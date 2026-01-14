Thứ Năm, 15/01/2026

Cà Mau ký ghi nhớ hợp tác hạ tầng với Tập đoàn Thái Bình Dương, cam kết đầu tư ít nhất 5 tỷ USD

Tuấn Khang

14/01/2026, 16:00

Sáng 13/01, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh và Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc)...

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau và Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương Hồ Tổ Thành ký kết biên bản thoả thuận hợp tác. Ảnh: Báo Cà Mau
Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau và Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương Hồ Tổ Thành ký kết biên bản thoả thuận hợp tác. Ảnh: Báo Cà Mau

Tham dự buổi lễ về phía lãnh đạo tỉnh có Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải; Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Thiều; Chủ tịch UBND Lữ Quang Ngời. Về phía Tập đoàn có ông Nghiêm Giới Hòa – người sáng lập Tập đoàn và Tổng Giám đốc Tập đoàn Hồ Tổ Thành.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh Cà Mau và Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương đã thống nhất các nguyên tắc hợp tác dựa trên tinh thần đôi bên cùng có lợi, tuân thủ các điều ước quốc tế mà Việt Nam và Trung Quốc là thành viên cũng như pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Theo bản ghi nhớ, hai bên thống nhất hợp tác trên nguyên tắc cùng có lợi, tuân thủ pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam, Trung Quốc là thành viên. Trọng tâm hợp tác là quy hoạch và phát triển hạ tầng đô thị, đặc biệt là nghiên cứu mạng lưới đường sắt đô thị và mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD).

Ngoài ra, hai bên sẽ nghiên cứu các lĩnh vực như giao thông thông minh, trung tâm điều hành giao thông, phương tiện sử dụng năng lượng sạch và hệ thống vé điện tử không tiếp xúc cho giao thông công cộng. Tập đoàn Thái Bình Dương cũng bày tỏ mong muốn tham gia đầu tư các tuyến đường sắt đô thị theo quy hoạch, bãi đỗ xe thông minh và các dự án cải tạo hạ tầng kỹ thuật, theo các hình thức EPC hoặc PPP.

Một nội dung đáng chú ý trong bản ghi nhớ là cam kết của Tập đoàn Thái Bình Dương về việc thành lập công ty con có pháp nhân độc lập tại Cà Mau và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định. Đại diện Tập đoàn cho biết tổng quy mô đầu tư dự kiến tại Cà Mau trong vòng 5 năm tới không thấp hơn 5 tỷ USD.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nghiêm Giới Hòa cho biết Tập đoàn đã triển khai nhiều công trình lớn tại Việt Nam và mong muốn gắn bó lâu dài với Cà Mau. Việc đặt trụ sở làm việc tại địa phương, theo ông, thể hiện niềm tin vào tiềm năng phát triển của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đánh giá việc ký kết là cơ hội quan trọng để thu hút nguồn lực đầu tư hạ tầng trong bối cảnh nhiều dự án trọng điểm quốc gia đang được triển khai tại địa phương. Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ kỳ vọng vào các dự án kết nối vùng, trong đó có tuyến đường sắt TP.HCM – Cần Thơ – Cà Mau.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời cho biết tỉnh sẽ giao các sở, ngành liên quan phối hợp trực tiếp với Tập đoàn để cụ thể hóa các nội dung đã ký kết, đồng thời cam kết tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, quy hoạch nhằm sớm triển khai các dự án hạ tầng phù hợp với định hướng phát triển của địa phương

Từ khóa:

Cà Mau đầu tư địa phương

