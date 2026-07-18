Quảng Trị thúc đẩy hợp tác với bang Mecklenburg-Vorpommern (Đức) trong lĩnh vực tăng trưởng xanh

Đại diện đoàn chính quyền và doanh nghiệp khu vực Lohmen đánh giá Quảng Trị có nhiều điểm tương đồng về định hướng phát triển với địa phương của Đức, đặc biệt trong các lĩnh vực phát triển xanh, năng lượng sạch và bảo vệ môi trường.

Toàn cảnh buổi tiếp và làm việc. Ảnh: Hồng Lựu

Chiều 17/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam đã tiếp và làm việc với đoàn chính quyền, doanh nghiệp khu vực Lohmen, huyện Rostock, bang Mecklenburg-Vorpommern (CHLB Đức) do ông Bernd Dikau, Thị trưởng vùng Lohmen, làm Trưởng đoàn. Buổi làm việc mở ra cơ hội tăng cường hợp tác giữa hai địa phương trên nhiều lĩnh vực như năng lượng tái tạo, công nghệ môi trường, kinh tế tuần hoàn và xúc tiến đầu tư.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam bày tỏ vui mừng chào đón đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Quảng Trị, đồng thời cảm ơn nguyên Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức Nguyễn Hữu Tráng đã tích cực kết nối, tạo điều kiện để Quảng Trị và khu vực Lohmen có cơ hội gặp gỡ, trao đổi và tìm kiếm các hướng hợp tác mới.

Trong chương trình làm việc, đại diện lãnh đạo hai địa phương đã giới thiệu khái quát về điều kiện tự nhiên, tiềm năng và định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đó, Lohmen là một xã nông thôn thuộc huyện Rostock, bang Mecklenburg-Vorpommern, có diện tích hơn 3.477 ha với dân số khoảng 805 người (đến cuối năm 2025). Địa phương này sở hữu cảnh quan đặc trưng với hệ thống hồ, rừng, đất nông nghiệp và không gian xanh, định hướng phát triển dựa trên du lịch sinh thái, chăm sóc sức khỏe, bảo tồn cảnh quan và tăng cường hợp tác quốc tế.

Giới thiệu về Quảng Trị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam cho biết tỉnh có diện tích khoảng 12.700 km2, dân số gần 1,87 triệu người với 78 đơn vị hành chính cấp xã. Nằm trên trục giao thông Bắc - Nam và là điểm đầu của Hành lang kinh tế Đông - Tây, Quảng Trị có lợi thế về hệ thống cửa khẩu quốc tế, cảng biển nước sâu, cảng hàng không cùng hơn 190 km bờ biển, tạo dư địa lớn để phát triển kinh tế biển, logistics, công nghiệp, năng lượng, du lịch và dịch vụ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Nam tặng quà lưu niệm cho Thị trưởng vùng Lohmen, Landkreis Rostock. Ảnh: Hồng Lựu

Theo lãnh đạo tỉnh, Quảng Trị đang tập trung phát triển các trụ cột gồm kinh tế biển gắn với cảng biển và logistics; năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch lịch sử và du lịch hang động; nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng xanh.

Trên cơ sở những định hướng đó, tỉnh Quảng Trị mong muốn đoàn công tác đóng vai trò cầu nối giữa địa phương với các trường đại học, viện nghiên cứu, hiệp hội và doanh nghiệp của bang Mecklenburg-Vorpommern nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, công nghệ môi trường, xử lý chất thải, sản xuất vật liệu xanh, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh đề nghị hai bên duy trì cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên, tăng cường các hoạt động kết nối doanh nghiệp, trao đổi đoàn chuyên ngành và xúc tiến đầu tư; khuyến khích doanh nghiệp khu vực Rostock nghiên cứu cơ hội đầu tư tại Quảng Trị, đồng thời xem xét khả năng thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Quảng Trị với một địa phương phù hợp thuộc huyện Rostock.

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện đoàn chính quyền và doanh nghiệp khu vực Lohmen đánh giá Quảng Trị có nhiều điểm tương đồng về định hướng phát triển với địa phương của Đức, đặc biệt trong các lĩnh vực phát triển xanh, năng lượng sạch và bảo vệ môi trường. Đoàn bày tỏ mong muốn từng bước xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài, thực chất và cùng có lợi, góp phần thúc đẩy giao lưu, hợp tác kinh tế và đầu tư giữa hai địa phương trong thời gian tới.