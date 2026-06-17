Doanh nghiệp Trung Quốc tăng cường xúc tiến và mở rộng đầu tư tại Bắc Ninh

Nhiều nhà đầu tư Trung Quốc đang đẩy mạnh kế hoạch mở rộng đầu tư và gia tăng sự hiện diện tại Bắc Ninh – “thủ phủ công nghiệp” của Việt Nam thông qua việc khảo sát và đề xuất những dự án mới trong các lĩnh vực trọng điểm như công nghệ cao, điện tử, trí tuệ nhân tạo và hạ tầng số...

Thời gian gần đây, làn sóng các nhà đầu tư Trung Quốc đến tìm hiểu và mở rộng hoạt động tại Bắc Ninh đang có xu hướng gia tăng rõ rệt, cho thấy sức hút ngày càng lớn của địa phương này trong chuỗi cung ứng khu vực, đặc biệt ở các ngành công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ. Điều này tiếp tục khẳng định vị thế của Bắc Ninh như một trong những điểm đến đầu tư năng động hàng đầu cả nước.

Theo ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, hiện địa phương đã thu hút gần 50 tỷ USD vốn FDI từ các nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó, Trung Quốc đang là quốc gia dẫn đầu về số lượng dự án và đứng thứ 3 về tổng vốn đầu tưlên tới hơn 11 tỷ USD.

Không chỉ dừng lại ở các con số thống kê, xu hướng mở rộng đầu tư còn thể hiện rõ qua các dự án quy mô lớn đang được nghiên cứu và xúc tiến.

Cụ thể, tại buổi làm việc gần đây với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, ông Richard Zeng, Giám đốc điều hành Công ty Zhongji Innolight (Trung Quốc) – doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và trung tâm dữ liệu – cho biết công ty đang khảo sát các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh để tìm kiếm cơ hội đầu tư. Dự án dự kiến có tổng quy mô khoảng 800 triệu USD, sử dụng khoảng 33 ha đất.

Theo kế hoạch, nhu cầu điện năng của dự án được phân kỳ theo từng giai đoạn, gồm khoảng 25.000 kVA ở giai đoạn 1, 10.000 kVA ở giai đoạn 2 và từ 150.000 đến 200.000 kVA ở giai đoạn 3. Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự kiến sử dụng khoảng 4.500 m2 nước mỗi ngày đêm và tạo việc làm cho khoảng 10.000–20.000 lao động. Đây được đánh giá là một trong những dự án quy mô lớn của nhà đầu tư Trung Quốc tại Bắc Ninh, kỳ vọng đóng góp đáng kể cho tăng trưởng kinh tế – xã hội địa phương trong thời gian tới.

Tương tự, ông Bàng Cương Chí, Chủ tịch Tập đoàn Anxin (Trung Quốc), cho biết nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đang đẩy mạnh chiến lược quốc tế hóa, trong đó Việt Nam được xem là quốc gia giàu tiềm năng phát triển.

Đặc biệt, qua quá trình khảo sát thực tế và trao đổi với các doanh nghiệp đã đầu tư tại Bắc Ninh, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đánh giá môi trường đầu tư của tỉnh ổn định, minh bạch và ngày càng cải thiện, qua đó tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án.

Không chỉ dừng lại ở khảo sát, một số doanh nghiệp lớn cũng đang xúc tiến kế hoạch đầu tư dài hạn tại địa phương. Trong đó, Tập đoàn Cooler Master (Trung Quốc) dự kiến thuê khoảng 100 ha đất tại Khu công nghiệp Gia Bình để mở rộng sản xuất, đồng thời thu hút các nhà cung ứng và đối tác trong chuỗi giá trị cùng tham gia đầu tư tại Việt Nam, hướng tới hình thành một hệ sinh thái sản xuất ổn định.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng dự kiến xây dựng khu nhà ở cho người lao động và chuyên gia, đồng thời đầu tư vào hoạt động đào tạo nhân lực phục vụ chuỗi sản xuất toàn cầu. Nếu kế hoạch được triển khai, tổng vốn đầu tư có thể đạt khoảng 3 tỷ USD, tạo việc làm cho khoảng 40.000 lao động vào năm 2029.

Để phục vụ kế hoạch mở rộng đầu tư tại Bắc Ninh, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc cũng chủ động tìm hiểu sâu về định hướng phát triển của tỉnh, đặc biệt là trong các lĩnh vực điện toán hiệu năng cao, lưu trữ năng lượng xanh, công nghiệp bán dẫn và hạ tầng số. Đồng thời, các nhà đầu tư quan tâm đến chính sách thu hút đầu tư, cơ chế ưu đãi dành cho dự án công nghệ cao, cũng như điều kiện tiếp cận thị trường đối với doanh nghiệp FDI.

Song song với đó, các vấn đề về đất đai, hạ tầng kỹ thuật, khả năng cung ứng điện, viễn thông và các điều kiện triển khai dự án công nghệ cao cũng được nhà đầu tư đặc biệt quan tâm, nhất là đối với các mô hình trung tâm dữ liệu và hạ tầng năng lượng xanh thế hệ mới.

Theo ông Bàng Cương Chí, các doanh nghiệp Trung Quốc có thế mạnh trong những lĩnh vực như lưu trữ năng lượng, điện toán thông minh và hạ tầng số đều phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao mà Bắc Ninh đang theo đuổi.

Đối với tỉnh Bắc Ninh, nhằm tạo dư địa phát triển mới và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư, Bắc Ninh đang tập trung triển khai nhiều dự án hạ tầng chiến lược. Trong đó, nổi bật là dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình – công trình được kỳ vọng sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy kết nối vùng, mở rộng không gian phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao sức hấp dẫn đầu tư của địa phương.

Cùng với đó, tỉnh cũng đẩy mạnh đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông, đường sắt, điện và viễn thông nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp công nghệ cao và kinh tế số trong giai đoạn mới. Bắc Ninh xác định công nghiệp bán dẫn là ngành mũi nhọn, đồng thời từng bước mở rộng các lĩnh vực công nghiệp xanh, năng lượng sạch và năng lượng tái tạo như điện gió và điện mặt trời áp mái.

Ở các ngành công nghiệp mới, bên cạnh bán dẫn, tỉnh đặc biệt chú trọng phát triển trung tâm dữ liệu, trung tâm điện toán và hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), qua đó hình thành nền tảng cho kinh tế số và hệ sinh thái công nghiệp công nghệ cao. Những định hướng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng dư địa phát triển, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp Trung Quốc nói riêng và nhà đầu tư quốc tế nói chung đến tìm kiếm cơ hội tại Bắc Ninh.