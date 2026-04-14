Singapore nghiên cứu triển khai thêm khu công nghiệp VSIP tại Bắc Ninh

Gia Huy

14/04/2026, 10:35

Ngài Rajpal Singh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam, mong muốn tỉnh sẽ tạo điều kiện cho phía Singapore triển khai dự án VSIP III ngay trong năm nay...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn đã tiếp và làm việc với Ngài Rajpal Singh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam. (Ảnh: UBND tỉnh Bắc Ninh)
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn đã tiếp và làm việc với Ngài Rajpal Singh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam. (Ảnh: UBND tỉnh Bắc Ninh)

Ngày 13/4, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, đã tiếp và làm việc với Ngài Rajpal Singh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Singapore tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Rajpal Singh đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà Bắc Ninh đạt được trong thời gian qua. Quan hệ ngoại giao Việt Nam – Singapore đã được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2025, đánh dấu bước chuyển từ hợp tác sâu rộng sang hợp tác toàn diện, thực chất và lâu dài hơn.

Đặc biệt, Đại sứ nhận định Bắc Ninh là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Singapore, nhờ môi trường đầu tư thông thoáng, vị trí địa lý thuận lợi và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hiện nhiều doanh nghiệp lớn của Singapore đang hoạt động hiệu quả tại tỉnh, vì vậy Singapore rất coi trọng và mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Bắc Ninh. Đại sứ khẳng định sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối, hỗ trợ doanh nghiệp Singapore tăng cường đầu tư vào địa phương, đồng thời bày tỏ mong muốn lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp mở rộng hoạt động.

Hướng tới năm 2026 kỷ niệm 30 năm phát triển của VSIP tại Việt Nam, Singapore đang có kế hoạch mở rộng hệ thống khu công nghiệp, trong đó nghiên cứu triển khai dự án VSIP III tại Bắc Ninh, với mục tiêu nâng tổng số dự án lên khoảng 30 trên cả nước.

Vì vậy, Đại sứ đề nghị tỉnh tạo điều kiện thuận lợi để dự án có thể được triển khai ngay trong năm 2026.

Bên cạnh hợp tác thương mại – đầu tư, Singapore cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nói chung và Bắc Ninh nói riêng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục – đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cũng như bồi dưỡng năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ khi có nhu cầu, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển bền vững.

Về phía địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn cho biết Bắc Ninh hiện có khoảng 236 dự án của các nhà đầu tư Singapore còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký gần 18 tỷ USD, đứng thứ 3 trong số 44 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại tỉnh. Nhiều doanh nghiệp lớn như Fukang Technology, New Wing… đang hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh Bắc Ninh đang tập trung triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm như Sân bay quốc tế Gia Bình và tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh, qua đó tạo thêm động lực quan trọng để thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng.

Trên nền tảng quan hệ hợp tác ngày càng được củng cố, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Singapore trong việc kết nối các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đến tìm hiểu và đầu tư.

Đồng thời, đề nghị tăng cường hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên của tỉnh học tập, nghiên cứu tại Singapore.

Đối với đề xuất phát triển khu công nghiệp VSIP III, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết Bắc Ninh sẽ sớm cập nhật, bổ sung quy hoạch trong năm nay, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với đối tác Singapore để triển khai các bước tiếp theo, nhằm đưa dự án vào thực hiện trong thời gian sớm nhất, bảo đảm hiệu quả cao, qua đó tiếp tục tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quan hệ hợp tác giữa Bắc Ninh và các đối tác Singapore.

Tăng cường hợp tác đầu tư giữa tỉnh Gyeongsangbuk và Bắc Ninh

Quỹ đầu tư Singapore rót vốn vào các startup Việt

