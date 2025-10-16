DIG vẫn chưa giải ngân hết vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Kết thúc đợt phát hành ngày 7/10/2021, DIG đã chào bán 75 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 20.000 đồng/cổ phiếu để huy động 1.500 tỷ đồng
Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE) công bố báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.
Cụ thể: kết thúc đợt phát hành ngày 7/10/2021, DIG đã chào bán 75 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 20.000 đồng/cổ phiếu để huy động 1.500 tỷ đồng - trong đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thiên Tân mua 38 triệu cổ phiếu; cố Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn mua 10 triệu cổ phiếu; ông Nguyễn Hùng Cường mua 10 triệu cổ phiếu; ông Cao Văn Vũ mua 10 triệu cổ phiếu; bà Nguyễn Thị Thanh Huyền mua 5 triệu cổ phiếu; và Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt (nay là Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank) mua 2 triệu cổ phiếu.
Mục đích giải ngân là thanh toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư dự án, đền bù giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu, phường 12, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Phước Thắng, Tp.HCM) và thanh toán tiền cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tân Long.
Tuy nhiên, tính tới ngày 7/10/2025, DIG mới giải ngân hết 1.422,77 tỷ đồng huy động năm 2021, còn lại chưa giải ngân tới hơn 77,08 tỷ đồng.
Mới đây vào ngày 10/10, DIG vừa chốt danh sách cổ đông chào bán cổ phiếu và thời gian đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 20/10 đến ngày 14/11.
Trong đó, DIG đã chào bán 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1.000:232, (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 1.000 cổ phiếu được quyền mua thêm 232 cổ phiếu mới) với giá 12.000 đồng/cổ phiếu.
Tổng số tiền huy động dự kiến khoảng 1.800 tỷ đồng - trong đó, số tiền huy động được dùng 600 tỷ đồng để bổ sung vốn đầu tư khu phức hợp Cap Saint Jacques - giai đoạn 3, giải ngân từ quý 4/2025 đến năm 2026; 600 tỷ đồng để bổ sung vốn đầu tư dự án khu dân cư thương mại Vị Thanh, thời gian giải ngân từ quý 4/2025 đến năm 2026; và còn lại 600 tỷ đồng để thanh toán mua lại trái phiếu mã DIG12301, thời gian giải ngân từ quý 4/2025 đến quý 1/2026.
Đối với khu phức hợp Cap Saint Jacques có diện tích 11.311,6 m2. Trong đó, giai đoạn 3 gồm căn hộ dịch vụ du lịch, khách sạn với tổng diện tích xây dựng 1.612,4 m2 và dự án dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác trong năm 2026.
Đối với dự án khu dân cư thương mại Vị Thanh, dự án triển khai trên tổng diện tích 83,46 ha, được chia làm ba phân khu, tổng vốn đầu tư 5.649,27 tỷ đồng.
Và cuối cùng, trái phiếu mã DIG12301, tổng mệnh giá phát hành 600 tỷ đồng (đang lưu hành 600 tỷ đồng), kỳ hạn 3 năm phát hành ngày 29/12/2023 (đáo hạn ngày 29/12/2026). Trong đó, mục đích phát hành trái phiếu để bổ sung vốn thực hiện dự án Khu đô thị du lịch Long Tân.
Theo báo cáo tài chính bán niên 2025 đã soát xét, DIG ghi nhận doanh thu đạt 425,07 tỷ đồng, giảm 33,1% so với cùng kỳ (635 tỷ), lợi nhuận sau thuế đạt 28,06 tỷ đồng, tăng 618,9% so với cùng kỳ (3,9 tỷ đồng).
Trong năm 2025, DIG dự kiến doanh thu đạt 3.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến 718 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2025 với lãi trước thuế mới đạt 38,21 tỷ đồng, công ty mới chỉ hoàn thành 5,3% so với kế hoạch năm.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/10, cổ phiếu DIG tăng 400 đồng lên 23.000 đồng/cổ phiếu.
