Việt Nam tham gia Triển lãm Giáo dục khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương - APAIE được tổ
chức lần đầu tiên cách đây tròn 30 năm tại Seoul (Hàn Quốc), sự kiện hiện đứng
trong Top 4 diễn đàn giáo dục quốc tế quy mô nhất toàn cầu, bên cạnh NAFSA (Hoa Kỳ), EAIE (Châu Âu) và AIEC (Úc).
Kỳ
hội nghị năm nay tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ khi quy tụ khoảng 2.500 đại
biểu là các nhà hoạch định chính sách và chuyên gia giáo dục hàng đầu đến từ 65
quốc gia và các vùng lãnh thổ.
Việt Nam mang
đến sự kiện thông điệp nhất quán về một nền giáo dục đại học năng động, lấy chất
lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học làm trọng tâm phát triển.
Đây là cơ hội để Việt Nam giới thiệu hệ thống giáo dục đang chuyển mình mạnh mẽ,
sẵn sàng thích ứng và hội nhập sâu rộng với những tiêu chuẩn học thuật khắt khe
nhất của cộng đồng quốc tế.
Sự hiện diện của
Việt Nam tại triển lãm tập trung vào các mục tiêu chiến lược: tăng cường tuyển
sinh quốc tế và thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học xuất sắc thế giới đến
làm việc.
Bên cạnh việc quảng bá chất lượng đào tạo đại học, sự kiện còn là đòn
bẩy thúc đẩy các chương trình trao đổi giảng viên, sinh viên, đồng thời khai
thác tối đa nguồn lực và đối tác quốc tế nhằm đa dạng hóa các kênh đầu tư phát
triển giáo dục tại Việt Nam.
Trong khuôn khổ
sự kiện, bên cạnh việc vận hành gian hàng triển lãm giáo dục quốc gia, đoàn đại
biểu Việt Nam sẽ trực tiếp chủ trì và tham gia các phiên hội thảo chuyên sâu để
trình bày hệ thống chính sách thu hút đầu tư trong lĩnh vực giáo dục.
Đồng thời,
đoàn cũng đẩy mạnh các hoạt động tiếp xúc song phương, thiết lập mạng lưới kết
nối chiến lược và ký kết hợp tác với các đối tác quốc tế nhằm mở rộng tầm ảnh
hưởng của giáo dục đại học Việt Nam trên bản đồ khu vực.
Với quy mô dân
số vượt mốc 100 triệu người, trong đó sở hữu lực lượng người học tiềm năng lên
đến 25 triệu người, Việt Nam đang tận dụng tối đa lợi thế từ cơ cấu dân số trẻ nhằm tạo ra một thị trường giáo dục sôi động, đặc biệt là ở phân khúc đại học và sau đại học.