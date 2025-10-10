Doanh nghiệp, ngân hàng nộp hồ sơ đề nghị cấp hạn mức nhập khẩu vàng trước 15/11

Theo quy định tại Thông tư số 34/2025/TT-NHNN có hiệu lực thi hành ngày 10/10, các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại có nhu cầu xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng hoặc vàng nguyên liệu phải nộp hồ sơ đề xuất hạn mức trước ngày 15 tháng 11 hằng năm để Ngân hàng Nhà nước xem xét phê duyệt...

Ngày 09/10/2025, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký ban hành Thông tư số 34/2025/TT-NHNN hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP.

Thông tư này gồm 09 chương, 33 điều, được ban hành nhằm hướng dẫn về việc cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy phép đối với hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng, hoạt động sản xuất vàng miếng, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng; việc cấp hạn mức xuất khẩu, nhập khẩu vàng; việc kết nối, cung cấp thông tin của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh vàng và chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10/10/2025. Các giấy phép được cấp trước ngày thông tư này có hiệu lực, tiếp tục có hiệu lực cho đến khi giấy phép đó hết hiệu lực.

Các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại có nhu cầu xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng hoặc vàng nguyên liệu phải nộp hồ sơ đề xuất hạn mức cho năm tiếp theo trước ngày 15 tháng 11 hằng năm.

Trên cơ sở này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ xem xét, xây dựng và điều chỉnh tổng hạn mức xuất nhập khẩu vàng cho toàn thị trường, căn cứ vào chính sách tiền tệ, cung – cầu vàng, quy mô dự trữ ngoại hối quốc gia và tình hình thực tế hoạt động xuất nhập khẩu vàng.

Theo Thông tư số 34/2025/TT-NHNN, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng miếng phải kết nối thông tin giá niêm yết với Ngân hàng Nhà nước trước ngày 31/12/2025.

Hạn mức cụ thể cho từng doanh nghiệp, ngân hàng sẽ được phân bổ dựa trên vốn điều lệ, hiệu quả sử dụng vàng nguyên liệu và nhu cầu thực tế, với thời hạn cấp hạn mức chậm nhất là ngày 15 tháng 12 hàng năm.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có thể thành lập Hội đồng chuyên trách để đánh giá, điều chỉnh các hạn mức này. Quy trình cấp hạn mức được thực hiện bằng văn bản chính thức hoặc thông báo, nhằm đảm bảo kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu vàng, phục vụ ổn định thị trường và thực hiện mục tiêu điều hành vĩ mô.

Theo quy định tại Chương VI của Thông tư, các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng có hoạt động kinh doanh vàng phải thực hiện kết nối cung cấp thông tin cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chậm nhất trước ngày 31/3/2026. Riêng đối với các đơn vị được cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng, việc kết nối thông tin về mức giá niêm yết phải hoàn tất sớm hơn, muộn nhất là ngày 31/12/2025.

Thông tin cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước bao gồm: dữ liệu định danh như căn cước cá nhân, mã số thuế doanh nghiệp; thông tin giao dịch như khối lượng và giá trị mua bán vàng miếng; cũng như tình hình hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu vàng và giao dịch vàng nguyên liệu với đối tác.

Dữ liệu phải được trích xuất từ hệ thống quản lý nội bộ của doanh nghiệp và được lưu trữ tối thiểu trong 10 năm để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Mẫu biểu và nội dung chi tiết được quy định cụ thể trong các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư của Ngân hàng Nhà nước. Quy định này nhằm tăng tính minh bạch, hỗ trợ quản lý thị trường vàng hiệu quả và góp phần ổn định chính sách tiền tệ quốc gia.