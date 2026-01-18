Doanh nghiệp Nhật Bản tìm kiếm cơ hội đầu tư dài hạn tại Ninh Bình

Với nền tảng tăng trưởng kinh tế ấn tượng, quỹ đất công nghiệp lớn và định hướng phát triển xanh, bền vững, Ninh Bình đang tích cực thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản đến nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực tiềm năng.

Ngày 16/1/2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Trần Huy Tuấn đã có buổi tiếp xã giao các nhà đầu tư Nhật Bản đến nghiên cứu, tìm hiểu môi trường đầu tư, kinh doanh tại địa phương. Cuộc làm việc mở ra kỳ vọng về những dự án hợp tác cụ thể, phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của tỉnh cũng như thế mạnh của doanh nghiệp Nhật Bản.

ĐỊNH HƯỚNG THU HÚT ĐẦU TƯ XANH, CÔNG NGHỆ CAO

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Trần Huy Tuấn thông tin: năm 2025, kinh tế – xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật, phát triển toàn diện và vững chắc. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,65%, xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố trong cả nước; bình quân giai đoạn 2021–2025 đạt 9,26%. Quy mô nền kinh tế của tỉnh hiện nằm trong nhóm 10 địa phương lớn nhất cả nước, thu ngân sách nhà nước duy trì trong top 10 tỉnh dẫn đầu.

Đáng chú ý, Ninh Bình hiện có khoảng 12.000 ha đất công nghiệp đang được khai thác và đã quy hoạch bổ sung thêm các khu công nghiệp mới với tổng diện tích lên tới 17.000 ha, tạo dư địa lớn để thu hút các dự án quy mô lớn, công nghệ cao và chuỗi sản xuất hiện đại.

Cùng với đó, Ninh Bình sở hữu nguồn nhân lực dồi dào, mỗi năm đào tạo và cung ứng khoảng 50.000 lao động có tay nghề, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của các doanh nghiệp quốc tế, đặc biệt là các tập đoàn đến từ Nhật Bản.

Toàn cảnh buổi làm việc

Không chỉ nổi bật về công nghiệp và hạ tầng, Ninh Bình còn là vùng đất hội tụ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc mang tầm quốc gia và quốc tế. Cố đô Hoa Lư là kinh đô của Nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên của Việt Nam, gắn với ba triều đại Đinh, Tiền Lê, Lý và là nơi phát tích của nhà Trần.

Địa phương hiện sở hữu hai Di sản được UNESCO ghi danh là Quần thể Danh thắng Tràng An và thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt. Năm 2025, tổng lượt khách du lịch đến Ninh Bình ước đạt gần 20 triệu lượt, trong đó có khoảng 2,2 triệu lượt khách quốc tế. Đây được xem là nền tảng quan trọng để phát triển các mô hình đầu tư du lịch chất lượng cao, gắn với bảo tồn di sản và phát triển bền vững. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhấn mạnh, chiến lược phát triển của tỉnh trong thời gian tới là theo hướng xanh, hài hòa và bền vững. Ninh Bình xác định bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử đi đôi với phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc, coi di sản là tài sản để tạo động lực tăng trưởng dài hạn.

Trong lĩnh vực công nghiệp, tỉnh ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, nghiên cứu – chế tạo, thân thiện với môi trường. Lãnh đạo tỉnh khẳng định cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong tiếp cận đất đai, hoàn thiện thủ tục và triển khai dự án.

Trên cơ sở những nét tương đồng về văn hóa và mối quan hệ hợp tác tin cậy giữa Việt Nam và Nhật Bản, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bày tỏ tin tưởng hai bên sẽ sớm tìm được tiếng nói chung, thúc đẩy các dự án hợp tác hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực thế mạnh như du lịch, nông nghiệp và chuỗi cung ứng bán lẻ.

DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN QUAN TÂM MÔ HÌNH BÁN LẺ, SẢN XUẤT KHÉP KÍN

Đại diện các nhà đầu tư Nhật Bản, ông Sasage Yuichiro, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Komeri, bày tỏ ấn tượng trước tiềm năng và tốc độ phát triển của Ninh Bình, đồng thời cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành.

Komeri hiện là một trong những tập đoàn bán lẻ hàng đầu Nhật Bản, với hệ thống cửa hàng, siêu thị phủ khắp cả nước, được tổ chức theo ba mô hình quy mô lớn, vừa và nhỏ, phù hợp với nhu cầu đa dạng của người dân địa phương. Điểm khác biệt cốt lõi tạo nên lợi thế cạnh tranh của Komeri là sự tự chủ trong sản xuất và hệ thống logistics quy mô lớn, giúp kiểm soát chặt chẽ chuỗi cung ứng và tối ưu chi phí.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác

Theo ông Sasage Yuichiro, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đã và đang hiện diện trong chuỗi cung ứng của Komeri, được người tiêu dùng Nhật Bản đánh giá cao. Hai nhóm sản phẩm mà tập đoàn đặc biệt quan tâm hợp tác với Ninh Bình là vật tư nông nghiệp, trang thiết bị và đồ dùng gia đình – những mặt hàng đang có phản hồi tích cực tại thị trường Nhật Bản.

Với kinh nghiệm và mô hình kinh doanh đã được kiểm chứng, Komeri mong muốn nghiên cứu triển khai mô hình này tại Ninh Bình, qua đó mở ra hướng hợp tác mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững và gắn kết lâu dài giữa địa phương và các đối tác Nhật Bản.