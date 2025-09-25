Thứ Năm, 25/09/2025

Trang chủ Doanh nghiệp

Doanh nghiệp thành lập mới tăng trở lại tại Nghệ An, Hà Tĩnh sau Nghị quyết 68-NQ/TW

Nguyễn Thuấn

25/09/2025, 08:45

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, cộng đồng doanh nghiệp ở Nghệ An và Hà Tĩnh đã ghi nhận sự khởi sắc. Số doanh nghiệp thành lập mới và lượng vốn đưa vào kinh doanh đều tăng.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Tại Nghệ An, đến tháng 9/2025, toàn tỉnh có trên 35.000 doanh nghiệp được thành lập, trong đó khoảng 17.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Dù số lượng đăng ký mới và mở lại chi nhánh, văn phòng đại diện chưa cao so với cả nước, nhưng đã có dấu hiệu vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Theo Sở Tài chính Nghệ An, từ tháng 7/2025 – thời điểm Nghị quyết 68-NQ/TW chính thức đi vào thực tiễn, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng rõ rệt. Chỉ trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 3.803 doanh nghiệp mới, tăng tới 71% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, có 708 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, trong khi số doanh nghiệp giải thể là 617, tăng 209 doanh nghiệp so với cùng kỳ.

Điểm sáng được ghi nhận không chỉ ở số lượng doanh nghiệp mới mà còn ở nguồn vốn đưa vào kinh doanh. Trong 9 tháng đầu năm, tổng vốn đăng ký đạt 28.983 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2024. Theo đại diện Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Tài chính Nghệ An), đây là tín hiệu tích cực, cho thấy các biện pháp chấn chỉnh quản lý, siết chặt thủ tục đã phát huy tác dụng, hạn chế tình trạng “doanh nghiệp ma” hay lập công ty chỉ để dự thầu như trước đây.

Song song với sự gia tăng của doanh nghiệp, số hộ cá thể đăng ký kinh doanh tại Nghệ An cũng tăng mạnh, từ 155.000 hộ lên 162.000 hộ. Riêng trong lĩnh vực giáo dục, từ khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT về dạy thêm, học thêm, số hồ sơ đăng ký mở trung tâm dạy thêm, giáo dục kỹ năng sống tại các xã, phường như Đô Lương, Diễn Châu, Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Thái Hòa... tăng đột biến. Ngoài ra, nhiều hộ kinh doanh cá thể cũng có nhu cầu chuyển đổi lên doanh nghiệp hoặc bổ sung chức năng để mở rộng quy mô hoạt động.

Tại Hà Tĩnh, xu hướng tích cực cũng diễn ra tương tự. Trong 8 tháng đầu năm 2025, địa phương này ghi nhận 1.178 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc trên địa bàn lên khoảng 13.000.

Lãnh đạo Sở Tài chính Hà Tĩnh nhận định, kết quả này đến từ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, đặc biệt là Nghị quyết 68-NQ/TW được xem như “kim chỉ nam” cho phát triển kinh tế tư nhân. Sau khi nghị quyết được ban hành, tỉnh đã khẩn trương triển khai chương trình hành động, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành; đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Hiện thời gian xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại Hà Tĩnh giảm xuống chỉ còn 1,2 ngày, trong đó hơn 94% hồ sơ được trả kết quả trước hạn.

Ngoài ra, tỉnh thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại, tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận đất đai, vốn tín dụng cho doanh nghiệp. Nhờ đó, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với chính quyền được củng cố, góp phần thúc đẩy thành lập mới doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Hà Tĩnh cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại. Khoảng 85% doanh nghiệp trên địa bàn có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, thiếu vốn, thiếu năng lực công nghệ, khó tiếp cận chính sách ưu đãi. Không ít doanh nghiệp chưa có chiến lược dài hạn, thiếu nhân lực chất lượng cao và khả năng liên kết chuỗi giá trị, dẫn đến hoạt động còn manh mún, thiếu bền vững.

Sự khởi sắc bước đầu từ Nghị quyết 68-NQ/TW đã mở ra kỳ vọng lớn cho khu vực kinh tế tư nhân tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Song để cộng đồng doanh nghiệp thực sự phát triển bền vững, cần tránh những “điểm yếu” cố hữu, đồng thời tập trung nâng cao năng lực quản trị, đổi mới công nghệ, đầu tư nhân lực chất lượng cao và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo ông Lê Đức Thắng - Chủ tịch Hiệp Hội DN tỉnh Hà Tĩnh, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn do xung đột, biến đổi khí hậu và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, thách thức đối với cộng đồng doanh nghiệp địa phương vẫn rất lớn. Vì vậy, bên cạnh nỗ lực nội tại, doanh nghiệp rất cần sự đồng hành của Nhà nước và chính quyền các cấp bằng những chính sách hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, giúp khu vực kinh tế tư nhân phát huy tối đa vai trò động lực của nền kinh tế.

Từ khóa:

doanh nghiệp Hà Tĩnh kinh tế tư nhân nghệ an Nghị quyết 68-NQ/TW

Đọc thêm

