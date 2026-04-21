Trung Quốc nhập khẩu mạnh bạc để đáp ứng nhu cầu phát triển điện mặt trời

Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ bạc lớn nhất thế giới, đã đẩy mạnh nhập khẩu kim loại này trong tháng 3, với khối lượng đạt mức cao kỷ lục...

Theo dữ liệu từ hải quan Trung Quốc, nước này đã nhập khẩu khoảng 836 tấn bạc trong tháng trước, vượt xa mức trung bình của tháng 3 trong 10 năm qua là khoảng 306 tấn. Sự gia tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu từ các nhà đầu tư cá nhân và ngành công nghiệp năng lượng mặt trời khổng lồ của Trung Quốc.

Các nhà đầu tư cá nhân Trung Quốc đã rót vốn mạnh vào thị trường bạc, xem đây là một lựa chọn thay thế cho vàng - kim loại có giá đắt đỏ hơn nhiều.

Đồng thời, các nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc đã đẩy mạnh hoạt động sản xuất trước khi chính sách hoàn thuế xuất khẩu chấm dứt vào ngày 1/4.

Ngành công nghiệp năng lượng mặt trời tiêu thụ khoảng 1/5 nguồn cung bạc toàn cầu hàng năm và phần lớn các nhà sản xuất trong lĩnh vực này đều tập trung tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo nhà phân tích Zijie Wu tại công ty Jinrui Futures Co., tốc độ nhập khẩu bạc như trong tháng 3 của Trung Quốc khó có thể duy trì lâu dài và sẽ trở lại mức bình thường trong tương lai gần. “Không có sự mất cân đối dài hạn về cung - cầu bạc của Trung Quốc, xét tới việc Trung Quốc là nước sản xuất bạc lớn nhất thế giới”, ông Wu nói.

Nhu cầu mạnh mẽ đã đẩy giá bạc tại Trung Quốc lên cao hơn nhiều so với giá bạc tham chiếu trên thị trường quốc tế, tạo cơ hội cho các nhà giao dịch vận chuyển bạc từ khắp nơi trên thế giới về Trung Quốc để tận dụng chênh lệch giá. Phần lớn bạc nhập khẩu vào Trung Quốc đại lục đã được vận chuyển qua Hồng Kông.

Tuy nhiên, giá bạc và vàng hiện đã giảm nhiều sau khi lập kỷ lục vào tháng 1 năm nay, khi cuộc khủng hoảng năng lượng do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran làm dấy lên lo ngại về lạm phát trên toàn cầu, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương giữ lãi suất cao hơn lâu hơn. Nhu cầu của các nhà đầu tư cá nhân, vốn thường tăng mỗi khi giá kim loại quý leo thang mạnh, cũng đang chững lại.

Giá bạc trong những phiên giao dịch gần đây dao động quanh ngưỡng 80 USD/oz, so với mức kỷ lục khoảng 121 USD/oz thiết lập vào cuối tháng 1.

Nhu cầu sử dụng bạc trong công nghiệp tại Trung Quốc đang phải đối mặt với áp lực từ cam kết của Bắc Kinh về kiềm chế tình trạng dư thừa công suất trong ngành năng lượng mặt trời, có thể dẫn tới việc giảm sản lượng của các nhà sản xuất trong lĩnh vực này. Đồng thời, giá bạc vẫn ở mức cao có thể thúc đẩy các nhà sản xuất tấm pin mặt trời ở Trung Quốc thay thế bạc bằng các kim loại cơ bản rẻ hơn.

Theo một báo cáo gần đây của Viện Bạc (Silver Institute) và công ty tư vấn thị trường kim loại Metals Focus, thị trường bạc đang bước vào năm thiếu hụt nguồn cung thứ 6 liên tiếp, có thể dẫn tới một đợt khan hiếm bạc mới dù nhu cầu tiêu thụ bạc được dự báo sẽ yếu đi.

Theo báo cáo, thị trường bạc được dự báo sẽ thiếu hụt năm thứ 6 liên tiếp trong năm 2026, khi tổng nhu cầu một lần nữa lớn hơn nguồn cung. Do sự thiếu hụt liên tục diễn ra, từ năm 2021 đến nay, đã có 762 triệu ounce bạc bị rút khỏi các kho dự trữ.

“Trong thời gian tới, căng thẳng nguồn cung bạc có thể không xảy ra liên tục, nhưng nguồn cung trên thị trường nhìn chung sẽ kém hơn, lãi suất cho thuê bạc sẽ biến động mạnh hơn và giá bạc nhiều khả năng sẽ tăng giảm với biên độ lớn hơn so với những năm gần đây”, báo cáo nhận định.