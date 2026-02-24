Thứ Ba, 24/02/2026

Trang chủ Nhân lực

Việt Nam tham gia Triển lãm Giáo dục khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Bảo Châu

24/02/2026, 12:07

Từ ngày 23 đến 27/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tham dự Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2026 (APAIE 2026), tổ chức tại Hong Kong (Trung Quốc)...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương - APAIE được tổ chức lần đầu tiên cách đây tròn 30 năm tại Seoul (Hàn Quốc), sự kiện hiện đứng trong Top 4 diễn đàn giáo dục quốc tế quy mô nhất toàn cầu, bên cạnh  NAFSA (Hoa Kỳ), EAIE (Châu Âu) và AIEC (Úc).

Kỳ hội nghị năm nay tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ khi quy tụ khoảng 2.500 đại biểu là các nhà hoạch định chính sách và chuyên gia giáo dục hàng đầu đến từ 65 quốc gia và các vùng lãnh thổ.

Việt Nam mang đến sự kiện thông điệp nhất quán về một nền giáo dục đại học năng động, lấy chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học làm trọng tâm phát triển.

Đây là cơ hội để Việt Nam giới thiệu hệ thống giáo dục đang chuyển mình mạnh mẽ, sẵn sàng thích ứng và hội nhập sâu rộng với những tiêu chuẩn học thuật khắt khe nhất của cộng đồng quốc tế.

Sự hiện diện của Việt Nam tại triển lãm tập trung vào các mục tiêu chiến lược: tăng cường tuyển sinh quốc tế và thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học xuất sắc thế giới đến làm việc.

Bên cạnh việc quảng bá chất lượng đào tạo đại học, sự kiện còn là đòn bẩy thúc đẩy các chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên, đồng thời khai thác tối đa nguồn lực và đối tác quốc tế nhằm đa dạng hóa các kênh đầu tư phát triển giáo dục tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ sự kiện, bên cạnh việc vận hành gian hàng triển lãm giáo dục quốc gia, đoàn đại biểu Việt Nam sẽ trực tiếp chủ trì và tham gia các phiên hội thảo chuyên sâu để trình bày hệ thống chính sách thu hút đầu tư trong lĩnh vực giáo dục.

Đồng thời, đoàn cũng đẩy mạnh các hoạt động tiếp xúc song phương, thiết lập mạng lưới kết nối chiến lược và ký kết hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng của giáo dục đại học Việt Nam trên bản đồ khu vực.

Với quy mô dân số vượt mốc 100 triệu người, trong đó sở hữu lực lượng người học tiềm năng lên đến 25 triệu người, Việt Nam đang tận dụng tối đa lợi thế từ cơ cấu dân số trẻ nhằm tạo ra một thị trường giáo dục sôi động, đặc biệt là ở phân khúc đại học và sau đại học. 

Từ khóa:

Giáo dục đại học Việt Nam Hội nghị Giáo dục quốc tế APAIE nhà khoa học quốc tế thị trường giáo dục Việt Nam tuyển sinh quốc tế

