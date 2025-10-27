Doanh nghiệp nỗ lực bình ổn giá những tháng cuối năm

Các bộ, ngành và địa phương đồng loạt tung ra hàng loạt giải pháp nhằm duy trì đà phục hồi của nền kinh tế trong giai đoạn nước rút. Từ các chương trình khuyến mại tập trung, hội chợ mua sắm, đến các chính sách tín dụng tiêu dùng nới lỏng…

Đại diện một siêu thị lớn ở TP.HCM cho biết đến thời điểm này, hầu hết nhà cung cấp đã rục rịch chào bán hàng hóa dịp cuối năm cũng như dịp Tết Nguyên đán với mức giá tăng so với cùng kỳ.

Tuy vậy bộ phận thu mua đã cố gắng đàm phán với nhà cung cấp để duy trì bình ổn giá, đặc biệt cho các mặt hàng được tiêu dùng nhiều mùa Tết như giò chả, lạp xưởng, đồ gia vị, bánh kẹo..., nếu có tăng cũng cố gắng tăng 7 - 9% so với Tết năm ngoái.

BÌNH ỔN GIÁ VÀ TĂNG ƯU ĐÃI

Ông Võ Thanh Lộc, Giám đốc thương mại siêu thị Farmers Market, cho biết hàng nghìn mã hàng của nhóm hàng nhập khẩu tại hệ thống dự kiến giá bán Tết này tăng khoảng 12 - 15% so với Tết năm ngoái. Một số sản phẩm nhập khẩu như sôcôla của Malaysia, bánh quy Ấn Độ, trà mật ong và kẹo sâm Hàn Quốc, kẹo hữu cơ từ châu Âu... bị tác động của tỉ giá USD cũng như đồng Euro.

"Số lượng mã hàng đã cho tăng giá hiện chiếm khoảng 40%, số còn lại sẽ tăng vào trước Tết, có thể trong tháng 11", ông Lộc nói. Ngoài hàng ngoại nhập, ông Lộc cho biết nhiều mặt hàng sản xuất trong nước như bánh kẹo, thực phẩm chế biến các loại... cũng được không ít nhà cung cấp báo giá mới, trong đó đặc thù như khô bò Tết này có thể tăng 30 - 40%.

Dù một số nhà cung cấp đề nghị tăng giá nhóm hàng thiết yếu, các siêu thị vẫn chủ động thương thảo, chia sẻ chi phí để không đẩy gánh nặng lên người tiêu dùng.

Với các nhà sản xuất, áp lực tăng giá hiện diện trong nhiều tháng qua. Ông Phan Văn Thiện, Phó tổng giám đốc Công ty CP Bibica, cho biết từ đầu năm đến nay, đơn vị có tăng giá bán một số chủng loại, nhiều nhất khoảng 5 - 10% do chịu tác động từ tỉ giá và các yếu tố khác khiến giá nhiều nguyên vật liệu nhập khẩu như hương liệu, bột mì, bơ, phô mai... tăng.

"Việc điều chỉnh giá bán tăng là do chịu tác động của giá đầu vào dù bản thân doanh nghiệp luôn cố gắng duy trì bình ổn giá. Chúng tôi áp dụng hình thức tăng giá luân phiên, chia thời điểm để hạn chế ảnh hưởng đến đại lý, người tiêu dùng", ông Thiện nói.

Ông Trương Chí Thiện, Tổng giám đốc Công ty Vĩnh Thành Đạt, cho biết không chỉ giao dịch, hàng hóa nhập từ Mỹ mà nhập từ các nước lớn khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... hiện phần lớn cũng phải thanh toán bằng USD nên gần như đã nhập khẩu là phải chịu thiệt từ việc tỉ giá USD tăng.

Đại diện Saigon Co.op, AEON Việt Nam, MM Mega Market… cho biết, dù một số nhà cung cấp đề nghị tăng giá nhóm hàng thiết yếu, các siêu thị vẫn chủ động thương thảo, chia sẻ chi phí để không đẩy gánh nặng lên người tiêu dùng. Thậm chí, hiện các hệ thống bán lẻ đồng loạt giảm giá 5% - 50% tùy mặt hàng, mở rộng chương trình khuyến mãi và bình ổn giá kéo dài đến cuối năm.

Điển hình, từ nay đến hết ngày 29/10, hệ thống siêu thị Co.op Mart giảm giá lên đến 50% cho các sản phẩm hóa mỹ phẩm, chăm sóc sắc đẹp, make-up, sữa rửa mặt, dầu gội, sữa tắm, quần áo, phụ kiện thời trang. Ngoài ra, các sản phẩm tươi sống như các loại trái cây nội địa, nhập khẩu, rau củ quả áp dụng mức giảm từ 10 - 20% tại chương trình "Vitamin cho dáng khỏe da đẹp".

