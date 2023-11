Điều gì khiến biệt thự tại thành phố kinh doanh hiệu quả Flamingo Ibiza Hải Tiến được săn đón?

Ngay từ khi mới ra mắt thị trường, dự án Flamingo Ibiza Hải Tiến đã trở thành điểm sáng trên thị trường bất động sản phía Bắc, thu hút nhiều nhà đầu tư. Giới chuyên gia đánh giá, bên cạnh lợi thế về vị trí tâm điểm du lịch, uy tín của chủ đầu tư, sức hút của dự án đến từ những “siêu sản phẩm” chất lượng, lần đầu có mặt trên thị trường, giúp kinh doanh hiệu quả và mang lại siêu lợi nhuận.

SIÊU SẢN PHẨM VỚI TRƯỜNG PHÁI KIẾN TRÚC ĐỘC BẢN CỦA FLAMINGO

Bộ sưu tập sản phẩm của Flamingo Ibiza Hải Tiến gồm nhiều loại hình đa dạng, phù hợp với nhu cầu khác nhau như villa - biệt thự cao cấp, villa shoptel - biệt thự thương mại, mini hotel, residence… Tất cả sản phẩm đều mang trường phái kiến trúc “Flamingo Flower and Forest In The Sky” độc đáo của Flamingo Holdings.

Tại Flamingo Ibiza Hải Tiến, bên cạnh việc sử dụng kiến trúc đặc trưng này, chủ đầu tư còn áp dụng thêm trường phái “Flamingo Art of Colour Design” mang lại sắc thái tươi mới, trẻ trung, năng động của một địa điểm vui chơi, tiệc tùng cuồng nhiệt. Toàn bộ dự án sẽ được tô điểm với các gam màu tươi trẻ, thân thiện, nồng ấm, mang lại xúc cảm hạnh phúc, vui tươi cho bất kỳ ai ngắm nhìn, đi dạo hoặc vui chơi trên những con đường, khu quảng trường, công viên tại đây.

Flamingo Ibiza Hải Tiến được ví như thành phố sắc màu bởi mỗi căn căn villa cao cấp, villa shop lại được tô điểm bằng một màu khác nhau. Chủ biệt thự có thể sử dụng linh hoạt các tầng theo nhu cầu, vừa có thể ở, làm văn phòng, cửa hàng, spa chăm sóc sắc đẹp, làm nail… hoặc kinh doanh lưu trú.

Các sản phẩm được thiết kế như những khu vườn tràn ngập sắc xanh. Ảnh: Flamingo.

Trong khi đó, các căn mini hotel lại giống như khu rừng và vườn hoa rực rỡ trên cao. Tất cả đều hướng biển, sở hữu nhiều tiện ích 5 sao như bể bơi và spa trên cao, khu xông sục riêng… Thiết kế độc đáo này cho phép chủ sở hữu có thể khai thác làm khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng hay trung tâm thương mại…

Dòng biệt thự thương mại gây ấn tượng khi toàn bộ hướng biển, được tô điểm bằng muôn vàn màu sắc nổi bật, phù hợp với nhu cầu vừa lưu trú, vừa khai thác kinh doanh hiệu quả. Dự kiến, cuối năm 2023, chủ đầu tư sẽ tiếp tục khởi công biệt thự quảng trường ánh sáng giai đoạn 2, bổ sung thêm vào bộ sưu tập sản phẩm độc bản siêu chất lượng với thiết kế đa sắc màu, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhà đầu tư.

“Với khát khao mang luồng sinh khí mới cho du lịch biển Hải Tiến, chúng tôi nỗ lực không ngừng trong quá trình hoàn thiện, tô điểm cho dự án, đưa Flamingo Ibiza Hải Tiến trở hành trung tâm thương mại, du lịch biển 5 sao sôi động nhất miền Bắc. Đồng thời, chúng tôi cam kết mang lại không gian sống hoàn thiện cũng như môi trường kinh doanh nhiều tiềm năng cho khách hàng", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

SẢN PHẨM SIÊU LỢI NHUẬN ĐI KÈM HÀNG LOẠT TIỆN ÍCH ĐỈNH CAO

Sức hút của những sản phẩm còn đến từ hàng loạt tiện ích tiêu chuẩn quốc tế chuẩn bị đưa vào vận hành biến nơi đây thành thành phố kinh doanh hiệu quả. Dự kiến, đầu năm 2024, hàng loạt tiện ích sẽ được đưa vào sử dụng như trung tâm nghỉ dưỡng bốn mùa Ibiza; trung tâm onsen Nhật Bản - Ruriko; Flamingo Ibiza Party Resort - skybar - bể bơi vô cực; Quảng trường Ánh sáng, Quảng trường Sắc màu, những con đường hạnh phúc; Hệ thống công viên giải trí sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động. Đây sẽ là những trải nghiệm mới lạ, đủ sức hấp dẫn du khách đến đây và ở lại lâu hơn.

Hàng loạt tiện ích sẽ được đưa vào sử dụng đầu năm 2024 giúp thành phố không ngủ Flamingo Ibiza Hải Tiến thu hút khách du lịch suốt 4 mùa.

Bên cạnh đó, một chuỗi sự kiện sẽ được tổ chức tại Flamingo Ibiza Hải Tiến biến nơi đây thành điểm đến mới cho mọi hoạt động vui chơi, giải trí, tiệc tùng. Nổi bật nhất là chương trình khai trương Flamingo Ibiza Hải Tiến - nghi thức báo hiệu, đánh dấu sự phát triển mới cho dự án, mở ra hy vọng mới về một điểm đến năng động, mới lạ, môi trường kinh doanh đầy tiềm năng. Chuỗi sự kiện hướng đến “Năm du lịch Ibiza” sẽ là cơ hội để nơi đây ghi dấu ấn với du khách trong và ngoài nước, mở ra cơ hội đầu tư sáng giá.

Flamingo Ibiza Hải Tiến sẽ là thành phố ánh sáng sôi động, rực rỡ suốt bốn mùa. Ảnh: Flamingo.

Đại diện chủ đầu tư đánh giá, dịch vụ 5 sao với hàng trăm tiện ích, sự kiện, lễ hội kết hợp cùng cảnh quan thiên nhiên độc bản sẽ giúp thành phố kinh doanh hiệu quả. Lượng khách du lịch đến đây ngày càng đông sẽ là nguồn khách hàng tiềm năng để chủ sở hữu biệt thự có thể khai thác kinh doanh.

Hiện, với mức đầu tư thấp chỉ 15% giá trị hợp đồng, chủ sở hữu có thể nhận ngay biệt thự để chuẩn bị khai thác kinh doanh khi thành phố mở cửa trong thời gian tới. Chưa kể hàng loạt ưu đãi cùng chính sách hỗ trợ từ chủ đầu tư giúp chủ sở hữu kinh doanh hiệu quả, sớm thu hồi vốn và gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn. Ngoài ưu đãi đến 40% giá trị hợp đồng, khách hàng còn nhận gói hỗ trợ lên đến 270 triệu đồng trong 18 tháng; được tư vấn hoàn thiện sản phẩm làm sao để có thể kinh doanh hiệu quả.

Không còn lo lắng không biết cách vận hành, kinh doanh như thế nào, chủ đầu tư sẽ hỗ trợ từ khâu tìm khách, quản lý qua ứng dụng đến các chương trình ưu đãi để hút khách. Kinh nghiệm thành công từ các dự án trước đó là minh chứng cho những nỗ lực của chủ đầu nhằm thu hút lượng lớn khách du lịch và giúp họ có được những trải nghiệm trọn vẹn nhất, tăng tối đa hiệu quả hoạt động kinh doanh cho chủ sở hữu.

Chỉ trong thời gian ngắn nữa, khi thành phố kinh doanh hiệu quả đi vào hoạt động, chủ sở hữu sẽ hưởng lợi lớn nhờ giá trị biệt thự tăng mạnh giống như các dự án trước đó của Flamingo. Đây sẽ là sản phẩm đầu tư “siêu lợi nhuận" mà khách hàng không nên bỏ lỡ.