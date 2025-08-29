Doanh nghiệp đảm bảo hàng hóa cung ứng phục vụ Quốc khánh 2/9

Các hoạt động tăng nguồn cung và khuyến mãi dịp Quốc khánh 2/9 không chỉ giúp thị trường bán lẻ sôi động hơn, mà còn góp phần ổn định giá cả, đảm bảo người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận hàng hóa chất lượng trong suốt kỳ nghỉ…

Trước thềm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, nhiều hệ thống bán lẻ trên cả nước đã chủ động tăng lượng hàng dự trữ và triển khai chương trình khuyến mại quy mô lớn. Tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và nhiều địa phương, hàng loạt siêu thị đồng loạt giảm giá mạnh cho hàng nghìn mặt hàng, trong đó có thực phẩm tươi sống, hàng tiêu dùng thiết yếu và đặc sản Việt.

Ngoài giảm giá, các siêu thị còn chú trọng tiêu dùng xanh, trưng bày sản phẩm có mã QR truy xuất nguồn gốc, đồng thời khuyến khích thanh toán không tiền mặt đi kèm nhiều ưu đãi. Một số chuỗi bán lẻ còn tổ chức các hoạt động cộng đồng, như tặng nước miễn phí cho người dân tham gia sự kiện tại Hà Nội.

Điển hình, từ ngày 26/8, gần 4.200 siêu thị và cửa hàng WinMart /WinMart+ tại 34 tỉnh thành đã khoác “áo mới” với cảm hứng từ màu cờ Tổ quốc và không gian trưng bày theo chủ đề Quốc khánh 2/9. Không gian mua sắm được trang trí với những chi tiết mang đậm bản sắc Việt Nam như nón lá, tà áo dài, bản đồ đất nước hay trích đoạn Bản Tuyên ngôn Độc lập. Với bầu không khí tưng bừng đó, siêu thị không chỉ là địa chỉ tiêu dùng mà còn trở thành điểm dừng chân, lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa.

Đại diện Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ tổng hợp WinCommerce cho biết điểm nhấn kích cầu năm nay là chương trình “Đại lễ tưng bừng – Mừng tiệc siêu khủng” với mức giảm giá lên đến 50% cho nhiều mặt hàng từ ngày 26/8 đến 5/9; ưu đãi 20% dành cho hội viên khi mua rau sạch WinEco và thịt MEATDeli.

Không chỉ WinMart, các hệ thống bán lẻ khác cũng đang có nhiều hoạt động nổi bật. MM Mega Market đã triển khai chương trình “Quốc khánh vàng – Tự hào dân tộc” với hơn 2.000 sản phẩm giảm giá sâu. Hệ thống AEON mở rộng khung giờ hoạt động trong suốt kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9. Siêu thị GO! và Big C cũng giảm 45% nhiều đặc sản Việt.

Tại TP.HCM, Saigon Co.op tổ chức “Lễ hội Tự hào đặc sản Việt 2025”, trưng bày hơn 160 sản phẩm OCOP đến từ khắp các vùng miền, kèm nhiều ưu đãi. Saigon Co.op cũng thiết kế các không gian hàng Việt với diện tích trưng bày lớn, vị trí trung tâm. Sản phẩm được chọn lọc kỹ lưỡng, tập trung vào nhóm hàng thiết yếu như gạo, thịt, trứng, sữa, thủy hải sản, rau củ quả, gia vị, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng…

Tương tự, từ ngày 20/8 đến hết ngày 9/9, chương trình khuyến mãi mừng Quốc khánh 2/9 của Lotte Mart giảm giá đến 50%, áp dụng trên nhiều ngành hàng thiết yếu: Thực phẩm, Sữa, Nước giải khát, Gia dụng, Chăm sóc toàn diện. Điểm nhấn của chương trình là sự tôn vinh những thương hiệu Việt chất lượng cao, đã đồng hành cùng người tiêu dùng suốt nhiều thế hệ.

Đến mua sắm tại các siêu thị Lotte Mart trong dịp này, khách hàng dễ dàng bắt gặp những sản phẩm thương hiệu Việt gắn bó với bữa cơm và ký ức nhiều thế hệ gia đình, như Nước mắm Liên Thành, Vifon, Tường An, Miliket… có mức giảm lên đến 50%. Chương trình tiếp tục mở rộng đến các thương hiệu đạt chứng nhận "Hàng Việt Nam chất lượng cao" như Vinamilk, Trung Nguyên, Duy Tân… với giảm hấp dẫn lên đến 43%.

Tại miền Trung, để ứng phó với bão số 5, các siêu thị tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng đã tăng cường nguồn cung hàng hóa thiết yếu như mì gói, nước đóng chai, thực phẩm khô, đèn pin...

Đại diện hệ thống siêu thị MM Mega Market cho biết đã kích hoạt kế hoạch khẩn cấp tại các điểm bán ở Vinh, Đà Nẵng và các Depot Thanh Hóa, Đồng Hới. Sau bão, mặc dù lượng khách hàng tăng vọt, các kệ hàng vẫn đầy đủ rau củ, thịt cá, dầu ăn, sữa, nước uống. Hệ thống cung ứng được chuẩn bị chu đáo, không có tình trạng chen lấn hay tích trữ.

Cũng vậy, đại diện hệ thống siêu thị Saigon co.op cho biết, hiện nay tất cả các hệ thống bán lẻ đang tích cực nguồn hàng để người dân có thể đến mua hàng dễ dàng và không bị thiếu. Đơn vị cũng chung tay cùng các địa phương khắc phục các thiệt hại sau bão và đảm bảo không tăng giá hàng hoá, giữ bình ổn giá để giúp người dân miền Trung an tâm hơn trong giai đoạn khắc phục sau bão.

Trong bối cảnh cả nước hân hoan đón mừng Quốc khánh 2/9, một số tỉnh ở phía Bắc vẫn đang ngập lụt do tác động hoàn lưu bão số 5. Cơ quan chức năng dự báo thiên tai có thể ảnh hưởng nhịp sống, giá cả thị trường và khả năng cung ứng hàng hóa tại những khu vực này.

Trước tình hình trên, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) đã có văn bản đề nghị 12 địa phương (gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai) bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho người dân, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hoặc tăng giá bất hợp lý, giúp người dân an tâm mừng Quốc khánh 2/9.

Các Sở Công thương đôn đốc doanh nghiệp, hệ thống siêu thị, thương nhân xăng dầu chủ động dự trữ và cung ứng lương thực, thực phẩm, nước uống, xăng dầu, tôn lợp, thép tấm... cùng các mặt hàng thiết yếu khác, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ bị chia cắt, cô lập.

Các đơn vị cũng cần phối hợp hệ thống siêu thị điều chuyển hàng từ các địa phương lân cận về các điểm bán chịu ảnh hưởng của bão, đồng thời xác định rõ danh mục, số lượng, phương thức bảo quản, vận chuyển và phân phối để sẵn sàng cung ứng khi thiên tai xảy ra.

Chỉ còn vài ngày nữa là kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 bắt đầu, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp cho biết Sở Công Thương đang phối hợp với các đơn vị sản xuất kinh doanh, đặc biệt là hệ thống bán lẻ lớn trên địa bàn, tổ chức các chương trình khuyến mãi kích cầu tập trung.

Các doanh nghiệp cũng phối hợp mở rộng đối tượng khuyến mãi và tăng mức ưu đãi nhằm đảm bảo tăng trưởng doanh thu bán lẻ. “Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các doanh nghiệp bán lẻ, dịp Quốc khánh 2/9 được kỳ vọng trở thành cú hích cho thị trường Hà Nội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng thương mại của Thủ đô trong năm 2025”, ông Nguyễn Thế Hiệp nhấn mạnh.

Tại TP.HCM, từ ngày 28/8 đến 7/9 sẽ diễn ra chuỗi sự kiện “Khuyến mại hàng hiệu - Citysale” tại nhiều điểm mua sắm lớn như ga metro Bến Thành, Vincom Mega Mall Thảo Điền, Diamond Plaza và SC VivoCity, nhằm thu hút khách hàng trong dịp nghỉ lễ.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Trưởng phòng quản lý thương mại thuộc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết chương trình năm nay có khoảng 500 nhãn hàng uy tín, nhiều thương hiệu quốc tế, phân phối chính hãng, khuyến mãi hấp dẫn lên đến 80%.