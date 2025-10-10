Doanh nghiệp, ngân hàng nộp hồ sơ đề nghị cấp hạn mức nhập khẩu vàng trước 15/11

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 10/10/2025
Tùng Thư
10/10/2025, 21:44
Theo quy định tại Thông tư số 34/2025/TT-NHNN có hiệu lực thi hành ngày 10/10, các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại có nhu cầu xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng hoặc vàng nguyên liệu phải nộp hồ sơ đề xuất hạn mức trước ngày 15 tháng 11 hằng năm để Ngân hàng Nhà nước xem xét phê duyệt...
Ngày 09/10/2025, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký ban hành Thông tư số 34/2025/TT-NHNN hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP.
Thông tư này gồm 09 chương, 33 điều, được ban hành nhằm hướng dẫn về việc cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy phép đối với hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng, hoạt động sản xuất vàng miếng, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng; việc cấp hạn mức xuất khẩu, nhập khẩu vàng; việc kết nối, cung cấp thông tin của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh vàng và chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP.
Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2025. Các giấy phép được cấp trước ngày thông tư này có hiệu lực, tiếp tục có hiệu lực cho đến khi giấy phép đó hết hiệu lực.
Các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại có nhu cầu xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng hoặc vàng nguyên liệu phải nộp hồ sơ đề xuất hạn mức cho năm tiếp theo trước ngày 15 tháng 11 hằng năm.
Trên cơ sở này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ xem xét, xây dựng và điều chỉnh tổng hạn mức xuất nhập khẩu vàng cho toàn thị trường, căn cứ vào chính sách tiền tệ, cung – cầu vàng, quy mô dự trữ ngoại hối quốc gia và tình hình thực tế hoạt động xuất nhập khẩu vàng.
Theo Thông tư số 34/2025/TT-NHNN, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng miếng phải kết nối thông tin giá niêm yết với Ngân hàng Nhà nước trước ngày 31/12/2025.
Hạn mức cụ thể cho từng doanh nghiệp, ngân hàng sẽ được phân bổ dựa trên vốn điều lệ, hiệu quả sử dụng vàng nguyên liệu và nhu cầu thực tế, với thời hạn cấp hạn mức chậm nhất là ngày 15 tháng 12 hàng năm.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có thể thành lập Hội đồng chuyên trách để đánh giá, điều chỉnh các hạn mức này. Quy trình cấp hạn mức được thực hiện bằng văn bản chính thức hoặc thông báo, nhằm đảm bảo kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu vàng, phục vụ ổn định thị trường và thực hiện mục tiêu điều hành vĩ mô.
Theo quy định tại Chương VI của Thông tư, các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng có hoạt động kinh doanh vàng phải thực hiện kết nối cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chậm nhất trước ngày 31/3/2026. Riêng đối với các đơn vị được cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng, việc kết nối thông tin về mức giá niêm yết phải hoàn tất sớm hơn, muộn nhất là ngày 31/12/2025.
Thông tin cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước bao gồm: dữ liệu định danh như căn cước cá nhân, mã số thuế doanh nghiệp; thông tin giao dịch như khối lượng và giá trị mua bán vàng miếng; cũng như tình hình hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu vàng và giao dịch vàng nguyên liệu với đối tác.
Dữ liệu phải được trích xuất từ hệ thống quản lý nội bộ của doanh nghiệp và được lưu trữ tối thiểu trong 10 năm để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.
Mẫu biểu và nội dung chi tiết được quy định cụ thể trong các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư của Ngân hàng Nhà nước. Quy định này nhằm tăng tính minh bạch, hỗ trợ quản lý thị trường vàng hiệu quả và góp phần ổn định chính sách tiền tệ quốc gia.
Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), tính đến ngày 10/10, các doanh nghiệp bảo hiểm ghi nhận hơn 3.750 vụ tổn thất do bão số 10 và bão số 11 gây ra với tổng thiệt hại khoảng 2.419 tỷ đồng. Phần lớn tập trung ở nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật và xe cơ giới…
Từ ngày 10/10/2025, thuế xuất khẩu đối với nhiều mặt hàng vàng trang sức và kỹ nghệ được giảm về 0%. Đây là nội dung quan trọng trong Nghị định 260/2025/NĐ-CP, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí, thúc đẩy xuất khẩu và chuyển hóa vàng tích trữ thành sản phẩm có giá trị...
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tiếp tục ghi dấu ấn trên trường quốc tế khi lần thứ sáu liên tiếp được xướng tên tại hạng mục “Corporate Excellence Award” trong khuôn khổ Asia Pacific Enterprise Awards 2025 – một giải thưởng danh giá nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh truyền cảm hứng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Với sứ mệnh đồng hành cùng sự phát triển bền vững của cộng đồng, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) chính thức tham gia đồng hành cùng Chiến dịch quốc gia “Không một mình”.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
VnEconomy Interactive
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: