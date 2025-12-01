Thứ Hai, 01/12/2025

Doanh nghiệp Bắc Âu đầu tư mạnh vào công nghệ và chuyển đổi xanh tại Việt Nam

01/12/2025, 13:40

Với những thế mạnh nổi bật cũng như sự tương đồng trong định hướng phát triển kinh tế xanh và chuyển đổi số, các quốc gia Bắc Âu ngày càng tích cực mở rộng hợp tác với Việt Nam trong những lĩnh vực đầy tiềm năng này...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Việt Nam đang được xem là một điểm đến chiến lược đối với dòng vốn đầu tư từ khu vực Bắc Âu. Mặc dù không ồ ạt về số lượng dự án và vốn đầu tư, nhưng dòng vốn của Bắc Âu tại Việt Nam được đánh giá là dòng vốn chất lượng cao nhờ tập trung vào các lĩnh vực tiềm năng mới.

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (FIA), tính lũy kế đến cuối tháng 10/2025, các quốc gia Bắc Âu hiện đang đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn FDI đăng ký đạt hơn 4,1 tỷ USD, trải rộng trên 390 dự án. Trong đó, dẫn đầu là Đan Mạch với hơn 2,07 tỷ USD (175 dự án); tiếp theo là Thụy Điển với 1,76 tỷ USD (110 dự án); Na Uy với 202,1 triệu USD (63 dự án); Phần Lan với 50,97 triệu USD (39 dự án); và Iceland với 20,32 triệu USD (3 dự án). 

Hợp tác đầu tư vào các dự án xanh đang trở thành trọng tâm trong quan hệ giữa Việt Nam và các quốc gia Bắc Âu, nhất là khi Việt Nam đặt mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Xu hướng này phản ánh sự tương đồng trong tầm nhìn phát triển bền vững và nhu cầu chuyển đổi năng lượng sạch ngày càng cấp thiết của Việt Nam.

Tổng số vốn đăng ký của các quốc gia Bắc Âu tại Việt Nam, tính lũy kế đến cuối tháng 10/2025 (Nguồn số liệu: Cục Đầu tư nước ngoài (FIA) (Bộ Tài chính))
Tổng số vốn đăng ký của các quốc gia Bắc Âu tại Việt Nam, tính lũy kế đến cuối tháng 10/2025 (Nguồn số liệu: Cục Đầu tư nước ngoài (FIA) (Bộ Tài chính))

Trong số các đối tác Bắc Âu, Đan Mạch nổi bật như một cường quốc về điện gió và là một trong những nước tiên phong đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình chuyển đổi xanh.

Bên cạnh Đan Mạch, Thụy Điển cũng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hợp tác xanh với Việt Nam. Là quốc gia có hệ sinh thái công nghiệp xanh toàn diện và công nghệ giao thông thân thiện môi trường, Thụy Điển đã hỗ trợ Việt Nam trong nhiều dự án chiến lược.

Quốc gia này này đã cam kết cung cấp 21,28 triệu USD cho Quỹ Khí hậu Việt Nam nhằm thúc đẩy các dự án năng lượng mặt trời tại khu vực miền Trung, đồng thời hỗ trợ chuyển giao công nghệ pin lưu trữ từ Northvolt, giúp tăng khả năng tích trữ năng lượng tái tạo và giảm phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu hóa thạch.

Tiếp nối xu hướng phát triển xanh, đó là hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số và công nghệ giữa các quốc gia Bắc Âu và Việt Nam. Theo báo cáo thường niên e-Conomy SEA 2025 được công bố bởi Google, Temasek và Bain & Company, nền kinh tế số Việt Nam dự kiến đạt tổng giá trị hàng hóa lên tới 39 tỷ USD vào cuối năm 2025. Trong khi đó, các quốc gia Bắc Âu cũng đang dẫn đầu về phát triển kinh tế số tại khu vực châu Âu....

Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 48-2025 phát hành ngày 1/12/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-482025.html

VnEconomy

