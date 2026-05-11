Điện mặt trời dạng cắm đang tăng trưởng mạnh, bùng nổ ở nhiều quốc gia
Huy Nguyễn
11/05/2026, 16:54
Dù không thể thay thế các giải pháp năng lượng tái tạo quy mô lớn, điện mặt trời dạng cắm là một bổ sung vừa mang lại lợi ích tài chính rõ ràng cho người dùng vừa mở ra cánh cửa tham gia cho hàng triệu hộ gia đình trong bối cảnh căng thẳng năng lượng. Loại thiết bị này đã bùng nổ tại Đức và tăng trưởng mạnh tại các nước Pháp, Tây Ban Nha, Hà Lan, Mỹ…
Khác với hệ thống điện mặt trời mái nhà truyền thống vốn yêu
cầu lắp đặt cố định và đấu nối dây dẫn phức tạp và thường cần thợ điện thì các
tấm pin dạng cắm có quy mô nhỏ gọn hơn, chỉ gồm một hoặc hai tấm. các thiết bị này có thể
được đặt trên ban công, trong vườn hoặc bất kỳ không gian ngoài trời nào, sau
đó cắm trực tiếp vào ổ điện trong nhà thông qua bộ biến tần vi mô
(micro-inverter) tích hợp, mà không cần đi dây bổ sung. Nhờ đó, lượng điện lấy
từ lưới quốc gia giảm đi và hóa đơn tiền điện cũng vì thế được cắt giảm đáng kể.
TIẾT KIỆM CHI PHÍ, GÓP PHẦN ĐẢM BẢO
AN NINH NĂNG LƯỢNG
Trong bối cảnh khủng hoảng chi phí sinh hoạt và giá năng lượng
leo thang, mới đây, Chính phủ Anh đã công bố một gói biện pháp năng lượng sạch
nhằm củng cố an ninh năng lượng quốc gia. Nổi bật nhất là việc cho phép phổ biến
"điện mặt trời dạng cắm" (plug-in solar) trên toàn lãnh thổ, dự kiến
có mặt tại các chuỗi bán lẻ lớn như Lidl và Sainsbury's trong vòng vài tháng tới.
Theo báo cáo thị trường cho loại thiết bị này đã bùng nổ tại
Đức với số lượng hệ thống được đăng ký chính thức vượt mốc 1 triệu và ước tính
thực tế có thể lên tới 4 triệu do nhiều hệ thống không qua đăng ký. Bên cạnh
đó, các thị trường đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh như Pháp, Tây Ban Nha,
Hà Lan và Mỹ. Tại Anh, sản phẩm của EcoFlow- một trong những nhà cung cấp chính
đã được bán hết trực tuyến ngay trước cả khi chính phủ đưa ra thông báo chính
thức.
Chính phủ Anh tuyên bố sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan
để cập nhật quy định điện lực, đồng thời Viện Kỹ thuật và Công nghệ nước này
(IET) cũng khuyến cáo các hộ gia đình nên kiểm tra hệ thống dây điện trước khi
lắp đặt để đảm bảo an toàn.
Theo cơ sở dữ liệu Hệ thống Thông tin Địa lý Quang điện của Ủy
ban châu Âu (PVGIS), các tấm pin đặt ở hướng Nam, góc nghiêng khoảng 40 độ là
điều kiện tối ưu có thể tạo ra khoảng 820 kWh mỗi năm tại thủ đô London (hệ số
tải 12%).
Tuy nhiên, sản lượng thực tế thường thấp hơn do lắp đặt
không tối ưu (chẳng hạn như đặt dọc trên ban công), hướng pin lệch hoặc bị che
bóng. Một báo cáo của Solar Power Europe cho biết các yếu tố này có thể làm giảm
30- 60% sản lượng so với tối ưu. Phân tích của Carbon Brief giả định mức giảm 45%,
tương đương hệ số tải khoảng 6%.
Nếu một hộ gia đình có thể sử dụng trực tiếp 90% sản lượng
điện mặt trời (tỷ lệ điển hình cho các hệ thống dạng cắm) thì mỗi năm các tấm
pin sẽ cung cấp khoảng 400 kWh, đáp ứng 15% nhu cầu điện của một hộ gia đình
thông thường. Tỷ lệ tự dùng có thể được cải thiện đáng kể nếu chạy các thiết bị
như máy giặt, máy rửa bát vào giờ cao điểm nắng (từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều).
Với mức giá điện dự báo cho tháng 7/2026 là 27 pence (khoảng
8.500 đồng)/kWh, khoản tiết kiệm hàng năm đạt 110 bảng (khoảng 3,9 triệu đồng).
Chi phí ban đầu cho một hệ thống 800W vào khoảng 500 bảng (khoảng 17,7 triệu đồng),
do đó thời gian hoàn vốn chỉ khoảng 5 năm. Giả sử tuổi thọ hệ thống là 15 năm,
tổng tiết kiệm ròng có thể đạt 1.100 bảng (tương đương khoảng 39 triệu đồng).
Tất nhiên, mức tiết kiệm thực tế rất nhạy cảm với các giả định.
Nếu một hộ gia đình chỉ sử dụng được 50% sản lượng (do nhu cầu thấp hoặc tập
trung ngoài giờ nắng), khoản tiết kiệm hàng năm sẽ chỉ còn 60 bảng (khoảng 2,1
triệu đồng) và thời gian hoàn vốn kéo dài gần 9 năm.
Ngược lại, nếu giá điện tăng vọt lên 34 pence (khoảng 11.000
đồng)/kWh như trong cuộc khủng hoảng khí đốt năm 2022, khoản tiết kiệm hàng năm
có thể lên tới 140 bảng (khoảng 4,9 triệu đồng), rút ngắn thời gian hoàn vốn xuống
dưới 4 năm. Ngoài ra, khi chi phí tấm pin và bộ biến tần giảm (có thể xuống còn
350 bảng cho hệ thống 800W, tương đương khoảng 12,4 triệu đồng), lợi ích ròng của
người dùng càng tăng lên đáng kể.
LỢI ÍCH PHÂN PHỐI VÀ CÔNG CỤ PHỔ CẬP HÓA QUÁ TRÌNH CHUYỂN DỊCH
NĂNG LƯỢNG
Ở quy mô quốc gia, nếu 3 triệu hộ gia đình áp dụng, tương
đương mức triển khai hiện tại của Đức thì tổng sản lượng điện đạt khoảng 1,2
TWh mỗi năm, chỉ chưa đến 1% nhu cầu điện của Anh. Tác động lên tổng phát thải
quốc gia là khiêm tốn.
Tuy nhiên, 3 triệu hộ sẽ tiết kiệm được hơn 330 triệu bảng
(khoảng 11,7 nghìn tỷ đồng) mỗi năm và lượng điện mặt trời đó có thể thay thế
tương đương khoảng hai tàu chở LNG nhập khẩu mỗi năm. Đây là một con số có ý
nghĩa không nhỏ về mặt an ninh năng lượng.
Lợi ích lớn nhất của điện mặt trời dạng cắm không nằm ở những con số tiết kiệm hay giảm phát thải, mà ở khả năng mở khóa sự tham gia của những nhóm dân cư trước đây bị loại khỏi quá trình chuyển dịch năng lượng.
Tại Anh, người thuê nhà chiếm khoảng 1/3 số hộ gia đình. Họ
không có quyền kiểm soát đối với việc lắp đặt các tấm pin mặt trời trên mái nhà
hay bơm nhiệt. Tương tự, các hộ gia đình sống trong chung cư, nhà có mái yếu hoặc
hướng không phù hợp cũng gặp rào cản tương tự. Họ bị loại khỏi cuộc chơi năng
lượng sạch, dù mong muốn giảm hóa đơn và đóng góp vào mục tiêu khí hậu.
Tuy nhiên, điện mặt trời dạng cắm đã thay đổi vấn đề này. Với
chi phí đầu tư thấp (khoảng 500 bảng), không yêu cầu can thiệp xây dựng, không
cần sự cho phép của chủ nhà và có thể tháo dỡ mang đi khi chuyển nhà, giải pháp
trên lần đầu tiên mang lại cho nhóm đối tượng này cơ hội tiếp cận và hưởng lợi
từ năng lượng sạch ngay trong chính ngôi nhà đang thuê.
Đây là một sự thay đổi mang tính phân phối sâu sắc bởi nó
giúp quá trình khử carbon không còn là đặc quyền của những chủ nhà có thu nhập
cao, có mái nhà đẹp, mà trở thành một lựa chọn khả thi cho tầng lớp thuê nhà,
cho các hộ gia đình thu nhập trung bình và cho những ai sống trong các không
gian hạn chế về mặt kiến trúc.
Như vậy, có thể thấy điện mặt trời dạng cắm không chỉ là một
sản phẩm công nghệ, mà còn là một công cụ phổ cập hóa quá trình chuyển dịch
năng lượng.
