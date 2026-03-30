Điện mặt trời dẫn đầu cuộc đua năng lượng toàn cầu

Kể từ đầu thế kỷ 21, năng lượng mặt
trời đã phát triển vượt xa mọi dự báo. Từ chỗ đắt đỏ và chỉ ứng dụng hạn chế,
công nghệ này hiện trở thành nguồn điện phổ biến, dễ triển khai và chi phí thấp
trên toàn cầu.
TĂNG
TRƯỞNG BÙNG NỔ, TRUNG QUỐC DẪN DẮT
Trong một thập kỷ, công suất điện
mặt trời toàn cầu đã tăng từ 228 GW năm 2015 lên khoảng 2.919 GW vào năm 2025,
chiếm khoảng 10% tổng năng lượng toàn cầu, vượt điện hạt nhân (9%). Nếu duy trì
tốc độ hiện tại, con số này có thể đạt 9.000 GW vào năm 2030.
Trung Quốc hiện dẫn đầu tuyệt đối
với khoảng 1.300 GW công suất, sau khi bổ sung thêm 315 GW chỉ riêng trong năm
2025. Đồng thời, hơn 80% tấm pin mặt trời toàn cầu được sản xuất tại quốc gia
này.
Liên minh châu Âu đứng thứ hai với
406 GW, đáp ứng 13% nhu cầu điện, trong khi tỷ trọng điện than giảm mạnh xuống
còn 9%. Tại Hoa Kỳ, điện mặt trời hiện chiếm khoảng 8% sản lượng điện, tăng
mạnh so với 1% năm 2015, trong khi điện than giảm còn 17%.
Các nền kinh tế mới nổi cũng tăng
tốc đáng kể. Ấn Độ đạt 136 GW, còn Pakistan và Nam Phi đã nâng tỷ trọng điện
mặt trời lên lần lượt khoảng 20% và 10%.
GIÁ
GIẢM SÂU, MỞ RỘNG SANG GIAO THÔNG VÀ DÂN DỤNG
Nhờ tiến bộ công nghệ và sản xuất
quy mô lớn, chi phí điện mặt trời đã giảm tới khoảng 90% trong hai thập kỷ qua,
trở thành nguồn điện rẻ nhất tại nhiều khu vực trên thế giới.
Tại các vùng có bức xạ cao, các
trang trại điện mặt trời quy mô lớn hiện có thể sản xuất điện với giá chỉ
khoảng 1 cent/kWh. Ngay cả tại Đức - nơi điều kiện nắng không quá thuận lợi -
chi phí cũng chỉ dao động 4-5 cent/kWh. Theo Viện Fraunhofer về Hệ thống Năng
lượng Mặt trời, mức giá này thấp hơn đáng kể so với điện hạt nhân (14-49
cent/kWh), điện than (15-29 cent) và khí đốt (15-33 cent/kWh), qua đó tạo ra
lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho điện mặt trời.
Không chỉ rẻ hơn, điện mặt trời còn
đang trở thành động lực chính của tăng trưởng nguồn cung điện mới. Năm 2024,
trong tổng số 632 GW công suất điện được bổ sung trên toàn cầu, riêng điện mặt
trời chiếm tới 72%, bỏ xa điện gió (18%) và các nguồn năng lượng khác.
Tác động của điện mặt trời cũng đang
lan rộng sang các lĩnh vực tiêu thụ năng lượng lớn như giao thông và xây dựng.
Xe điện, khi được sạc bằng hệ thống điện mặt trời mái nhà, có thể giúp giảm chi
phí vận hành tới hơn 80% so với xe chạy xăng hoặc dầu. Trong lĩnh vực dân dụng,
các hệ thống bơm nhiệt sử dụng điện thay thế dầu và khí đốt đang ngày càng phổ
biến, giúp các hộ gia đình tại châu Âu tiết kiệm trên 30% chi phí sưởi ấm.
Đáng chú ý, điện mặt trời mái nhà
tại nhiều quốc gia hiện có giá thấp hơn đáng kể so với điện lưới truyền thống.
Ngay cả khi tính thêm chi phí lưu trữ bằng pin, giá điện chỉ tăng thêm khoảng 2-3
cent/kWh, vẫn duy trì lợi thế cạnh tranh rõ rệt. Điều này đang thúc đẩy xu
hướng “tự sản tự tiêu” và phân tán hóa hệ thống năng lượng, làm thay đổi căn
bản cách thức sản xuất và tiêu thụ điện trên toàn cầu.
Giá sản xuất điện từ các nhà máy mới
theo từng nguồn năng lượng (đơn vị: euro cent/kWh): Trang trại điện mặt trời: 1-6; Điện mặt trời
mái nhà & ban công: 2-9; Điện gió trên bờ: 3-9; Điện than: 15-29; Khí tự
nhiên: 15-33; Điện hạt nhân: 14-49
TRIỂN
VỌNG THỐNG TRỊ NHƯNG CÒN THÁCH THỨC HẠ TẦNG
Các dự báo trước đây đã đánh giá thấp
tốc độ phát triển của điện mặt trời. Cơ quan Năng lượng Quốc tế từng dự báo
công suất bổ sung năm 2024 ở mức 120 GW, nhưng thực tế đạt tới 597 GW.
Hiện nhiều chuyên gia nhận định điện
mặt trời sẽ trở thành nguồn năng lượng chủ đạo trong tương lai. Nghiên cứu của
Đại học Công nghệ Lappeenranta-Lahti cho thấy điện mặt trời có thể chiếm tới
76% cơ cấu năng lượng toàn cầu.
Tuy nhiên, quá trình chuyển dịch này
đòi hỏi đầu tư lớn vào lưới điện, hệ thống lưu trữ và số hóa. Nhu cầu điện toàn
cầu có thể tăng gấp đôi vào năm 2050 trong bối cảnh xe điện và các thiết bị
điện hóa ngày càng phổ biến.
Tại Việt Nam, xu hướng này đã bộc lộ
rõ trong vài năm gần đây khi điện mặt trời tăng trưởng nhanh nhờ các cơ chế
khuyến khích trước đây. Hàng chục nghìn hệ thống điện mặt trời mái nhà đã được
triển khai, đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường phát triển nhanh
nhất khu vực Đông Nam Á.
Tuy nhiên, tốc độ phát triển cao
cũng kéo theo nhiều thách thức, đặc biệt là tình trạng quá tải lưới điện, sự
thiếu đồng bộ về hạ tầng truyền tải và những vướng mắc về cơ chế giá. Trong bối
cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng mạnh, việc hoàn thiện chính sách, đầu tư vào
lưới điện và công nghệ lưu trữ sẽ đóng vai trò then chốt để Việt Nam tận dụng
hiệu quả xu hướng chuyển dịch năng lượng toàn cầu.