Các hệ thống bán lẻ mở rộng chương trình khuyến mãi và bình ổn giá kéo dài đến cuối năm.

Nhằm kích bình ổn giá, hệ thống siêu thị Win Mart tổ chức chương trình “Săn DEAL giá hời - Cả nhà cùng vui”. Qua đó, ưu đãi giảm giá đến 25%, từ thực phẩm tươi sống đến đồ ăn chế biến sẵn, sản phẩm quýt Úc giảm giá chỉ còn 79.900 đồng/kg, bánh Pizza Xúc Xích giảm giá chỉ còn 29.900 đồng/cái, tôm thẻ tươi 40 - 60 con/kg, giả giá chỉ còn 236.900 đồng/kg, thịt lợn mán rút xương chỉ còn 239.900 đồng /kg, sườn non heo chỉ còn 241.900 đồng /kg.

Tương tự, hệ thống siêu thị Lotte Mart cũng đang triển khai chương trình khuyến mãi “Đặc quyền thành viên”, giảm giá từ 20% đến 50% cho nhiều mặt hàng thiết yếu. Cụ thể, các sản phẩm như dầu ăn Cooking Tường An, sữa yến mạch Oatside, bộ nồi chống dính Elmich Nature… giảm tới 50%. Cùng với đó, nhiều mặt hàng khác cũng được áp dụng bình ổn giá như cá hồi phi lê Sai Gon Food giảm 22%, bình giữ nhiệt Inox304 Elmich giảm 50%, nước xả vải Comfort giảm 31%...

HỲ VỌNG VÀO HỘI CHỢ MÙA THU 2025

Trước tình hình này, Sở Công thương các tỉnh thành đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm ổn định thị trường, thúc đẩy tiêu dùng nội địa, bình ổn giá và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng đầu ra. Điển hình là tổ chức Chương trình kết nối cung - cầu năm 2025, phát huy vai trò trung tâm giao thương, tạo đầu mối tiêu thụ hàng Việt và mở rộng chuỗi phân phối bền vững.

Song song đó, Chương trình Khuyến mại tập trung - Mùa mua sắm “Shopping Season” tại TP.HCM được triển khai rộng khắp, kết hợp bán hàng lưu động và bình ổn giá hướng tới công nhân, người lao động thu nhập thấp tại các khu chế xuất, khu công nghiệp.

Các tỉnh thành đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm ổn định thị trường, thúc đẩy tiêu dùng nội địa và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng đầu ra.

Ngày 25/10 vừa qua, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất 2025 cũng đã khai mạc. Đây là hội chợ đầu tiên có quy mô quốc gia được Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp chỉ đạo triển khai. Không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ là nền tảng phục hồi niềm tin thị trường, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sản phẩm và mô hình kinh doanh theo hướng bền vững.

Hội chợ Mùa Thu 2025 quy tụ khoảng 3.000 gian hàng của các doanh nghiệp trong nước và dự kiến đón khoảng 40 đoàn khách quốc tế cùng hàng triệu lượt khách tham quan. Các gian hàng được tổ chức theo hướng trải nghiệm – tương tác – mua sắm thông minh, phản ánh xu thế thương mại hiện đại, nơi sản phẩm được kể bằng câu chuyện văn hóa, con người và di sản Việt.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), cho hay, các doanh nghiệp tham gia hội chợ được hỗ trợ và hướng dẫn trực tiếp về các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường quốc tế như tiêu chuẩn xuất khẩu, truy xuất nguồn gốc, chứng nhận xanh và ứng dụng chuyển đổi số trong thương mại.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất 2025 đã khai mạc.

"Cục Xúc tiến thương mại cũng sẽ hỗ trợ kết nối doanh nghiệp với các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới, giúp hàng Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu", ông Phú nhấn mạnh.

Thông qua sự kiện, người tiêu dùng trong nước cũng hưởng lợi lớn khi có cơ hội tiếp cận với các dòng sản phẩm chất lượng cao, thân thiện với môi trường... Từ các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, thủ công mỹ nghệ tinh xảo, đồ gia dụng thông minh đến nông sản chế biến theo tiêu chuẩn xanh.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đây là dịp then chốt để không chỉ giới thiệu sản phẩm mới, mà còn để xúc tiến các hoạt động ký kết hợp tác xuất khẩu quan trọng, mở rộng thị trường và gia nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.