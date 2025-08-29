Doanh nghiệp đảm bảo hàng hóa cung ứng phục vụ Quốc khánh 2/9
Tuệ Mỹ
29/08/2025, 07:49
Các hoạt động tăng nguồn cung và khuyến mãi dịp Quốc khánh 2/9 không chỉ giúp thị trường bán lẻ sôi động hơn, mà còn góp phần ổn định giá cả, đảm bảo người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận hàng hóa chất lượng trong suốt kỳ nghỉ…
Trước thềm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, nhiều hệ thống bán lẻ
trên cả nước đã chủ động tăng lượng hàng dự trữ và triển khai chương trình khuyến
mại quy mô lớn. Tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và nhiều địa phương, hàng loạt siêu
thị đồng loạt giảm giá mạnh cho hàng nghìn mặt hàng, trong đó có thực phẩm tươi
sống, hàng tiêu dùng thiết yếu và đặc sản Việt.
Ngoài giảm giá, các siêu thị còn chú trọng tiêu dùng xanh,
trưng bày sản phẩm có mã QR truy xuất nguồn gốc, đồng thời khuyến khích thanh
toán không tiền mặt đi kèm nhiều ưu đãi. Một số chuỗi bán lẻ còn tổ chức các hoạt
động cộng đồng, như tặng nước miễn phí cho người dân tham gia sự kiện tại Hà Nội.
Điển hình, từ ngày 26/8, gần 4.200 siêu thị và cửa hàng
WinMart /WinMart+ tại 34 tỉnh thành đã khoác “áo mới” với cảm hứng từ màu cờ Tổ
quốc và không gian trưng bày theo chủ đề Quốc khánh 2/9. Không gian mua sắm được
trang trí với những chi tiết mang đậm bản sắc Việt Nam như nón lá, tà áo dài, bản
đồ đất nước hay trích đoạn Bản Tuyên ngôn Độc lập. Với bầu không khí tưng bừng đó,
siêu thị không chỉ là địa chỉ tiêu dùng mà còn trở thành điểm dừng chân, lưu giữ
khoảnh khắc ý nghĩa.
Đại diện Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ tổng hợp
WinCommerce cho biết điểm nhấn kích cầu năm nay là chương trình “Đại lễ tưng bừng
– Mừng tiệc siêu khủng” với mức giảm giá lên đến 50% cho nhiều mặt hàng từ ngày
26/8 đến 5/9; ưu đãi 20% dành cho hội viên khi mua rau sạch WinEco và thịt
MEATDeli.
Không chỉ WinMart, các hệ thống bán lẻ khác cũng đang có nhiều
hoạt động nổi bật. MM Mega Market đã triển khai chương trình “Quốc khánh vàng –
Tự hào dân tộc” với hơn 2.000 sản phẩm giảm giá sâu. Hệ thống AEON mở rộng
khung giờ hoạt động trong suốt kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9. Siêu thị GO! và Big C cũng giảm 45% nhiều đặc sản Việt.
Tại TP.HCM, Saigon Co.op tổ chức “Lễ hội Tự hào đặc sản Việt
2025”, trưng bày hơn 160 sản phẩm OCOP đến từ khắp các vùng miền, kèm nhiều ưu
đãi. Saigon Co.op cũng thiết kế các không gian hàng Việt với diện tích trưng bày lớn, vị trí trung tâm. Sản phẩm được chọn lọc kỹ lưỡng, tập trung vào nhóm hàng thiết yếu như gạo, thịt, trứng, sữa, thủy hải sản, rau củ quả, gia vị, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng…
Tương tự, từ ngày 20/8 đến hết ngày 9/9, chương trình
khuyến mãi mừng Quốc khánh 2/9 của Lotte Mart giảm giá đến 50%, áp dụng
trên nhiều ngành hàng thiết yếu: Thực phẩm, Sữa, Nước giải khát, Gia dụng,
Chăm sóc toàn diện. Điểm nhấn của chương trình là sự tôn vinh những
thương hiệu Việt chất lượng cao, đã đồng hành cùng người tiêu dùng suốt nhiều
thế hệ.
Đến mua sắm tại các siêu thị Lotte Mart trong dịp này, khách
hàng dễ dàng bắt gặp những sản phẩm thương hiệu Việt gắn bó với bữa cơm và ký ức
nhiều thế hệ gia đình, như Nước mắm Liên Thành, Vifon, Tường An, Miliket… có mức
giảm lên đến 50%. Chương trình tiếp tục mở rộng đến các thương hiệu đạt chứng
nhận "Hàng Việt Nam chất lượng cao" như Vinamilk, Trung Nguyên, Duy
Tân… với giảm hấp dẫn lên đến 43%.
Tại miền Trung, để ứng phó với bão số 5, các siêu thị tại
Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng đã tăng cường nguồn
cung hàng hóa thiết yếu như mì gói, nước đóng chai, thực phẩm khô, đèn pin...
Đại diện hệ thống siêu thị MM Mega Market cho biết đã kích
hoạt kế hoạch khẩn cấp tại các điểm bán ở Vinh, Đà Nẵng và các Depot Thanh Hóa,
Đồng Hới. Sau bão, mặc dù lượng khách hàng tăng vọt, các kệ hàng vẫn đầy đủ
rau củ, thịt cá, dầu ăn, sữa, nước uống. Hệ thống cung ứng được chuẩn bị chu
đáo, không có tình trạng chen lấn hay tích trữ.
Cũng vậy, đại diện hệ thống siêu thị Saigon co.op cho
biết, hiện nay tất cả các hệ thống bán lẻ đang tích cực nguồn hàng để người dân
có thể đến mua hàng dễ dàng và không bị thiếu. Đơn vị cũng chung tay cùng các địa
phương khắc phục các thiệt hại sau bão và đảm bảo không tăng giá hàng hoá, giữ
bình ổn giá để giúp người dân miền Trung an tâm hơn trong giai đoạn khắc
phục sau bão.
Trong bối cảnh cả nước hân hoan đón mừng Quốc khánh 2/9, một số tỉnh ở
phía Bắc vẫn đang ngập lụt do tác động hoàn lưu bão số 5. Cơ
quan chức năng dự báo thiên tai có thể ảnh hưởng nhịp sống, giá cả thị trường
và khả năng cung ứng hàng hóa tại những khu vực này.
Trước tình hình trên, Cục Quản lý và phát triển thị trường
trong nước (Bộ Công thương) đã có văn bản đề nghị 12 địa phương (gồm: Quảng
Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế,
Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai) bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho người
dân, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hoặc tăng giá bất hợp lý, giúp người dân an tâm mừng Quốc khánh 2/9.
Các Sở Công thương đôn đốc doanh nghiệp, hệ thống siêu thị,
thương nhân xăng dầu chủ động dự trữ và cung ứng lương thực, thực phẩm, nước uống,
xăng dầu, tôn lợp, thép tấm... cùng các mặt hàng thiết yếu khác, đặc biệt tại
những khu vực có nguy cơ bị chia cắt, cô lập.
Các đơn vị cũng cần phối hợp hệ thống siêu thị điều chuyển
hàng từ các địa phương lân cận về các điểm bán chịu ảnh hưởng của bão, đồng thời
xác định rõ danh mục, số lượng, phương thức bảo quản, vận chuyển và phân phối để
sẵn sàng cung ứng khi thiên tai xảy ra.
Chỉ còn vài ngày nữa là kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 bắt đầu, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thế Hiệp cho biết Sở Công Thương đang phối hợp với các đơn vị sản
xuất kinh doanh, đặc biệt là hệ thống bán lẻ lớn trên địa bàn, tổ chức các
chương trình khuyến mãi kích cầu tập trung.
Các doanh nghiệp cũng phối hợp mở rộng đối tượng khuyến mãi
và tăng mức ưu đãi nhằm đảm bảo tăng trưởng doanh thu bán lẻ. “Với sự chuẩn bị
kỹ lưỡng của các doanh nghiệp bán lẻ, dịp Quốc khánh 2/9 được kỳ vọng trở thành
cú hích cho thị trường Hà Nội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng thương mại của Thủ
đô trong năm 2025”, ông Nguyễn Thế Hiệp nhấn mạnh.
Tại TP.HCM, từ ngày 28/8 đến 7/9 sẽ diễn ra chuỗi sự kiện
“Khuyến mại hàng hiệu - Citysale” tại nhiều điểm mua sắm lớn như ga metro Bến
Thành, Vincom Mega Mall Thảo Điền, Diamond Plaza và SC VivoCity, nhằm thu hút
khách hàng trong dịp nghỉ lễ.
Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Trưởng phòng quản lý thương mại
thuộc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết chương trình năm nay có khoảng 500 nhãn
hàng uy tín, nhiều thương hiệu quốc tế, phân phối chính hãng, khuyến mãi hấp dẫn
lên đến 80%.
Quốc khánh 2/9: Tưng bừng kích cầu tiêu dùng từ hai đầu đất nước
Đòn bẩy nào để du lịch y tế Việt Nam cán mốc 4 tỷ USD?
Nhìn vào mô hình du lịch y tế của các quốc gia lân cận có thể thấy, Thái Lan thu về 600 - 700 triệu USD mỗi năm từ phẫu thuật thẩm mỹ và tim mạch. Hàn Quốc đạt doanh thu 4,3 tỷ USD nhờ thế mạnh về phẫu thuật thẩm mỹ và điều trị ung thư...
Xu hướng chăm sóc tóc thúc đẩy dòng sản phẩm thế hệ mới
Thời tiết, khói bụi khiến mái tóc của chúng ta ngày càng dễ bị hư tổn, và người tiêu dùng ngày càng tìm kiếm và sử dụng những sản phẩm chăm sóc, phục hồi tóc chất lượng cao...
[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội
Sáng ngày 28/8, biên đội trực thăng xuất phát từ Hòa Lạc, cùng với máy bay Yak-130, L-39NG, Su-30MK2 từ Kép (Bắc Ninh) đã tụ hội về quảng trường bay tập luyện cho sự kiện A80...
Hà Nội sẵn sàng công tác y tế phục vụ sự kiện A80
Sự kiện A80 có quy mô và số lượng người tham gia lớn, do đó công tác điều phối và phối hợp giữa các đơn vị, các tổ cấp cứu, vận chuyển, địa điểm, phương tiện cấp cứu đều phải tính toán chi tiết…
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ “made in China”
Sự xuất hiện của các thương hiệu bán lẻ Trung Quốc với sản phẩm tốt hơn, câu chuyện phong phú hơn và mức giá xa xỉ dễ tiếp cận đang diễn ra trên khắp Đông Nam Á...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: