Dòng vốn FDI chất lượng cao mở ra chu kỳ hợp tác mới giữa Việt Nam - Hàn Quốc

Với hơn 95 tỷ USD vốn đầu tư và hơn 10.400 dự án còn hiệu lực, Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Không chỉ duy trì đà tăng trưởng, dòng vốn từ Hàn Quốc đang dịch chuyển sang các lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu - phát triển, mở ra giai đoạn hợp tác mới dựa trên đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ…

Ảnh minh họa - Ảnh: Minh Huy.

Việt Nam đang tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn của doanh nghiệp Hàn Quốc, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, công nghệ cao, năng lượng, hạ tầng và logistics. Nhiều tập đoàn lớn như Samsung, LG, Hyosung, Lotte, SK, Doosan và CJ đã lựa chọn Việt Nam là cứ điểm sản xuất, đồng thời từng bước mở rộng sang các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D).

NIỀM TIN ĐẦU TƯ VẪN ĐƯỢC CỦNG CỐ

Theo ông Peter Kim, Tổng Giám đốc HSBC Hàn Quốc, Việt Nam đang là điểm đến được nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc ưu tiên khi xây dựng chiến lược đầu tư quốc tế.

Ông Kim cho biết Hàn Quốc có hơn 95 tỷ USD vốn đăng ký tại Việt Nam với hơn 10.400 dự án đang hoạt động. Dòng vốn này không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam mà còn tạo ra hơn 900.000 việc làm. Bên cạnh đó, khối doanh nghiệp Hàn Quốc đóng góp gần 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, trong khi thương mại song phương giữa hai nước đã đạt gần 95 tỷ USD và đang hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030.

Đằng sau những con số này là sự hiện diện ngày càng sâu rộng của các tập đoàn Hàn Quốc. Đơn cử như Samsung hiện sử dụng khoảng 90.000 lao động tại Việt Nam; LG đã đầu tư hơn 8 tỷ USD, trong đó có tổ hợp sản xuất màn hình trị giá 5,65 tỷ USD tại Hải Phòng; Hyosung cam kết đầu tư 4 tỷ USD và dự kiến bổ sung thêm 4 tỷ USD; SK đang khảo sát các dự án năng lượng tại miền Trung; trong khi Lotte, CJ, Doosan cùng hàng trăm doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng cũng liên tục mở rộng hiện diện.

Ông Peter Kim, Tổng Giám đốc HSBC Hàn Quốc - Ảnh: HSBC. “Mối quan hệ kinh tế trị giá 95 tỷ USD giữa Việt Nam và Hàn Quốc được khởi đầu từ một quyết định đầu tư tại Bắc Ninh gần hai thập kỷ trước. Trong giai đoạn tiếp theo, giá trị hợp tác sẽ không chỉ được đo bằng kim ngạch thương mại hay quy mô vốn đầu tư, mà còn bằng số lượng bằng sáng chế, đội ngũ kỹ sư và những giá trị đổi mới sáng tạo mà hai nền kinh tế cùng tạo dựng”.

Ông Peter Kim cho biết các lĩnh vực thu hút đầu tư của Hàn Quốc phản ánh rõ quá trình phát triển của công nghiệp Việt Nam, từ điện tử, màn hình hiển thị, dệt may, hóa dầu, logistics, bán lẻ, tài chính đến năng lượng sạch và hạ tầng số.

Nhận định về sức hấp dẫn của thị trường Việt Nam, ông Peter Kim nhấn mạnh: “Dòng vốn chuyển dịch theo lòng tin và lòng tin được xây dựng từ sự nhất quán. Sự ổn định kinh tế vĩ mô, chính sách thương mại mở với 17 hiệp định thương mại tự do đang có hiệu lực cùng lực lượng lao động ngày càng nâng cao kỹ năng là những yếu tố giúp Việt Nam duy trì sức hút đối với các nhà đầu tư Hàn Quốc”.

Khối Nghiên cứu toàn cầu HSBC cũng ghi nhận Việt Nam thu hút FDI ở mức trên 4% GDP, thuộc nhóm cao nhất Đông Nam Á và đồng thời là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á.

TỪ DÂY CHUYỀN LẮP RÁP ĐẾN TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Theo Tổng Giám đốc HSBC Hàn Quốc, giai đoạn hấp dẫn nhất trong quan hệ hợp tác đầu tư giữa hai nước không nằm ở những thành quả đã đạt được mà ở xu hướng dịch chuyển sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn.

Dòng vốn FDI Hàn Quốc đang chuyển từ mô hình lắp ráp truyền thống sang sản xuất tiên tiến, đồng thời mở rộng mạnh mẽ hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Một minh chứng là Trung tâm R&D trị giá 220 triệu USD của Samsung tại Hà Nội - trung tâm nghiên cứu lớn nhất của tập đoàn tại Đông Nam Á - hiện quy tụ hàng nghìn kỹ sư Việt Nam tham gia phát triển trí tuệ nhân tạo, phần mềm và các thiết bị thế hệ mới.

Theo ông Peter Kim, dòng vốn FDI chất lượng cao sẽ góp phần nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy sự tham gia của các nhà cung ứng Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu và phát triển đội ngũ nhân lực kỹ thuật chất lượng cao.

Đến nay, Việt Nam đã sản xuất hơn 2 tỷ điện thoại thông minh và đang từng bước chuyển từ vai trò lắp ráp công nghệ sang tham gia phát minh và phát triển công nghệ. Ông Kim nhận định: “Thập kỷ tới của hợp tác Hàn Quốc - Việt Nam sẽ được định hình không chỉ bởi dây chuyền lắp ráp mà còn ở đằng sau cánh cửa của các phòng thí nghiệm”.

Xu hướng này cũng phù hợp với định hướng thu hút FDI thế hệ mới của Việt Nam, trong đó Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã gửi thông điệp rõ ràng tới các nhà đầu tư quốc tế. Đồng thời, hướng tới thu hút dòng vốn có giá trị gia tăng cao, mở rộng mạng lưới doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu và thu hút các tập đoàn đa quốc gia xây dựng trung tâm R&D tại Việt Nam.

Ông Kim cho biết mô hình đầu tư của Hàn Quốc trong gần hai thập kỷ qua đã đi theo đúng định hướng này, thông qua chuyển giao công nghệ, phát triển nhà cung ứng nội địa, tăng cường hoạt động R&D và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn Hàn Quốc.

Đáng chú ý, vốn FDI mà Việt Nam đang hướng tới cũng chính là dòng vốn mà doanh nghiệp Hàn Quốc sẵn sàng cung cấp, thể hiện qua mức tăng hơn 30% của vốn đăng ký mới từ Hàn Quốc trong những tháng đầu năm 2026.

Tổng Giám đốc HSBC Hàn Quốc nhận định Việt Nam đang hội tụ các yếu tố về quy mô thị trường, nguồn nhân lực và môi trường chính sách để tiếp tục thu hút dòng vốn chất lượng cao từ Hàn Quốc. Ngược lại, dòng vốn này sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và rút ngắn lộ trình chuyển từ “Sản xuất tại Việt Nam" sang ‘Thiết kế và phát triển công nghệ với Việt Nam”.