNG SANG GIAO THÔNG VÀ DÂN DỤNG

Nhờ tiến bộ công nghệ và sản xuất quy mô lớn, chi phí điện mặt trời đã giảm tới khoảng 90% trong hai thập kỷ qua, trở thành nguồn điện rẻ nhất tại nhiều khu vực trên thế giới.

Tại các vùng có bức xạ cao, các trang trại điện mặt trời quy mô lớn hiện có thể sản xuất điện với giá chỉ khoảng 1 cent/kWh. Ngay cả tại Đức - nơi điều kiện nắng không quá thuận lợi - chi phí cũng chỉ dao động 4-5 cent/kWh. Theo Viện Fraunhofer về Hệ thống Năng lượng Mặt trời, mức giá này thấp hơn đáng kể so với điện hạt nhân (14-49 cent/kWh), điện than (15-29 cent) và khí đốt (15-33 cent/kWh), qua đó tạo ra lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho điện mặt trời.

Không chỉ rẻ hơn, điện mặt trời còn đang trở thành động lực chính của tăng trưởng nguồn cung điện mới. Năm 2024, trong tổng số 632 GW công suất điện được bổ sung trên toàn cầu, riêng điện mặt trời chiếm tới 72%, bỏ xa điện gió (18%) và các nguồn năng lượng khác.

Tác động của điện mặt trời cũng đang lan rộng sang các lĩnh vực tiêu thụ năng lượng lớn như giao thông và xây dựng. Xe điện, khi được sạc bằng hệ thống điện mặt trời mái nhà, có thể giúp giảm chi phí vận hành tới hơn 80% so với xe chạy xăng hoặc dầu. Trong lĩnh vực dân dụng, các hệ thống bơm nhiệt sử dụng điện thay thế dầu và khí đốt đang ngày càng phổ biến, giúp các hộ gia đình tại châu Âu tiết kiệm trên 30% chi phí sưởi ấm.

Đáng chú ý, điện mặt trời mái nhà tại nhiều quốc gia hiện có giá thấp hơn đáng kể so với điện lưới truyền thống. Ngay cả khi tính thêm chi phí lưu trữ bằng pin, giá điện chỉ tăng thêm khoảng 2-3 cent/kWh, vẫn duy trì lợi thế cạnh tranh rõ rệt. Điều này đang thúc đẩy xu hướng “tự sản tự tiêu” và phân tán hóa hệ thống năng lượng, làm thay đổi căn bản cách thức sản xuất và tiêu thụ điện trên toàn cầu.

Giá sản xuất điện từ các nhà máy mới theo từng nguồn năng lượng (đơn vị: euro cent/kWh):  Trang trại điện mặt trời: 1-6; Điện mặt trời mái nhà & ban công: 2-9; Điện gió trên bờ: 3-9; Điện than: 15-29; Khí tự nhiên: 15-33; Điện hạt nhân: 14-49

TRIỂN VỌNG THỐNG TRỊ NHƯNG CÒN THÁCH THỨC HẠ TẦNG

Các dự báo trước đây đã đánh giá thấp tốc độ phát triển của điện mặt trời. Cơ quan Năng lượng Quốc tế từng dự báo công suất bổ sung năm 2024 ở mức 120 GW, nhưng thực tế đạt tới 597 GW.

Hiện nhiều chuyên gia nhận định điện mặt trời sẽ trở thành nguồn năng lượng chủ đạo trong tương lai. Nghiên cứu của Đại học Công nghệ Lappeenranta-Lahti cho thấy điện mặt trời có thể chiếm tới 76% cơ cấu năng lượng toàn cầu.

Tuy nhiên, quá trình chuyển dịch này đòi hỏi đầu tư lớn vào lưới điện, hệ thống lưu trữ và số hóa. Nhu cầu điện toàn cầu có thể tăng gấp đôi vào năm 2050 trong bối cảnh xe điện và các thiết bị điện hóa ngày càng phổ biến.

Tại Việt Nam, xu hướng này đã bộc lộ rõ trong vài năm gần đây khi điện mặt trời tăng trưởng nhanh nhờ các cơ chế khuyến khích trước đây. Hàng chục nghìn hệ thống điện mặt trời mái nhà đã được triển khai, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên, tốc độ phát triển cao cũng kéo theo nhiều thách thức, đặc biệt là tình trạng quá tải lưới điện, sự thiếu đồng bộ về hạ tầng truyền tải và những vướng mắc về cơ chế giá. Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng mạnh, việc hoàn thiện chính sách, đầu tư vào lưới điện và công nghệ lưu trữ sẽ đóng vai trò then chốt để Việt Nam tận dụng hiệu quả xu hướng chuyển dịch năng lượng toàn cầu.

Từ khóa:

công nghệ lưu trữ hạ tầng năng lượng năng lượng mặt trời

Đọc thêm

EU đặt cược vào “điện hạt nhân mini” để ổn định nguồn cung năng lượng

Liên minh châu Âu đang thúc đẩy phát triển các lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR) nhằm đảm bảo nguồn điện phát thải thấp và ổn định hệ thống năng lượng. Tuy nhiên, chiến lược này đang vấp phải nhiều tranh cãi về chi phí, rủi ro và tính khả thi so với năng lượng tái tạo...

Chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng Việt Nam: Cơ hội chuyển đổi hệ thống dài hạn

Hệ thống năng lượng toàn cầu đối mặt với cú sốc nghiêm trọng do Chiến dịch Cuồng Nộ tại khu vực Trung Đông, phong tỏa eo biển Hormuz. Cuộc khủng hoảng cũng là “phép thử”, cơ hội chuyển đổi hệ thống toàn diện và dài hạn nhằm đảm bảo an ninh năng lượng ở Việt Nam.

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026 phát hành ngày 30/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

“Xương sống” hạt nhân Bulgaria trước nguy cơ sụp đổ, chính phủ phải nới lỏng trừng phạt với Nga

Việc cho phép nhập khẩu linh kiện từ Nga cho Nhà máy điện hạt nhân Kozloduy cho thấy áp lực an ninh năng lượng đang buộc Bulgaria phải điều chỉnh chính sách, trong bối cảnh chưa có giải pháp thay thế khả thi cho hệ thống công nghệ hiện hữu...

Tăng cường công tác truyền thông về biển, hải đảo và phát triển kinh tế biển

Ngày 27/3/2026, Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đã có buổi làm việc với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy nhằm tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về biển và hải đảo...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dân sinh

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thế giới

Đọc nhiều nhất

1

Tự doanh đẩy mạnh mua ròng tuần qua, cổ phiếu nào được gom nhiều nhất?

Chứng khoán

2

SCIC không mua hết cổ phiếu FPT theo kế hoạch

Doanh nghiệp niêm yết

3

Doanh nghiệp logistics tìm lời giải tối ưu cho chi phí vận hành

Doanh nghiệp

4

Hải Phòng: Vingroup trúng đấu giá hơn 51ha đất tại đảo Vũ Yên

Bất động sản

5

Hà Nội hướng dẫn thí sinh đăng ký nguyện vọng thi vào lớp 10 công lập

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy