Hàn Quốc: Tham vọng 2.500 làng thu nhập điện mặt trời và bài toán tái cấu trúc năng lượng
Huy Nguyễn
29/04/2026, 09:05
Trong cuộc khủng hoảng Trung Đông, phần lớn thế giới nhìn vào giá nhiên liệu nhưng tại Seoul, các nhà hoạch định chính sách đã nhìn thấy một “cú hích chính trị”, một chất xúc tác để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu năng lượng dài hạn…
Giới
nghiên cứu Hàn Quốc ngày càng đi đến một kết luận mang tính bước ngoặt: định đề
lâu nay cho rằng “an ninh năng lượng có thể được bảo đảm bằng tiền bạc và ngoại
giao” đang dần tan rã. Thay vào đó, một thực tế đang lộ diện. Ngay
trong nội các, Tổng thống Lee Jae-myung đã phải tuyên bố rằng “số phận quốc gia
phụ thuộc vào chuyển dịch năng lượng”, theo The
Guardian.
TỪ
NGÔI LÀNG THU NHẬP NHỜ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐẾN THAM VỌNG QUỐC GIA
Cách thủ đô Seoul 90 phút về phía
Đông Nam, tại ngôi làng Guyang-ri với chỉ 70 hộ dân, một cuộc thí nghiệm năng
lượng đang diễn ra âm thầm.
Ở nơi đây, những bữa trưa cộng đồng
được phục vụ miễn phí 6 ngày/tuần với kinh phí đến từ một dự án điện mặt trời
công suất 1 megawatt- thứ mà trước năm 2022, cư dân trong làng chưa từng dám
nghĩ tới.
Hàn Quốc đang đẩy nhanh tiến độ với tham vọng đạt 2.500 "làng thu nhập năng lượng mặt trời" vào năm 2030, trong đó riêng năm 2026 sẽ có 700 làng được khởi động, tăng mạnh so với con số khoảng 150 của các năm trước.
Khoảng 10 triệu won (tương đương
6.800 USD) lợi nhuận ròng mỗi tháng từ những tấm pin đã không được chia thành cổ
tức cá nhân, mà được tái đầu tư vào bữa ăn chung, xe buýt cho người cao tuổi
(được gọi là “xe buýt hạnh phúc”), bàn bóng bàn và các sinh hoạt văn hóa.
Câu chuyện của Guyang-ri không chỉ
là một mô hình phúc lợi địa phương thành công. Nó đã trở thành nguyên mẫu quốc
gia cho chương trình “làng thu nhập năng lượng mặt trời”. Đây là một chương
trình mà chính phủ Hàn Quốc đang đẩy nhanh tiến độ với tham vọng đạt 2.500 làng
vào năm 2030, trong đó riêng năm 2026 sẽ có 700 làng được khởi động, tăng mạnh
so với con số khoảng 150 của các năm trước.
Điều gì đã tạo ra bước ngoặt đó?
Câu trả lời nằm ở một yếu tố bên ngoài: cuộc khủng hoảng tại Trung Đông đang
làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu.
‘CÚ
HÍCH’ TỪ EO BIỂN HORMUZ
Thực tế Hàn Quốc nhập khẩu hơn 90%
năng lượng sơ cấp, trong đó khoảng 70% dầu thô đi qua eo biển Hormuz.
Trước đây, những cú sốc từ Trung
Đông thường chỉ dẫn đến các biện pháp tạm thời như tăng dự trữ chiến lược hay
tìm kiếm nguồn cung thay thế. Lần này, phản ứng của chính quyền Tổng thống Lee
Jae-myung có một điểm khác biệt căn bản: khủng hoảng được định khung như một chất
xúc tác để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu năng lượng dài hạn.
Các mục tiêu như đạt 20% điện năng
từ năng lượng tái tạo vào năm 2030 và loại bỏ dần than đá vào năm 2040 thực ra
đã được thiết lập từ trước. Tuy nhiên, các quan chức chính phủ thừa nhận rằng
nhịp độ và tính cấp bách đã thay đổi đáng kể sau khi cuộc khủng hoảng Trung
Đông bùng phát. Bộ trưởng Bộ Khí hậu, Năng lượng và Môi trường Kim Sung-whan
tuyên bố: “Trên khắp thế giới, chiến tranh Trung Đông đang thúc đẩy quá trình
chuyển đổi năng lượng tái tạo diễn ra nhanh hơn và Hàn Quốc cũng phải tăng tốc”.
Các con số cho thấy sự thay đổi
không chỉ dừng ở lời nói. Một ngân sách bổ sung đã phân bổ khoảng 500 tỷ won
cho chuyển đổi năng lượng, nâng tổng hỗ trợ hàng năm cho các dự án năng lượng
tái tạo lên mức kỷ lục 1.100 tỷ won (khoảng 670 triệu USD).
Thêm 400 tỷ won dưới dạng các khoản
vay lãi suất thấp được cung cấp riêng cho chương trình làng năng lượng mặt trời.
Những con số này phản ánh một thực tế: an ninh năng lượng đã được nâng cấp từ một
vấn đề kỹ thuật thành một vấn đề sinh tồn quốc gia.
LƯỚI
ĐIỆN- “ĐIỂM NGHẼN” CỦA NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
Tuy nhiên, giữa tham vọng và hiện
thực luôn có một khoảng cách không nhỏ. Khi các chương trình năng lượng tái tạo
được mở rộng, chúng đang va chạm trực tiếp với giới hạn của lưới điện quốc gia.
Phần lớn các khu vực phía Nam và
Tây Nam Hàn Quốc- nơi tập trung các dự án điện mặt trời và điện gió đã ở trạng
thái bão hòa hoặc tiệm cận công suất tiếp nhận. Hàng gigawatt công suất năng lượng
tái tạo đang trong tình trạng chờ đấu nối.
Theo phân tích của GS kinh tế năng
lượng Hong Jong Ho (Đại học Quốc gia Seoul), cuộc khủng hoảng năng lượng của
Hàn Quốc thực chất đã bắt đầu từ rất lâu trước chiến tranh Trung Đông. Tập đoàn
Điện lực Hàn Quốc (Kepco) đã duy trì giá điện ở mức thấp “một cách bất hợp lý”
trong nhiều thập kỷ.
Khi các chương trình năng lượng tái tạo được mở rộng, chúng đang va chạm trực tiếp với giới hạn của lưới điện quốc gia.
Hệ quả là người dân dần hình thành
nhận thức rằng điện là một “hàng hóa công cộng” mà chính phủ có nghĩa vụ cung cấp
với giá rẻ và dồi dào. Nhận thức này, một mặt, làm xói mòn sự chấp nhận của
công chúng đối với các chi phí thực sự của quá trình chuyển đổi; mặt khác, nó
khiến các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng lưới điện hiện đại trở nên kém hấp dẫn
đối với khu vực tư nhân.
Kepco hiện đang tập trung vào kế hoạch
xây dựng các đường dây truyền tải cao thế từ các tỉnh phía Nam giàu năng lượng
tái tạo lên thủ đô Seoul.
Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ: thời gian xây dựng kéo dài hơn một
thập kỷ và ngày càng vấp phải sự phản ứng từ cư dân các địa phương.
NGHỊCH
LÝ TRỢ GIÁ THAN ĐÁ
Ngoài bài toán lưới điện, việc mở rộng
năng lượng mặt trời còn thể hiện một điểm yếu chiến lược khác: sự phụ thuộc vào
chuỗi cung ứng Trung Quốc. Phần lớn các tấm pin được lắp đặt tại Hàn Quốc hiện
nay có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu áp dụng
các biện pháp như yêu cầu các làng năng lượng mặt trời sử dụng module nội địa,
đồng thời dự định đưa ra chứng nhận lượng carbon đối với hàng nhập khẩu.
Một nghịch lý sâu xa hơn nằm ngay
trong các quyết định ngân sách. Bà Gahee Han, chuyên gia từ tổ chức Solutions
for Our Climate, đã chỉ ra một mâu thuẫn đáng chú ý: trong khi khoảng 500 tỷ
won được phân bổ cho chuyển đổi năng lượng, thì đồng thời có tới 5.000 tỷ won
được dành để hấp thụ các cú sốc giá nhiên liệu hóa thạch, bao gồm cả trợ cấp trực
tiếp cho các nhà máy lọc dầu thông qua hệ thống trần giá xăng dầu.
Không chỉ dừng lại ở trợ giá, chính
phủ cũng đã trì hoãn việc đóng cửa một số nhà máy nhiệt điện than và đẩy nhanh
tiến độ tái khởi động các lò phản ứng hạt nhân. Các quan chức mô tả đây là những
“biện pháp tạm thời” để duy trì sự ổn định của lưới điện trong bối cảnh khủng
hoảng.
Tuy nhiên, một quyết định gần đây của
nội các Hàn Quốc xác nhận rằng các “khoản thanh toán công suất” (capacity
payments), tức dòng thu nhập được đảm bảo, sẽ tiếp tục được chuyển cho 21 nhà
máy nhiệt điện than ngay cả sau năm 2040, với tư cách là nguồn dự phòng khẩn cấp.
Điều này đặt ra một câu hỏi về tính nhất quán của chiến lược chuyển dịch năng
lượng.
Câu chuyện từ Guyang-ri cho thấy
năng lượng mặt trời có thể được thiết kế như một công cụ tái phân phối phúc lợi
và xây dựng vốn xã hội, chứ không chỉ đơn thuần là một nguồn điện. Đó là một
bài học quý giá về mặt chính sách.
Tuy nhiên, khi mô hình này được mở
rộng ra 700 làng trong năm nay và hướng tới 2.500 làng vào năm 2030, những nút
thắt từ lưới điện, giá điện, chuỗi cung ứng, đến các cam kết song song
với nhiên liệu hóa thạch, sẽ ngày càng lộ rõ.
Xuất khẩu thiết bị năng lượng mặt trời Trung Quốc lập kỷ lục do cú sốc giá dầu
10:22, 23/04/2026
Myanmar xoay trục sang năng lượng mặt trời trước khủng hoảng điện nghiêm trọng
15:02, 16/11/2025
Ánh nắng hóa “vàng” trên mái nhà nông thôn Trung Quốc với mô hình năng lượng mặt trời
Hải Phòng khoanh định 3.246 khu vực cấm hoạt động khoáng sản
Mục tiêu khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh và tài nguyên thiên nhiên khác. Đây cũng là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển bền vững...
Nhiều rào cản khiến tiến trình chuyển đổi xanh còn chậm
Những khoảng trống về nguồn lực tài chính, sự thiếu hụt nhân lực xanh trầm trọng và hạ tầng dữ liệu chưa sẵn sàng đang trở thành những "hòn đá tảng" cản trở tốc độ xanh hóa nền kinh tế…
Thị trường carbon: Công cụ chuyển đổi xanh và giảm phát thải
Thị trường carbon là một trong những công cụ quan trọng giúp giảm phát thải khí nhà kính một cách hiệu quả và linh hoạt. Đây không chỉ là cơ chế để thực hiện các cam kết quốc tế mà còn mở ra cơ hội phát triển xanh, kênh thu hút nguồn lực tài chính và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam...
Thành phố Huế hướng tới mục tiêu đô thị “không rác thải nhựa”
UBND thành phố Huế vừa ban hành chỉ đạo mới nhằm tiếp tục đẩy mạnh quản lý chất thải nhựa trên địa bàn, với mục tiêu triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ môi trường và từng bước hiện thực hóa định hướng xây dựng đô thị xanh, sạch, thân thiện...
Hà Nội: Công khai danh sách các cơ sở chưa lắp đặt, kết nối, truyền dữ liệu quan trắc môi trường
Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội sẽ rà soát, đánh giá toàn bộ hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục trên địa bàn; đồng thời tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành; công khai danh sách các cơ sở chưa lắp đặt, chưa kết nối hoặc chưa truyền dữ liệu...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: