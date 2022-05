Đô thị biển gắn với du lịch và sở hữu lâu dài tạo giá trị vượt trội cho bất động sản biển

Đô thị biển kết hợp với phát triển du lịch đang có nhiều ưu thế khi nhà ở sở hữu lâu dài vừa là nơi nghỉ dưỡng và cũng chính là điểm đến tham quan, trải nghiệm.

ĐÔ THỊ BIỂN - TÀI SẢN GIÁ TRỊ PHÁP LÝ TỐI CAO CỦA BẤT ĐỘNG SẢN BIỂN

Khu đô thị không còn là khái niệm mới tại Việt Nam. Lợi thế quỹ đất lớn cho phép các chủ đầu tư linh hoạt phát triển nhiều loại hình sản phẩm, dịch vụ thương mại, vui chơi giải trí phục vụ nhu cầu ở thực, an cư ổn định của cư dân.

Bất động sản biển luôn đi kèm với tâm lý lưu trú ngắn hạn, thuần về nghỉ dưỡng tồn tại ở hình thức khách sạn/resort hay quy mô hơn là tổ hợp nghỉ dưỡng “all-in-one”, sở hữu có thời hạn. Do đó đô thị biển như một làn gió mới định nghĩa lại thị trường khi giờ đây tài sản biển cũng chính là một nhà ở có pháp lý sở hữu lâu dài để khách hàng an cư dài hạn. Chỉ khác chăng ngoài chức năng an cư còn mang đậm hơi thở của thụ hưởng, nghỉ dưỡng với biển xanh - cát trắng - nắng vàng mà bất động sản trong khu đô thị thông thường không có được.

Tại hội thảo “Xu thế sở hữu bất động sản” trong 10 tiêu chí chọn lựa bất động sản biển, có đến 24% là tâm lý muốn sở hữu lâu dài. Điều này cho thấy, đô thị biển sở hữu lâu dài luôn chiếm ưu thế rất lớn trên thị trường.

Phát triển dự án là điểm đến du lịch qua mô hình “all-in-one” giúp bất động sản biển chủ động đón đầu nguồn du khách.

Các dự án bất động sản Việt Nam muốn phát triển phải gắn liền với câu chuyện khai thác du lịch “tất cả trong một” và chỉ những dự án quy mô đủ lớn, có lợi thế về tài nguyên thiên nhiên cùng mặt tiền biển trải dài mới đủ sức thực hiện câu chuyện này.

Tương tự như tổ hợp nghỉ dưỡng “all-in-one”, việc phát triển đô thị biển thành một điểm đến du lịch giúp du khách và chủ sở hữu được thụ hưởng toàn bộ tiện ích đa dạng từ vui chơi - mua sắm - giải trí - du lịch biển - nghỉ dưỡng ngay trong dự án. Nói cách khác bản thân nơi lưu trú chính là điểm du lịch trải nghiệm.

Trên phương diện khai thác cho thuê, xu hướng này giúp dự án chủ động tiếp cận lượng du khách dồi dào tăng trưởng đều hàng năm thay vì thụ động từ một nguồn khách thuê phòng. Tuy nhiên điểm khác biệt là đa số tổ hợp nghỉ dưỡng “all-in-one” sở hữu có thời hạn trong khi đô thị biển kết hợp du lịch là nơi an cư sở hữu lâu dài.

ĐI TÌM ĐÔ THỊ - DU LỊCH - BIỂN TẠI TRUNG TÂM DU LỊCH LỚN NHẤT PHÍA NAM

Theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2021, dải mặt tiền biển từ giáp ranh Hàm Tân (Bình Thuận) đến Hồ Tràm (Xuyên Mộc), hơn 95% quỹ đất chức năng SKC (đất cơ sở kinh doanh) và TMD (đất thương mại dịch vụ) sở hữu có thời hạn. Ghi nhận trong khu vực, Venezia Beach là dự án hiếm hoi có mặt tiền biển được quy hoạch hoạch đất ở, sở hữu lâu dài nên phát triển thành đô thị - du lịch - biển phong cách HomeResort đầu tiên tại Việt Nam.

Dải mặt tiền biển từ giáp ranh Hàm Tân (Bình Thuận) đến Xuyên Mộc quy hoạch đại đa số SKC và TMD.

Nhờ sở hữu lâu dài, khách hàng được thực sự làm chủ ngôi nhà của chính mình trong hệ sinh thái du lịch đa dạng, toàn quyền định đoạt tài sản hay thừa kế trọn đời, đồng thời linh hoạt linh hoạt quyền khai thác lưu trú du lịch về cả thời gian (dài hạn/ngắn hạn), hình thức vận hành (tự khai thác/hợp tác với đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp/khai thác qua các nền tảng công nghệ,…).

16 cụm tiện ích chuẩn quốc tế đưa Venezia Beach thành tâm điểm du lịch trên cung đường Bình Châu - Hồ Tràm.

Trên quy mô 72ha, tận dụng mặt tiền biển dài tới 1km ấn tượng cùng địa thế thủy bao duy nhất trong khu vực khi đồng thời hội tụ 1km mặt tiền sông và 4km kênh hồ, Venezia Beach bắt nhịp xu hướng “all-in-one” để tạo thành hệ sinh thái du lịch toàn diện với 16 cụm tiện ích phục vụ cho nhu cầu wellness - vui chơi - giải trí - mua sắm thương mại - thể thao biển,….mang đến những trải nghiệm bất tận 24/7 cho một kỳ nghỉ thú vị. Ngoài ra, suối khoáng nóng Bình Châu, rừng nguyên sinh Phước Bửu, sân golf 18 lỗ, casio quốc tế, safari… cách dự án chỉ 3 - 5 phút di chuyển giúp dự án thừa hưởng giá trị du lịch độc đáo khó tìm ở những vùng biển khác.

Tất cả được vận hành theo tiêu chuẩn của các thương hiệu danh tiếng toàn cầu Marriott International và Best Western nên thừa hưởng trọn vẹn data khách hàng dồi dào trên toàn cầu. Kết hợp với vị trí giao điểm giữa hai thị trường du lịch lớn nhất phía Nam (điểm đầu của Bình Thuận – điểm cuối của Bà Rịa Vũng Tàu) giúp dự án tiếp cận được 22 triệu lượt du khách.

Chưa kể đây là bất động sản biển tiên phong hợp tác với tập đoàn du lịch lữ hành hàng đầu Việt Nam Crystal Bay khai thác lữ hành, thực hiện tour du lịch đến dự án để đảm bảo sự tăng trưởng và số lượng du khách ổn định hàng năm, tạo cơ sở cho việc tối ưu bài toán khai thác lưu trú và kinh doanh dịch vụ du lịch.

Với chiến lược khác biệt, tại diễn đàn Bất động sản thường niên năm nay Venezia Beach đã được vinh danh Top 10 dự án bất động sản du lịch tiềm năng nhất Việt Nam. Sự công nhận này đã cho thấy chuỗi liên kết đô thị - du lịch - biển là hệ sinh thái nổi trội và tất yếu của bất động sản Việt Nam hiện nay.