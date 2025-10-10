Thứ Sáu, 10/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Doanh nghiệp, ngân hàng nộp hồ sơ đề nghị cấp hạn mức nhập khẩu vàng trước 15/11

Tùng Thư

10/10/2025, 21:44

Theo quy định tại Thông tư số 34/2025/TT-NHNN có hiệu lực thi hành ngày 10/10, các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại có nhu cầu xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng hoặc vàng nguyên liệu phải nộp hồ sơ đề xuất hạn mức trước ngày 15 tháng 11 hằng năm để Ngân hàng Nhà nước xem xét phê duyệt...

Doanh nghiệp kinh doanh vàng theo Nghị định 24 phải kết nối và cung cấp dữ liệu cho Ngân hàng Nhà nước.
Doanh nghiệp kinh doanh vàng theo Nghị định 24 phải kết nối và cung cấp dữ liệu cho Ngân hàng Nhà nước.

Ngày 09/10/2025, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký ban hành Thông tư số 34/2025/TT-NHNN hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP. 

Thông tư này gồm 09 chương, 33 điều, được ban hành nhằm hướng dẫn về việc cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy phép đối với hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng, hoạt động sản xuất vàng miếng, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng; việc cấp hạn mức xuất khẩu, nhập khẩu vàng; việc kết nối, cung cấp thông tin của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh vàng và chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2025. Các giấy phép được cấp trước ngày thông tư này có hiệu lực, tiếp tục có hiệu lực cho đến khi giấy phép đó hết hiệu lực.

Các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại có nhu cầu xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng hoặc vàng nguyên liệu phải nộp hồ sơ đề xuất hạn mức cho năm tiếp theo trước ngày 15 tháng 11 hằng năm.

Trên cơ sở này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ xem xét, xây dựng và điều chỉnh tổng hạn mức xuất nhập khẩu vàng cho toàn thị trường, căn cứ vào chính sách tiền tệ, cung – cầu vàng, quy mô dự trữ ngoại hối quốc gia và tình hình thực tế hoạt động xuất nhập khẩu vàng.

Theo Thông tư số 34/2025/TT-NHNN, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng miếng phải kết nối thông tin giá niêm yết với Ngân hàng Nhà nước trước ngày 31/12/2025.

Hạn mức cụ thể cho từng doanh nghiệp, ngân hàng sẽ được phân bổ dựa trên vốn điều lệ, hiệu quả sử dụng vàng nguyên liệu và nhu cầu thực tế, với thời hạn cấp hạn mức chậm nhất là ngày 15 tháng 12 hàng năm.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có thể thành lập Hội đồng chuyên trách để đánh giá, điều chỉnh các hạn mức này. Quy trình cấp hạn mức được thực hiện bằng văn bản chính thức hoặc thông báo, nhằm đảm bảo kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu vàng, phục vụ ổn định thị trường và thực hiện mục tiêu điều hành vĩ mô.

Theo quy định tại Chương VI của Thông tư, các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng có hoạt động kinh doanh vàng phải thực hiện kết nối cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chậm nhất trước ngày 31/3/2026. Riêng đối với các đơn vị được cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng, việc kết nối thông tin về mức giá niêm yết phải hoàn tất sớm hơn, muộn nhất là ngày 31/12/2025.

Thông tin cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước bao gồm: dữ liệu định danh như căn cước cá nhân, mã số thuế doanh nghiệp; thông tin giao dịch như khối lượng và giá trị mua bán vàng miếng; cũng như tình hình hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu vàng và giao dịch vàng nguyên liệu với đối tác.

Dữ liệu phải được trích xuất từ hệ thống quản lý nội bộ của doanh nghiệp và được lưu trữ tối thiểu trong 10 năm để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Mẫu biểu và nội dung chi tiết được quy định cụ thể trong các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư của Ngân hàng Nhà nước. Quy định này nhằm tăng tính minh bạch, hỗ trợ quản lý thị trường vàng hiệu quả và góp phần ổn định chính sách tiền tệ quốc gia.

Chuyên gia cảnh báo bẫy chi phí ẩn khiến người mua, bán vàng chịu thiệt

15:41, 01/10/2025

Chuyên gia cảnh báo bẫy chi phí ẩn khiến người mua, bán vàng chịu thiệt

Người mua vàng nhẫn lỗ tới 3 triệu đồng/lượng trong phiên

13:26, 10/10/2025

Người mua vàng nhẫn lỗ tới 3 triệu đồng/lượng trong phiên

Mua bán vàng phải gắn với định danh, toàn bộ dữ liệu giao dịch vàng phải lưu giữ 10 năm

15:43, 29/09/2025

Mua bán vàng phải gắn với định danh, toàn bộ dữ liệu giao dịch vàng phải lưu giữ 10 năm

Từ khóa:

chính sách tiền tệ giá vàng hạn mức xuất khẩu ngân hàng nhà nước nhập khẩu vàng thị trường vàng Thông tư 34/2025 xuất nhập khẩu vàng

Đọc thêm

Hơn 2.400 tỷ đồng bồi thường bảo hiểm sau bão số 10 và số 11

Hơn 2.400 tỷ đồng bồi thường bảo hiểm sau bão số 10 và số 11

Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), tính đến ngày 10/10, các doanh nghiệp bảo hiểm ghi nhận hơn 3.750 vụ tổn thất do bão số 10 và bão số 11 gây ra với tổng thiệt hại khoảng 2.419 tỷ đồng. Phần lớn tập trung ở nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật và xe cơ giới…

Hàng loạt mặt hàng vàng, bạc được miễn thuế xuất khẩu từ ngày 10/10

Hàng loạt mặt hàng vàng, bạc được miễn thuế xuất khẩu từ ngày 10/10

Từ ngày 10/10/2025, thuế xuất khẩu đối với nhiều mặt hàng vàng trang sức và kỹ nghệ được giảm về 0%. Đây là nội dung quan trọng trong Nghị định 260/2025/NĐ-CP, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí, thúc đẩy xuất khẩu và chuyển hóa vàng tích trữ thành sản phẩm có giá trị...

MB lần thứ sáu liên tiếp được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” năm 2025

MB lần thứ sáu liên tiếp được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” năm 2025

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tiếp tục ghi dấu ấn trên trường quốc tế khi lần thứ sáu liên tiếp được xướng tên tại hạng mục “Corporate Excellence Award” trong khuôn khổ Asia Pacific Enterprise Awards 2025 – một giải thưởng danh giá nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh truyền cảm hứng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

PVcomBank đồng hành cùng chiến dịch “Không một mình” vì một không gian mạng an toàn cho thế hệ trẻ

PVcomBank đồng hành cùng chiến dịch “Không một mình” vì một không gian mạng an toàn cho thế hệ trẻ

Với sứ mệnh đồng hành cùng sự phát triển bền vững của cộng đồng, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) chính thức tham gia đồng hành cùng Chiến dịch quốc gia “Không một mình”.

Phát hành trái phiếu phải đáp ứng nợ phải trả không quá 5 lần vốn chủ, trừ nhóm bất động sản, ngân hàng

Phát hành trái phiếu phải đáp ứng nợ phải trả không quá 5 lần vốn chủ, trừ nhóm bất động sản, ngân hàng

Và một số nhóm khác như doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tín dụng, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

eMagazine

Tìm kiếm động lực và mô hình phát triển kinh tế mới cho Việt Nam

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Thế giới

So sánh doanh thu các hãng ô tô trên thế giới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Việt Nam chính thức được nâng hạng - Cơ hội cho nhóm cổ phiếu tiêu dùng - bán lẻ?

Chứng khoán

2

Masterise Group: Doanh nghiệp tầm vóc quốc tế, thương hiệu truyền cảm hứng sống chuẩn toàn cầu

Bất động sản

3

Hà Nội hướng tới mục tiêu là Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”

Bất động sản

4

Agent AI đang phá vỡ ba quy luật bất biến định hình ngành gia công phần mềm

Kinh tế số

5

Khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình trị giá hơn 2,6 tỷ USD

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy